હૈદરાબાદ: ટુ વ્હીલર ઉત્તમ માઈલેજ આપે છે અને લાંબા સમય સુધી ચાલે છે. તેની જાળવણી ખર્ચ પણ ઓછો છે. સરેરાશ ટુ વ્હીલર બહુ મોંઘું હોતું નથી. જો તમે ટુ વ્હીલર ખરીદવા માટે એક સાથે બજેટનું દબાણ ઓછું કરવા માંગતા હોવ તો તમે પરવડે તેવી ટુ વ્હીલર લોન (Two Wheeler Insurance) મેળવી શકો છો.

જો તમારી પાસે ટુ વ્હીલર હોય તો વીમા પોલિસી (Two Wheeler Insurance Policy) ખરીદવી ફરજિયાત છે. વીમો તમને તમારા વાહનને ચોરી, અકસ્માતો અને કુદરતી આફતો જેવી અણધાર્યા ઘટનાઓથી થતા નુકસાનથી બચાવવામાં મદદ કરે છે. વીમા પોલિસીમાં રોકાણ કરવાથી તમારી બાઇકની સલામતી સુનિશ્ચિત થશે. જાણો વીમા પોલિસી ખરીદતી વખતે શું સાવચેતી (Precautions for Auto Insurance) રાખવી જોઈએ.

વાહન વીમો (Vehicle Insurance)

બાઇકની કિંમત ફિચર્સ, મેન્યુફેક્ચર્સ અને મોડલના આધારે બદલાય છે. વીમા કવરેજ ટુ વ્હીલરની કિંમત પર આધારિત છે. એટલે કે વીમા પ્રીમિયમ સીધા વાહનની કિંમત પરથી નક્કી કરવામાં આવે છે. 75,000 રૂપિયાની બાઇકનું પ્રીમિયમ 1 લાખ રૂપિયાની બાઈક કરતાં ઓછું છે. પ્રીમિયમના દર ઘન ક્ષમતા (CC) ના આધારે બદલાય છે. 350cc બાઇકની સરખામણીમાં 75cc બાઇકનું પ્રીમિયમ ઓછું હશે. ઈન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી CC ના આધારે સ્લેબ દરો વ્યાખ્યાયિત કરે છે. બજારમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનો આવ્યા બાદ હવે ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલરનું પ્રીમિયમ પણ કિલોવોટના આધારે નક્કી કરવામાં આવી રહ્યું છે.

ધ્યાનમાં રાખો કે તમારી બાઇકની વીમા કિંમત સમય જતાં ઘટતી જશે. જૂની બાઇક માટે કિંમતમાં ઘટાડાનો દર વધારે છે, જ્યારે નવી બાઇક (છ મહિના જૂની) માટે તે પાંચ ટકા છે. પાંચ વર્ષથી જૂની બાઈક માટે 50 ટકા સુધીનો ઘટાડો થઈ શકે છે.

બાઇક વીમા માટે કવરેજ યોજનાઓ શું છે

ટુ-વ્હીલર વીમામાં બે પ્રકારના કવરેજ (Coverage in Two Wheeler Insurance) છે. એક થર્ડ પાર્ટી અને બીજું વ્યાપક કવર છે. રોડ પર ચાલતી દરેક બાઇકમાં થર્ડ પાર્ટી કવર (Third Party Cover in the Bike) હોવું જરૂરી છે. તમારા વાહનને કારણે તમારા તૃતીય પક્ષને થયેલા નાણાકીય નુકસાનને આવરી લેશે. થર્ડ પાર્ટી કવર વાહન માટે રક્ષણ પૂરું પાડતું નથી. વ્યાપક નીતિમાં ભૂકંપ, પૂર અને રોડ સ્લિપેજ જેવી કુદરતી આફતો આવરી લેવામાં આવે છે. આટલું જ નહીં, અકસ્માતો અને ચોરીથી થતા નુકસાનને પણ તેના હેઠળ આવરી લેવામાં આવે છે. તેનું પ્રીમિયમ થર્ડ પાર્ટી વીમા કવચ કરતાં વધારે છે. જો ખર્ચ વધુ હોય તો પણ વ્યાપક કવર લેવું વધુ સારું છે.

વીમા જાહેર કરેલ મૂલ્ય (Insurance Declared Value)

વીમા જાહેર કરેલ મૂલ્ય ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. કારણ કે તે વીમા કંપની તરફથી બાઇકની મહત્તમ કિંમત છે. ટુ વ્હીલર સંપૂર્ણ રીતે ક્ષતિગ્રસ્ત અથવા ચોરાઈ જવાના કિસ્સામાં કંપની દ્વારા આ કમિશન આપવામાં આવે છે. મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે દરેક નવીકરણ પછી બાઇકની કિંમત ઘટે છે.

કોઈ દાવો બોનસ નથી (No Claim Bonus)

જો તમે નાણાકીય સત્રમાં વીમા કંપની સામે દાવો ન કરો તો તમારી વીમા કંપની દ્વારા કોઈ ક્લેમ બોનસ (NCB) આપવામાં આવતું નથી. આ છૂટ પૂર્વ-નિર્ધારિત સ્લેબ મુજબ આપવામાં આવે છે. બોનસ 20 ટકાથી લઈને મહત્તમ 50 ટકા સુધીની હોય છે. નો ક્લેમ બોનસ (NCB) તમારા વાહનનું પ્રીમિયમ ઘટાડે છે.

એડ-ઓન કવર (Add-on covers)

એડ-ઓન કવર તમારા વાહનને વધારાની સુરક્ષા પૂરી પાડે છે. તમે કવરેજ જાતે પ્લાન કરી શકો છો. દરેક એડ-ઓન ચોક્કસ જરૂરિયાત પૂરી કરવી પડે છે. જેમાં રોડસાઇડ સહાય, ઝીરો ડિપ્રેશન, મેડિકલ કવર અને એન્જિન પ્રોટેક્શનનો સમાવેશ થાય છે. તમે તમારી જરૂરિયાત અનુસાર એડ-ઓન પસંદ કરી શકો છો. બજાજ આલિયાન્ઝ જનરલ ઇન્શ્યોરન્સના હેડ-રિટેલ અંડર રાઈટીંગ ગુરદીપ સિંહ બત્રાના જણાવ્યુ હતું કે, જો તમે આ બધાને ધ્યાનમાં રાખશો, તો ઈન્સ્યોરન્સ રિન્યૂ (Bike Insurance Renew) કરતી વખતે અથવા નવી પોલિસી લેતી વખતે પ્રીમિયમની ગણતરી કરવી સરળ બનશે..

