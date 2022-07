હૈદરાબાદ: રોકાણ યોજના વ્યક્તિ વ્યક્તિએ બદલાય છે. રોકાણની વ્યૂહરચના અને શૈલી જે 30 વર્ષની વયના વ્યક્તિને અનુકૂળ હોય તે 60 વર્ષની વયના વ્યક્તિને અનુકૂળ ન આવે. રોકાણની રકમ, રોકાણનો સમયગાળો, રાહ જોવાનો (investment planning for different age groups) સમયગાળો, નુકશાન સહનશીલતા, કેટલો નફો અપેક્ષિત છે અને વ્યૂહરચના પસંદ કરવામાં આવે છે, જે ઘણા પરિબળો પર પ્રભાવિત થાય છે. કેટલીક વ્યૂહરચનાઓ બજારના દરેક તબક્કે સારા પરિણામો આપે છે. એવું કહી (All you need to know investment planning) શકાય નહીં કે, આ અભિગમ સાચો અને સચોટ છે.

આ પણ વાંચો: STOCK MARKET UPDATE : સેન્સેક્સમાં આટલો મોટો ઉછાળો, જાણો અન્ય શેરની માહિતી

સક્રિય રોકાણ અને નિષ્ક્રિય રોકાણ: જેઓ માર્કેટ ઇન્ડેક્સ કરતાં વધુ વળતર મેળવવા (Active investing and passive investments ) માંગે છે અને સક્રિયપણે શેરોનો વેપાર કરે છે. આવી વ્યૂહરચનાને 'સક્રિય રોકાણ' કહી શકાય. બજારની ઊંડાણપૂર્વકની સમજ અને કુશળતાની જરૂર છે. કોઈપણ વ્યક્તિ પોતાની રીતે આ વ્યૂહરચનાનું પાલન (investment planning) કરી શકે છે. નિષ્ણાતોની મદદથી ચાલુ રાખી શકાય છે. એક 'નિષ્ક્રિય રોકાણ વ્યૂહરચના' એ સ્ટોક્સ અથવા સૂચકાંકો અને એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડ્સ (ETFs) ખરીદવા અને તેમને લાંબા સમય સુધી પકડી રાખવાનો છે. ટૂંકા ગાળાની અસ્થિરતાને ધ્યાનમાં લીધા વિના નુકસાનના ઓછા જોખમ સાથે લાંબા ગાળે વધુ સારું વળતર પ્રાપ્ત કરવાનો ઉદ્દેશ્ય છે. નિફ્ટી, સેન્સેક્સ, બેન્કિંગ ઇટીએફ, ક્વોલિટી શેર્સ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ જેવા સૂચકાંકોમાં રોકાણ આ શ્રેણી હેઠળ આવે છે. રોકાણ વૃદ્ધિને બદલે જોખમ સાથે સંપત્તિનું સર્જન કરવા માંગતા લોકો 'સક્રિય રોકાણ' તરફ વળે છે. જો તમે નુકશાનના ઓછા જોખમ સાથે લાંબા ગાળાનું વળતર મેળવવા માંગતા હોવ તો... 'નિષ્ક્રિય રોકાણ' ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ.

વેલ્યુ ગ્રોથ: ભૂતકાળની સારી કામગીરી (Value and Growth ) અને મજબૂત નાણાકીય ફંડામેન્ટલ્સ હોવા છતાં, અમુક કારણોસર કંપનીનો સ્ટોક તેના વાસ્તવિક મૂલ્ય કરતાં ઓછો મેળવી શકે છે. આ રીતે શેરોની પસંદગી કરવી એ 'વેલ્યુ ઇન્વેસ્ટિંગ' છે. જો આ કંપનીઓ ભવિષ્યમાં સારો દેખાવ કરે તો તેઓ નફો કરી શકે છે. વૃદ્ધિ-લક્ષી રોકાણ વ્યૂહરચના એ એવી કંપનીના શેર્સમાં રોકાણ કરવું છે, જે ઉચ્ચ વૃદ્ધિ દર્શાવે છે અને ભવિષ્યમાં સારું પ્રદર્શન કરી શકે છે અને ઉચ્ચ વળતર મેળવી શકે છે.

મૂલ્ય-આધારિત વ્યૂહરચના: સંબંધિત કંપનીઓના (In big shares) ઉત્પાદનો અને સેવાઓમાં નવીનતા, ગુણવત્તા, નફો વગેરે જેવા પરિબળો અહીં મહત્વપૂર્ણ છે. સ્વાભાવિક રીતે, તેઓ બાકીના કરતા વધુ વૃદ્ધિ નોંધાવે છે. આ કિસ્સામાં નુકસાનનું જોખમ થોડું વધારે છે અને નફો વધુ છે. મૂલ્ય-આધારિત વ્યૂહરચના ઓછી કિંમત, ઓછા જોખમ અને લાંબા ગાળાની દ્રઢતા દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે. જ્યારે અર્થતંત્ર અને બજાર સુધરે છે ત્યારે આ શેરો સારું વળતર આપે છે. ગ્રોથ ઓરિએન્ટેડ વ્યૂહરચના એ નફો વહેંચણી છે જ્યારે શેર મજબૂત કમાણી અને લાભો અને ઓછા વ્યાજ દરો પછી પ્રચલિત થાય છે.

