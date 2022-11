નવી દિલ્હી: મલેશિયાની એરલાઇન એર એશિયાએ એર એશિયા ઇન્ડિયામાં તેનો બાકીનો હિસ્સો એર ઇન્ડિયાને વેચવા માટે કરાર પર હસ્તાક્ષર (Air Asia sold the shares to Air India) કર્યા છે. કારણ કે, તે ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) દેશો પર તેનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માંગે છે. કંપનીએ બુધવારે જારી કરેલા નિવેદનમાં આ જાણકારી આપી છે. ટાટા ગ્રૂપ અને મલેશિયન એન્ટિટીની માલિકીની એર એશિયા ઇન્ડિયાએ જૂન 2014માં કામગીરી શરૂ કરી હતી. એર એશિયા એવિએશન ગ્રૃપ (AirAsia Aviation Group Limited) એ AirAsia (India) પ્રાઈવેટ લિમિટેડમાં તેનો બાકીનો હિસ્સો ટાટા ગ્રૂપની આગેવાની હેઠળની એર ઈન્ડિયાને વેચી દીધો છે.

શેર ખરીદી કરાર: એર એશિયા એવિએશન ગ્રુપ લિમિટેડે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, તેણે એર એશિયા ઇન્ડિયાના બાકીના શેર એર ઇન્ડિયાને વેચવા માટે શેર ખરીદી કરાર કર્યો છે. તેણે આ સંબંધમાં કોઈ ચોક્કસ માહિતી શેર કરી નથી. એર એશિયા ઈન્ડિયા ટાટા સન્સ અને એર એશિયા ઈન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ વચ્ચેનું સંયુક્ત સાહસ હતું.

ઇન્વેસ્ટમેન્ટ: આમાં ટાટા સન્સ 83.67 ટકા અને એર એશિયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 16.33 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. કોમ્પિટિશન કમિશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ આ વર્ષે જૂનમાં એર ઈન્ડિયા દ્વારા એર એશિયા ઈન્ડિયાના સમગ્ર હિસ્સાના પ્રસ્તાવિત સંપાદનને મંજૂરી આપી દીધી છે.

વિશ્વના સૌથી મોટું નાગરિક ઉડ્ડયન: એર એશિયા એવિએશન ગ્રૂપ (ગ્રુપ)ના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર (CEO) બો લિંગહામે જણાવ્યું હતું કે, "જ્યારે અમે ભારતમાં વર્ષ 2014 પછી પ્રથમ વખત કામગીરી શરૂ કરી હતી, ત્યારે Air Asiaએ અહીં એક વિશાળ બિઝનેસ કર્યો હતો, જે વિશ્વના સૌથી મોટા સિવિલ એવિશેન માર્કેટ પૈકીનું એક છે.

શેર વેચવાની જાહેરાત: કંપનીએ તારીખ 29 ડિસેમ્બર 2020 અને જાન્યુઆરી તારીખ 5, 2021ના રોજ પ્રતિ શેર 32.67ના પતાવટ અંગે કરાયેલી જાહેરાતોને પગલે ટાટા સન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડની પેટાકંપની ટેલ્સને એરએશિયા ઇન્ડિયાના બાકીના 16.33 ટકા ઇક્વિટી શેર વેચવાની જાહેરાત કરી હતી. લગભગ 19 મિલિયન ડોલરની ડીલ પૂર્ણ થવી એ ઉડ્ડયન ક્ષેત્ર માટે એક મોટી સફળતા છે.