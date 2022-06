હૈદરાબાદ: યુનિફાઇડ પેમેન્ટ્સ ઇન્ટરફેસ (UPI)ના આગમન સાથે ચૂકવણીની પ્રકૃતિ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગઈ છે. તમારે ખૂબ કાળજી લેવી જોઈએ કારણ કે તમારું એકાઉન્ટ હેક થવાનું જોખમ છે. જેઓ પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા માગે છે, તેમના માટે--તમારે માત્ર એક ફોન નંબર અથવા UPI ID બેંક એકાઉન્ટ્સ સાથે લિંક કરવું પડશે-- આ તમારા એકાઉન્ટમાંથી UPI (Tips for UPI payment) મારફતે મિનિટોમાં સરળતાથી પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકે છે. તે જ રીતે, તમે અન્ય લોકોને પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકો છો.

બીજાના ખાતામાં જવાની સંભાવના: અત્રે એ નોંધવું જરૂરી છે કે, UPI ID દાખલ કરતી વખતે (advent of the Unified Payments Interface) નાની ભૂલ થઈ જાય તો પણ રોકડ કોઈ બીજાના ખાતામાં જવાની સંભાવના છે. તેથી, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને પ્રથમ વખત રોકડ ટ્રાન્સફર (For those who want to transfer money) કરવામાં આવે છે, ત્યારે વ્યક્તિએ એકમ રકમને બદલે 1 રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવા પડશે. તે માન્ય ખાતું છે તે જાણ્યા પછી જ જરૂરી રોકડ ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે.

કોઈપણ ખરીદી કરતી વખતે અમે QR કોડ વડે ચુકવણી (We make payments with QR code) કરીએ છીએ. UPI એપ દ્વારા QR કોડ સ્કેન થતાં જ... દુકાનદારની વિગતો આવી જશે. પ્રથમ, તમારે ખાતરી કરવાની જરૂર છે કે, વિગતો સાચી છે. QR કોડ સ્ટોર્સમાં દિવાલો પર પેસ્ટ કરવામાં આવે છે. તાજેતરના સમયમાં એવા કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે કે, જેમાં કેટલાક છેતરપિંડી કરનારાઓએ તેની સાથે ખોટા QR કોડ જોડ્યા છે. તે એવા ઉદાહરણો હતા કે, જ્યાં રોકડ ટ્રાન્સફર પછી ગ્રાહકોને છેતરવામાં આવ્યા હતા. આવી બાબતોને ટાળવા માટે અગાઉથી વિગતો તપાસવી જોઈએ.

તમારી UPI આધારિત એપમાં 4 કે 6 અંકનો પિન હશે. આના આધારે તમારે વ્યવહારોને અધિકૃત કરવાની જરૂર છે. કોઈ પણ સંજોગોમાં આ પિન કોઈને કહો નહીં. એપ ખોલવા માટે તમારે ખાસ પિન અથવા ફિંગરપ્રિન્ટ બનાવવાની જરૂર છે. અહીં એક વાત ભૂલશો નહીં.. જ્યારે તમે ચૂકવણી કરવા માંગતા હોવ ત્યારે જ પિન જરૂરી છે. તે ચૂકવણી મેળવવા માટે કામ કરતું નથી.