લાર્જ-કેપ સ્ટોક્સ: લાર્જ-કેપ શેરો કે જે કુદરતી રીતે પ્રભુત્વ ધરાવતા હોય અને આપેલ ક્ષેત્રમાં સાતત્યપૂર્ણ પ્રદર્શન દર્શાવે છે તેને લાર્જ-કેપ સ્ટોક્સ કહેવામાં આવે છે. તેઓ આર્થિક મંદીમાં પણ ટકાઉ છે. મિડ- અને સ્મોલ-કેપ કંપનીઓને ભવિષ્યમાં વૃદ્ધિની સંભાવના (In a different way ) ધરાવતી કંપનીઓ કહી શકાય. અહીં જોખમ અને પુરસ્કાર બંને વધારે છે. જ્યારે બજાર અને અર્થવ્યવસ્થા સુધરે છે ત્યારે તેઓ સારું વળતર આપે છે.

અલગ રીતે: આ વ્યૂહરચનાની વિશેષતા એ છે કે, બજારમાં અન્ય લોકો દ્વારા અપનાવવામાં આવતા નિર્ણયો અને નિરાશાવાદથી વિપરીત શેરની ખરીદી અને વેચાણ કરીને વળતર મેળવવું. માત્ર એક કે બે સેક્ટર કે એક કે બે શેરમાં રોકાણ કરવું યોગ્ય નથી. 4-5 ક્ષેત્રોમાં 10-12 ગુણવત્તાવાળી કંપનીઓ પસંદ કરવી વધુ સારું છે. જોખમની ક્ષમતા અને જાગૃતિના આધારે કઈ કંપનીઓ પસંદ કરવી તે નક્કી કરવું જોઈએ. વિવિધતા જોખમને મર્યાદિત કરે છે. ઉપરાંત, વધુ પડતી વિવિધતા સારા પરિણામ આપતી નથી. જે લોકો ઊંચા જોખમો લઈ શકતા નથી અને સ્થિર આવક ઈચ્છતા હોય તેમણે શેર, બોન્ડ, ડિબેન્ચર, રિયલ એસ્ટેટ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ્સ (REITs) અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ્સ (Invits)માં રોકાણ કરવું જોઈએ. અહીં ઉદ્દેશ્ય ઓછા જોખમ સાથે ડિવિડન્ડ અને વ્યાજના રૂપમાં કેટલીક આવક મેળવવાનો છે.

આ પણ વાંચો: આવતા મહિને બેન્કનું કામ ઝડપથી પતાવી લેજો નહીં તો...

નુકસાનની મર્યાદા: રોકાણ સ્વાભાવિક રીતે જોખમી છે. ટૂંકા અને મધ્યમ ગાળાના વેપારીઓએ અગાઉથી નક્કી કરવું જોઈએ કે, તેઓ કેટલું ગુમાવવાનું પરવડે છે. જ્યારે સ્ટોક તમારી જોખમ સહિષ્ણુતાની બહાર હોય ત્યારે સ્ટોપ-લોસ વ્યૂહરચનાનું પાલન કરવું જોઈએ. દાખલા તરીકે...

કેસ 1: તમે એબીસીના શેર રૂ. 100માં ખરીદો છો એ વિશ્વાસ સાથે કે ભાવ વધશે. જો બજાર નીચે જાય છે, તો તેઓ માને છે કે તેમને પ્રતિ શેર 5 રૂપિયાના નુકસાન સાથે બહાર નીકળવું પડશે. આ માટે સ્ટોપ-લોસ 95 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. ધારો કે સ્થિતિ સારી ન હોય ત્યારે શેરનો ભાવ રૂ. 90 સુધી પહોંચે છે. સ્ટોપ-લોસ વ્યૂહરચના સાથે, તમે 5 રૂપિયા ગુમાવો છો.

કેસ 2: શેરની કિંમત 100 રૂપિયાથી 110 રૂપિયા સુધી જાય છે. તમારું સ્ટોપ-લોસ રૂ.95 થી રૂ.105 માં (Limitation of loss ) બદલાઈ ગયું છે. શેરની કિંમત 120 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ છે. પછી સ્ટોપ લોસ રૂ.115માં બદલાઈ ગયો. આ, તમે રોકાણ કરવાનું ચાલુ રાખી શકો છો અને તમારા નફાનું રક્ષણ કરી શકો છો. આને પાછળનું સ્ટોપ-લોસ કહેવામાં આવે છે. શેરોના વળતર પર કંપનીઓના પ્રદર્શન, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય વિકાસ, સમાચાર અને સન્માનની સારી અને ખરાબ અસર થાય છે. બધી વ્યૂહરચનાઓમાં ગુણદોષ અને મર્યાદાઓ હોય છે. ઝેનમની, જગરલામુડી વેણુગોપાલ કહે છે કે, જ્યારે આપણે સંબંધિત વ્યૂહરચનાઓને અનુકૂલન અને પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ ત્યારે જ રોકાણો નફાના માર્જિન સુધી પહોંચે છે.