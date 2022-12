હૈદરાબાદ: ક્રેડિટ કાર્ડે આપણું જીવન સરળ બનાવ્યું છે. તેઓ બહુવિધ લાભો ઓફર કરે છે - ક્રેડિટ ખરીદી કરવા, એટીએમ (ઓટોમેટેડ ટેલર મશીન) માંથી રોકડ ઉપાડથી લઈને વ્યક્તિગત લોન મેળવવા સુધી. (Credit card benefits come at a cost )પરંતુ આ બધું ખર્ચે આવે છે. જ્યાં સુધી તેનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યાં સુધી તમે લાભોનો આનંદ માણી શકો છો. તમારા તરફથી કોઈપણ ક્ષતિ નાણાકીય નુકસાનનું કારણ બનશે જે સૌથી ખરાબ પરિસ્થિતિમાં દેવું સુધી વિસ્તરી શકે છે.(Cash withdrawals on credit cards ) ચાલો તેમના કેટલાક ફાયદા અને ખામીઓની ચર્ચા કરીએ.

રોકડ ઉપાડ: રોકડ કટોકટીમાં, આપણે ઉપલબ્ધ તમામ રીતોનું અન્વેષણ કરીએ છીએ. આપણે ખરીદી કરવા માટે ક્રેડિટ કાર્ડનો વધુ ઉપયોગ કરીએ છીએ કારણ કે તેને તાત્કાલિક રોકડની જરૂર પડતી નથી. ઘણા વ્યક્તિગત લોન લેવાનું પસંદ કરે છે. કેટલાક તેમના ક્રેડિટ કાર્ડમાંથી ઉધાર લે છે જે કોઈપણ દસ્તાવેજોની જરૂર વગર લોનનું વિતરણ કરે છે. બહુ ઓછા લોકો રોકડ ઉપાડ માટે જાય છે.

ક્રેડિટ સ્કોર: ક્રેડિટ કંપનીઓ સારા ગ્રાહકોને ઘણા લાભ આપે છે. તમારા ક્રેડિટ સ્કોર અને તમે જે રીતે કાર્ડનો ઉપયોગ કરો છો તેના આધારે કંપનીઓ આ લોનને પૂર્વ-મંજૂર કરે છે. તેઓ ગ્રાહકોને આ લોન ઓફર વિશે માહિતગાર કરે છે. જરૂર પડ્યે તમને એક ક્લિકમાં લોન મળી જશે. તેને કોઈ ગેરંટી લેવાની જરૂર નથી. તે નિશ્ચિત વ્યાજ સાથે નિશ્ચિત સમયગાળા માટે લઈ શકાય છે. બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી લીધેલી વ્યક્તિગત લોનની તુલનામાં, ક્રેડિટ કાર્ડ લોન પરનું વ્યાજ થોડું વધારે છે.

ક્રેડિટ મર્યાદાને અસર કરશે: કેટલાક ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરતા પહેલા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ તપાસતા નથી. ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા રોકડ લેવી અને લોન લેવી અલગ છે. રોકડ ઉપાડ તમારી ક્રેડિટ મર્યાદાને અસર કરશે. આ ઉપરાંત ક્રેડિટ કાર્ડથી ઉપાડ પર 36-48 ટકા વ્યાજ વસૂલવામાં આવે છે. આખું બેલેન્સ છેલ્લા પેમેન્ટ દિવસ સુધીમાં ચૂકવવાનું રહેશે.

વ્યક્તિગત લોન: ક્રેડિટ કાર્ડ લોન 36 મહિના સુધીની અવધિ સાથે EMI (સમાન માસિક હપતા) ચૂકવણીઓ ઓફર કરે છે. વ્યાજ દર 16-18 ટકા રહેવાની શક્યતા છે. વધુમાં તેને કાર્ડની મર્યાદા સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી. ક્રેડિટ કાર્ડ લેતી વખતે તમે સબમિટ કરેલા દસ્તાવેજો અને અન્ય પુરાવાઓના આધારે કાર્ડ પર વ્યક્તિગત લોન આપવામાં આવે છે. તેથી, વધારાના દસ્તાવેજો પ્રદાન કરવાની જરૂર નથી. તેથી, આ સરળતાથી લોન મેળવવાની એક રીત કહી શકાય.

EMI રકમની વિગતો: અગાઉ જણાવ્યા મુજબ, કંપનીઓ પૂર્વ-મંજૂર લોન ઓફર કરે છે. ક્રેડિટ કાર્ડના ઉપયોગ અને બિલની ચુકવણીના આધારે, લોન અગાઉથી મંજૂર કરવામાં આવશે. જો તમે ક્રેડિટ કાર્ડ એકાઉન્ટની વિગતો ઓનલાઈન તપાસશો તો તમને આ ખબર પડશે. તેઓ એસએમએસ અને ઈમેલ સંદેશાઓ પણ મોકલે છે. જ્યારે તમને જરૂર હોય ત્યારે તમે તે ક્ષણોમાં લોન મેળવી શકો છો. તેઓ વ્યાજ, મુદત અને EMI રકમની વિગતો આપે છે. આ હપ્તાઓ પણ તમારા ક્રેડિટ કાર્ડ બિલ સાથે ભરવાના રહેશે.

ક્રેડિટ હિસ્ટ્રી: ઓનલાઈન ઉપયોગ તેને સરળ બનાવે છે. લોનની ચુકવણીનો સમયગાળો કાર્ડ વપરાશકર્તા દ્વારા નક્કી કરી શકાય છે. લોનની મુદત 6 મહિનાથી 36 મહિનાની છે. કેટલીક કાર્ડ કંપનીઓ પાંચ વર્ષ સુધીનો સમયગાળો આપે છે. હવે પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે શું ક્રેડિટ કાર્ડ લોન માટે જવું સારું છે. જ્યારે એકદમ જરૂર હોય ત્યારે જ તેનો ઉપયોગ કરો. ક્રેડિટ કાર્ડ લોન ઊંચા વ્યાજ વસૂલે છે. કુલ EMI અમારી આવકના 40 ટકાથી વધુ ન હોવી જોઈએ. જો કાર્ડના બિલ સમયસર ચૂકવવામાં ન આવે તો દેવું થાય છે, ક્રેડિટ હિસ્ટ્રી અને ક્રેડિટ સ્કોર પણ પીડાય છે.