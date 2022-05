હૈદરાબાદ: ત્રણ દાયકા સુધી સખત મહેનત કર્યા પછી, નિવૃત્ત (Peaceful Retirement Life) લોકોના મનમાં થોડા પ્રશ્નો હજી પણ લંબાય છે. શું મેં પૂરતું સાચવ્યું છે? જો હું મારી બધી બચત વાપરીશ તો શું થશે? નિવૃત્તિ લાભો ક્યાં રોકાણ કરવું? ક્યાં તો પૈસા આપવાની યોજનાઓમાં અથવા સલામત થાપણ યોજનાઓમાં રોકાણ કરુ? જો હું થોડા મહિનાઓ માટે કામ કરું તો? હું મારા કાનૂની વારસદારો માટે શું છોડીશ? આવા પ્રશ્નો સ્પષ્ટ છે. આ વૈવિધ્યસભર પ્રશ્નોના જવાબો તેના/તેણીના નાણાકીય આયોજન અને શિસ્તના આધારે વ્યક્તિ -વ્યક્તિમાં બદલાય છે, પરંતુ, થોડી વસ્તુઓ બધા માટે સમાન રહે છે.

તમારી આર્થિક કિંમત શું છે? કઠોર હોવા છતાં, તમારે તમારી આર્થિક કિંમત (What your financial worth) તપાસવાની જરૂર છે. તે માટે, તમારે કમાયેલા દરેક રૂપિયાની ગણતરી કરવાની જરૂર છે. તમે રોકાણ કરેલા શેર્સ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, લાઇફ ઇન્સ્યુરન્સ પોલિસી, રીઅલ એસ્ટેટ, થાપણો અને હાથ પર રોકડ જેવી નાણાકીય વિગતોને નોંધો. આ ઉપરાંત, તમારી બાકી જવાબદારીઓ લખો. તેની સાથે, પેન્શન, મકાનો પર ભાડે અને વાર્ષિકી યોજનાઓ જેવી તમારી નિયમિત આવક જુઓ. જ્યારે તમે આ બધી કમાણીને જોડો છો, ત્યારે તમે તમારી ચોખ્ખી નાણાકીય કિંમત પર પહોંચી શકો છો. જો તમારી આવક વધારે છે અને તેની તુલનામાં જવાબદારીઓ ઓછી છે, તો પછી તમને શાંતિપૂર્ણ નિવૃત્તિ જીવનની ખાતરી (Golden rules for peaceful retirement life) આપવામાં આવે છે.

ઉતાવળ ન કરો ... ઘણા લોકો તેમના તમામ નિવૃત્તિ લાભોને બચત યોજનામાં મૂકતા હોય છે, જે સારી પ્રથા નથી. પ્રથમ, તમારે આગામી 15 થી 20 વર્ષ માટે તમારી આવશ્યકતાઓનું વિશ્લેષણ કરવું પડશે અને તે મુજબ ટૂંકા, મધ્ય અને લાંબા ગાળાના રોકાણો માટેની યોજના કરવી પડશે. નિવૃત્તિ પછી, લોકો અમને જોખમ આધારિત રોકાણોમાં રોકાણ ન કરવાની સલાહ આપે છે. આપણે અહીં એક વસ્તુનું આતુરતાથી અવલોકન કરવું પડશે. 15 વર્ષ પછીની આવશ્યકતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, જોખમ હોવા છતાં, ઇક્વિટી અથવા હાઇબ્રિડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં કરવામાં આવેલા રોકાણો સારા વળતર મેળવવા માટે બંધાયેલા છે.

તમે આ હેતુ માટે ઉપલબ્ધ રકમમાંથી 25% રાખવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો. શેરની ઝડપી ખરીદી અને વેચાણમાં વ્યસ્ત રહેવાને બદલે લાંબા ગાળા સુધી બજારમાં રોકાણ કરવું વધુ સારું છે, જે તમારા બધા પૈસા નાશ કરી શકે છે. ઇક્વિટી માટે ફાળવવામાં આવેલી રકમ ઓછામાં ઓછા બે વર્ષ માટે તબક્કાવાર રીતે બજારમાં ફેરવવું આવશ્યક છે. સુરક્ષિત યોજનાઓ પરના વળતર સાતથી આઠ ટકા સુધીની હોઈ શકે છે. બજાર આધારિત યોજનાઓ ઓછામાં ઓછા 10 ટકા વળતર આપી શકે છે. મેળવેલી વધારાની આવકનો ઉપયોગ જીવનની મહત્વપૂર્ણ બાબતો માટે થઈ શકે છે.

સંપૂર્ણ આયોજન સાથે ... તે જાણીતું છે કે ફુગાવો વધી રહ્યો છે, તેથી તમારા ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે રોકડ પ્રવાહ વધુ સારી રીતે જાળવો. વ્યર્થ ખર્ચમાં વય સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી, તેથી તેમને ઘટાડવા માટે સખત પ્રયાસ કરો. જો કે દરેક જરૂરિયાત મહત્વપૂર્ણ નથી, ત્યાં કેટલાક વાર્ષિક ખર્ચ માટે તમારે તૈયાર કરવાની જરૂર છે. દાખલા તરીકે, વર્ષના અંતમાં રજાઓ, અન્ય મનોરંજક પ્રવૃત્તિઓ અને બાળકો માટે ભેટો. તેથી, આ આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરવા માટે રોકડ પ્રવાહ તૈયાર રાખો.

આરોગ્ય વીમા જોઈએ ... તબીબી ખર્ચમાં સામનો કરવા માટે, આરોગ્ય વીમો (Health insurance must ) પસંદગી કરતા વધુ આવશ્યકતા છે. કોઈ શંકા નથી, આરોગ્ય વીમા પોલિસી 60 વર્ષથી વધુ લોકો માટે ખર્ચાળ છે. નીતિઓ હાલની બીમારીઓ માટે પણ ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ વીમા કંપનીના મુનસફી પર. પ્રીમિયમ ચૂકવવાનું વધુ સારું ચાલુ રાખો, જો તમારી પાસે પહેલેથી જ નીતિ છે. જો તમે નવી નીતિ લઈ રહ્યા છો તે કુટુંબના ફ્લોટર-પોલિસીને વધુ સારી રીતે ટાળો, તો યુગલોએ પ્રીમિયમ બચાવવા માટે, નીતિઓને અલગથી લેવાની જરૂર છે. નીતિ હોવા છતાં, તબીબી કટોકટી માટે 5 લાખ રૂપિયા રોકડ રાખો.