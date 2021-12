હૈદરાબાદઃ આરોગ્ય એ સંપત્તિ છે, પરંતુ આ વાતનું મહત્ત્વ આપણે બીમાર પડ્યા પછી જ (Important Health Policies) સમજીએ છીએ. જોકે, વધુ પૈસા ખર્ચી શકે તેવા લોકો કોર્પોરેટ હોસ્પિટલ્સમાં સારવાર કરાવીને સ્વસ્થ થઈ જશે, પરંતુ આપણી પાસે બચત ન હોય અને આરોગ્ય વીમા પોલિસી ન હોય તો એ આપણો વાંક હશે. જો અમારી પાસે પહેલાથી જ આરોગ્ય વીમો (Know about top up health insurance plans) છે તેમ છતાં આપણે વધુ સારવાર માટે વધારાના પૈસા ઉઠાવવા પડતા હોય તો ટોપ-અપ અને સુપર ટોપ-અપ લેવાનું સરળ રહેશે.

પહેલા કોરોના અને હવે ઓમિક્રોનથી વધુ સાવચેત રહેવાની જરૂર છે

પહેલા કોરોના અને હવે ઓમિક્રોન. આપણે યોગ્ય સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે અને ત્યાં આવે છે આરોગ્ય વીમા પોલિસી. તે જ સમયે હાલની નીતિમાં ફેરફાર કરવો શક્ય ન હોવાથી વધારાની સુરક્ષા તરીકે ટોપ-અપ નીતિઓ પસંદ કરવી જરૂરી (Know about top up health insurance plans) છે. ટોપ-અપ પોલિસી એ સતત વધી રહેલા તબીબી ખર્ચના નાણાકીય બોજને ટાળવાનો એક માર્ગ છે. આ અમને સમગ્ર વર્તમાન વીમા પોલિસીને પૂર્ણ કરવાનો વધારાનો ખર્ચ ઉઠાવવામાં મદદ કરશે. ફેમિલી ફ્લોટર બનો, જે વ્યક્તિગત પોલિસી અથવા સમગ્ર પરિવારને લાગુ પડે છે. અમે તેમને ટોપ અપ કરી શકીએ છીએ વધુ રકમ માટે નવી પોલિસી ખરીદવાને બદલે હાલની પોલિસીને ઓછા પ્રીમિયમ પર આ ટોપ-અપ પોલિસી (Know about top up health insurance plans) સાથે જોડી શકાય છે. સમાન મૂલ્ય સાથે સંપૂર્ણ સુવિધાયુક્ત વીમા પોલિસી લેવાથી પ્રીમિયમ ખર્ચમાં 30થી 40 ટકાનો ઘટાડો થશે.

હોસ્પિટલમાં દાખલ થતા સમયે ટોપ અપ પોલિસી ખૂબ જ મહત્ત્વની

ટોપ-અપ પોલિસી મૂળભૂત પોલિસીનો (Know about top up health insurance plans) સંપૂર્ણ લાભ લે છે અને ચોક્કસ મર્યાદાથી આગળ કામ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે ધારો કે, તમે 10,00,000 રૂપિયાની ટોપ-અપ પોલિસી લો છો. ધારો કે, તે માટે ફરજિયાત મુક્તિ 5 લાખ રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે. ધારો કે, જ્યારે આપણે હોસ્પિટલમાં દાખલ થઈએ ત્યારે એક સમયે 5 લાખ રૂપિયાથી વધુ ખર્ચ કરીએ છીએ. ટોપ-અપ પોલિસી તે વધારાની રકમની કાળજી લેશે.

જો આપણી પાસે આરોગ્ય વીમા પોલિસી (Know about top up health insurance plans) નથી તો પછી ચોક્કસ રકમની મુક્તિ સાથે ટોપ-અપ પોલિસી લેવી શક્ય છે? અહીં યાદ રાખવા જેવી મહત્ત્વની વાત એ છે કે, ટોપ-અપ પોલિસી લેવી એ સંપૂર્ણ આરોગ્ય વીમાનો વિકલ્પ નથી.

સુપર ટોપ અપ નીતિઓ અલગ છે

સુપર ટોપ અપ નીતિઓ (Super top up policies) થોડી અલગ છે. જ્યારે તબીબી ખર્ચ વર્ષની મર્યાદા કરતાં વધી જાય ત્યારે જ તેઓ વળતર આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે ધારો કે, કોઈ વ્યક્તિ પાસે 5 લાખ રૂપિયાની બેઝિક પોલિસી છે અને એક વાર તમે હોસ્પિટલમાં દાખલ થાવ અને સારવાર દરમિયાન તમે શરૂઆતમાં 2 લાખ રૂપિયા ખર્ચ્યા પછી 4 લાખ રૂપિયા અને જ્યારે તે એક વર્ષમાં 5 લાખ રૂપિયાને વટાવી જાય તો સુપર ટોપ-અપ પોલિસી વળતર તરીકે 1 લાખ રૂપિયા ચૂકવે છે.

હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ ટોપ અપ પોલિસી

ટોપ અપ પોલિસી અથવા સુપર ટોપ અપ પોલિસીમાંથી (Super top up policies) જે પણ આપણે પસંદ કરીએ. આપણે નિયમો જાણવાની જરૂર છે અને શું લાગુ પડે છે અને શું નથી. પૂર્વ-અસ્તિત્વમાં રહેલા રોગો માટે રાહ જોવાનો સમયગાળો શું છે? તમે હોસ્પિટલમાં દાખલ થતા પહેલા શું સારવારના ખર્ચને ધ્યાનમાં લો છો? પ્રીમિયમની ચૂકવણી અને દાવાની પતાવટને ધ્યાનમાં લીધા પછી નિર્ણય લેવો જોઈએ.

આ ટોપ અપ પોલિસીઓ માટે ચૂકવવામાં આવેલું પ્રીમિયમ કલમ 80-D હેઠળ મુક્તિનો દાવો કરી શકે છે. મૂળભૂત પોલિસી માટે કોઈ પણ વીમા કંપની પાસેથી ટોપ અપ પોલિસી લેવાની જરૂર નથી. તમે તમારી પસંદગીની વીમા કંપનીમાંથી આ પોલિસી પસંદ કરી શકો છો. આને પર્સનલ, ફેમિલી ફ્લોટર અને ગૃપ ઈન્શ્યોરન્સ પોલિસી સાથે જોડી શકાય છે. જો મુક્તિ મર્યાદા વધારે હોય તો તે મુજબ પ્રીમિયમ ઘટાડવામાં આવશે.

હાલની પોલિસી: ટોપ અપ અને સુપર ટોપ અપ પોલિસી જ્યારે હાલની પોલિસી સિવાય સારવાર દરમિયાન હોસ્પિટલોમાં વધુ દિવસો રહેવાની જરૂર પડે ત્યારે ઉપયોગી બનશે.

