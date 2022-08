નવી દિલ્હી અદાણી પાવરના શેરમાં (ADANI POWER SHARES CLIMB 5 PC) સોમવારે 5 ટકાનો ઉછાળો આવ્યો હતો. જ્યારે કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે, તે રૂપિયા 7,017 કરોડના એન્ટરપ્રાઇઝ મૂલ્યમાં ડીબી પાવર હસ્તગત કરશે. BSE પર શેર 5 ટકા વધીને રૂપિયા 432.80 પર સેટલ થયો હતો, જે દિવસ માટે તેની સૌથી વધુ અનુમતિપાત્ર મર્યાદા છે. NSE ખાતે, તે 4.98 ટકાના ઉછાળા સાથે રૂપિયા 432.50 પર પહોંચ્યો હતો.

અદાણી પાવર ટ્રેડેડ વોલ્યુમની દ્રષ્ટિએ, દિવસ દરમિયાન BSE ખાતે 50.59 લાખ શેર અને NSE ખાતે 2.45 કરોડથી વધુ શેરનું ટ્રેડિંગ થયું હતું. શેરમાં તેજી વ્યાપક બજારમાં મંદીથી વિપરીત હતી. જ્યાં 30 શેરનો BSE સેન્સેક્સ 872.28 પોઈન્ટ અથવા 1.46 ટકા ઘટીને 58,773.87 પર બંધ થયો હતો. અદાણી પાવરે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે, તે ડીબી પાવર લિમિટેડને (Acquisition of DB Power Limited) હસ્તગત કરશે, જે છત્તીસગઢના જાંજગીર ચંપા જિલ્લા ખાતે 2 એક્સ 600 મેગાવોટના થર્મલ પાવર પ્લાન્ટની માલિકી (Ownership of thermal power plants) ધરાવે છે અને તેનું સંચાલન કરે છે. જેનું એન્ટરપ્રાઇઝ મૂલ્ય રૂપિયા 7,017 કરોડ વિચારણા માટે છે.

મેગાવોટના થર્મલ પાવર પ્લાન્ટની માલિકી કંપનીએ BSE ફાઇલિંગમાં જણાવ્યું હતું, ડીબી પાવર પાસે તેની ક્ષમતાના 923.5 મેગાવોટ માટે લાંબા અને મધ્યમ ગાળાના વીજ ખરીદી કરાર છે. જેને કોલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (Coal India Limited) સાથે ઈંધણ પુરવઠા કરાર દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવ્યું છે અને તે તેની સુવિધાઓને નફાકારક રીતે ચલાવે છે એમ વધુમાં કહ્યું હતું. અદાણી પાવર લિમિટેડ ડીબી પાવર લિમિટેડ ને હસ્તગત કરવા માટે સંમત થઈ છે. જે છત્તીસગઢના જંજગીર ચાંપા જિલ્લા ખાતે 2 એક્સ 600 મેગાવોટના થર્મલ પાવર પ્લાન્ટની માલિકી ધરાવે છે અને તેનું સંચાલન કરે છે. એક્વિઝિશનની કિંમત રૂપિયા 7,017 કરોડની એન્ટરપ્રાઇઝ વેલ્યુ પર હશે, જે રોકડ વિચારણા માટે છેલ્લી તારીખે એડજસ્ટમેન્ટને આધીન હશે. (પીટીઆઈ)

