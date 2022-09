નવી દિલ્હી ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (Goods and Services Tax)ના દાયરામાં કેસિનો અને ઓનલાઈન ગેમિંગને લાવવા (casino and online gaming under gst or not decision soon to be taken) અંગે વિચારણા કરવા માટે રચાયેલ મિનિસ્ટર્સ ગ્રુપ (જીઓએમ) એ તેના મૂલ્યાંકન મુદ્દાઓ પર કાનૂની અભિપ્રાય લેવાનું નક્કી કર્યું છે. સોમવારે યોજાયેલી રાજ્યના નાણા પ્રધાનોના આ જૂથની બેઠકમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો કે, કેસિનો અને ઓનલાઈન ગેમિંગના મૂલ્યાંકન સંબંધિત પાસાઓ પર કાનૂની અભિપ્રાય લેવામાં આવે.

આ પણ વાંચો Stock Market India શેરબજારની મંગળ શરૂઆત

કાનૂની અભિપ્રાય મીટિંગ પછી, મંત્રીઓના જૂથના અધ્યક્ષ અને મેઘાલયના મુખ્ય પ્રધાન કોનરાડ સંગમાએ જણાવ્યું હતું કે, તમામ હિતધારકોના અભિપ્રાય લેવા અને તમામ સભ્યોના સૂચનો લેવા માટે સતત બેઠકો કર્યા પછી, અમે અમારા કાનૂની અભિપ્રાય પણ લઈશું. અંતિમ અહેવાલ. તેમણે કહ્યું કે, કેસિનો અને ઓનલાઈન ગેમિંગ ટેક્સેશન પરના મંત્રીઓનું જૂથ આગામી સાત દસ દિવસમાં તેના અહેવાલને અંતિમ સ્વરૂપ આપે તેવી શક્યતા છે.

આ પણ વાંચો Stock Market India પહેલા દિવસે શેરબજારમાં ઉછાળો, સેન્સેક્સ 59000ને પાર

GST વસૂલવાની ભલામણ જીઓએમ, તેના અગાઉના અહેવાલમાં, હોર્સ રેસિંગ, ઓનલાઈન ગેમિંગ અને કેસિનોને સટ્ટાબાજી અથવા જુગાર જેવી પ્રવૃત્તિઓ તરીકે વર્ણવતા, કુલ વેચાણ મૂલ્ય પર 28 ટકાના દરે GST વસૂલવાની ભલામણ કરી હતી. સૂત્રોનું કહેવું છે કે, જીઓએમ આ ત્રણ પ્રવૃત્તિઓ માટે અલગ અલગ દર નક્કી કરવા અને મૂલ્યાંકન પ્રણાલી અપનાવવા વિચારણા કરવા તૈયાર છે.