નવી દિલ્હીઃ રિઝર્વ બેન્કની મોનેટરી પોલિસી કમિટીના સભ્ય આશિમા ગોયલનું(RBI Member Ashima Goyal) માનવું છે કે ભારતની અર્થવ્યવસ્થાનો વિકાસ દર વિશ્વમાં(Indian Economy to Grow Highest in the World) સૌથી વધુ રહેશે. તેમણે કહ્યું કે ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા(Indian Economy will Grow) ધીમે ધીમે સામાન્ય થવા તરફ આગળ વધી રહી છે, પરંતુ નબળા ક્ષેત્રોને પ્રોત્સાહન અને સમર્થન ચાલુ રહેશે.

ભારતનો વિકાસ દર વિશ્વમાં સૌથી વધુ રહેવાની ધારણા

આશિમા ગોયલે કહ્યું કે, આગામી બજેટમાં તાકાતના માર્ગ પર આગળ વધવાની સરકારની જાહેરાત નિયંત્રણ અને અનુકૂલન ક્ષમતા અંગે સારો સંકેત આપશે. "ભારત બહેતર મેક્રો ઇકોનોમિક પરિમાણોના આધારે ખૂબ જ મુશ્કેલ સમયમાંથી બહાર આવ્યું છે. ભારતનો વિકાસ દર વિશ્વમાં સૌથી વધુ રહેવાની ધારણા છે. આ ઉપરાંત મોંઘવારી દર પણ સંતોષકારક સ્તરે રહેશે. આ ઉપરાંત કહ્યુ કે નાણાકીય રાજકોષીય સંકલન સારી રીતે કામ કર્યું છે અને પ્રોત્સાહનો પર્યાપ્ત છે, પરંતુ તેને અતિશય કહી શકાય નહીં.

ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં વૃદ્ધિનું અનુમાન ઘટાડ્યું

આ ઉપરાંત રિઝર્વ બેન્કની મોનેટરી પોલિસી કમિટીના સભ્યે કહ્યું કે, 'અમે ધીમે ધીમે સામાન્યકરણ તરફ પગલાં લઈ રહ્યા છીએ. જો કે, ઓછા પ્રદર્શન કરતા ક્ષેત્રો માટે કેટલાક પ્રોત્સાહન અને સમર્થન છે. દેશનું નાણાકીય ક્ષેત્ર(Financial Sector of the Country) સારું સ્વાસ્થ્યમાં છે. રિઝર્વ બેંકે ચાલુ નાણાકીય વર્ષ(Fiscal Year in India 2022) માટે તેની વૃદ્ધિનું અનુમાન ઘટાડીને 9.5 ટકા કર્યું છે. ઇન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડએ(IMF) 2021માં 9.5 ટકા અને આવતા વર્ષે 8.5 ટકા વૃદ્ધિ દરની આગાહી કરી છે.

અર્થતંત્ર માટે કોવિડ-19ના નવા સ્વરૂપના ખતરા

અર્થતંત્ર માટે કોવિડ-19ના નવા સ્વરૂપના ખતરા અંગે ગોયલે કહ્યું કે ઉત્પાદકતા વધારવાના પગલાં અને યોગ્ય નીતિ સમર્થન સાથે પુનરુત્થાન ટકાઉ હોવું જોઈએ. જો કે, 'હવે દેશ રોગચાળાના બીજા મોજાનો સામનો કરવા માટે વધુ સારી(Indian Sectors of Economy) રીતે તૈયાર છે. બીજા તરંગમાં અર્થતંત્રમાં ઓછો વિક્ષેપ હતો. કારણ કે સ્થાનિક લોકડાઉન સાથે મર્યાદિત સપ્લાય ચેઇન વિક્ષેપો હતા. જો કે, વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશનને(WHO) દક્ષિણ આફ્રિકામાંથી 24 નવેમ્બરના રોજ કોવિડ-19 B.1.1.1.529 (ઓમિક્રોન)ના વધુ ચેપી નવા સ્વરૂપના પ્રથમ કેસ વિશે માહિતી મળી હતી.

બજેટના આંકડાઓની વિશ્વસનીયતા અને ચોકસાઈને સુધારે છે

આગામી બજેટમાં રાજકોષીય એકત્રીકરણ અથવા ઉત્તેજના ચાલુ રાખવા વિશે પૂછવામાં આવ્યુ તો ગોયલે કહ્યું, "જાહેરાત એકત્રીકરણના માર્ગ પર રહેવું નિયંત્રણ અને આગાહી માટે સારું રહેશે." વધુ પારદર્શિતા જેવા સુધારા ચાલુ રાખવા જોઈએ. આ બજેટના આંકડાઓની વિશ્વસનીયતા અને ચોકસાઈને સુધારે છે. આવકમાં વધારા સાથે જરૂરી ખર્ચ માટે નાણાં પૂરો પાડવાનો અવકાશ છે. ખર્ચની ગુણવત્તામાં સુધારો થવાથી પ્રોત્સાહનોમાં વધારો થાય છે. ઊંચા ફુગાવા વિશે પૂછવામાં આવતા, કહ્યું કે WPI આધારિત ફુગાવામાં આયાત કિંમતો, ખાસ કરીને કોમોડિટીના ભાવનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ તે શિયાળા પછી રહેશે નહીં.

અમેરિકાના નાણાંકીય સામે ભારત વધુ સારી સ્થિતિમાં

આશિમા ગોયલએ કહ્યું(RBI MPC members Ashima Goyal) કે ઈંધણના ભાવમાં ઘટાડાને કારણે ફુગાવો થોડો નીચે આવ્યો છે, પરંતુ ભારતમાં ખાદ્ય ફુગાવાની અસર ઉંચી છે. યુએસ સેન્ટ્રલ બેંક દ્વારા પ્રોત્સાહનો પાછા ખેંચવાના પ્રશ્ન પર, ગોયલે કહ્યું કે પ્રોત્સાહનો ઝડપથી પાછા ખેંચવાની જાહેરાતને કારણે વૈશ્વિક બજારોમાં કોઈ મોટી વિક્ષેપ નથી, કારણ કે બજારો તેની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે. અમેરિકાના નાણાંકીય(Financial of America) વલણમાં આવેલા પરિવર્તનનો સામનો કરવા માટે ભારત વધુ સારી(India Economy in the World) સ્થિતિમાં છે. તેમજ ભારત તેના નીતિ દરોને સ્થાનિક ચક્ર સાથે સુમેળમાં રાખીને આગળ વધી શકે છે.

ક્રિપ્ટોકરન્સીના પ્રશ્ન પર, MPC સભ્યએ કહ્યું કે તેને ક્રિપ્ટો-ટોકન્સ કહેવાનું વધુ યોગ્ય રહેશે. તેમને ચલણ તરીકે સ્વીકાર્ય ગણી શકાય નહીં. ચલણ તરીકે તેમના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ, પરંતુ તેઓ ટોકન સ્વરૂપે નિયમન કરી શકાય છે.

