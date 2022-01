હૈદરાબાદ: કોરોનાના કારણે લોકો તેમના આરોગ્ય (Health Insurance at an Early Age) પર વધુ ધ્યાન આપે છે અને ટ્રાન્સમિશનના જોખમને ઘટાડવા નવી વર્તણૂકો અપનાવે છે. જેમ કે, નિયમિત હાથ ધોવા, જે વાયરસના ફેલાવાને ઘટાડવાની સૌથી અસરકારક રીતોમાંની એક તરીકે વ્યાપકપણે ઓળખાય છે. જ્યારે લોકોનો નોંધપાત્ર હિસ્સો હવે બીમારીના સંક્રમણને ટાળવા વધારાની સાવચેતી રાખી રહ્યા છે.

નાની વયે આરોગ્ય વીમો લેવો ફાયદાકારક

મોટા ભાગના લોકો આરોગ્ય વીમા પોલિસી (Health Insurance at an Early Age) લઈને તેમના આરોગ્ય અંગે બેદરકાર બને છે.જ્યારે નિષ્ણાતો સૂચવે છે કે, શક્ય તેટલી વહેલી તકે આરોગ્ય વીમો (Benefits of Health Insurance) લેવો ફાયદાકારક (Health Insurance at an Early Age) છે. કારણ કે તે તમારા ખિસ્સામાં કોઈ વધુ ભાર (Importance of insurance policy due to corona) નહીં મૂકે.

કોરોના પછી લોકોને વીમાની કિંમત થઈ

ઘણા યુવાનો માને છે કે, આરોગ્ય વીમો ફક્ત વૃદ્ધ વ્યક્તિઓ માટે જ છે, પરંતુ કોરોના પછી આ વિચાર બદલાયો છે. જેમ જેમ તેમને ખબર પડી કે, જીવન અનિશ્ચિત છે અને જો તેઓ બીમાર પડે તો તેમને સારવાર કરાવવા મોટી રકમ ખર્ચવી પડે છે. જોકે, આજના યુવાનો તેમની નાણાકીય બાબતોનું સંચાલન કરવામાં સારી રીતે સક્ષમ છે, નાની ઉંમરે આરોગ્ય વીમો (Health Insurance at an Early Age)ખરીદવાથી તેમને તબીબી કટોકટી દરમિયાન પણ નાણાકીય બોજ ટાળવામાં મદદ મળી શકે છે. કોઈ પણ આરોગ્ય કટોકટી તમારા જીવનને બદલી શકે છે. તેથી વ્યક્તિએ માનસિક તાણમાંથી મુક્તિ મેળવીને તેની જીવનશૈલી બદલવી જોઈએ. કોરોનાએ દરેક વ્યક્તિની ઉંમરને ધ્યાનમાં લીધા વિના આરોગ્ય વીમા યોજના લેવાની જરૂરિયાતને (Benefits of Health Insurance) યાદ કરાવી છે. વ્યક્તિએ 30 વર્ષની વયે પહોંચતાની સાથે જ વ્યક્તિગત આરોગ્ય વીમો મેળવવો (Health Insurance at an Early Age) આવશ્યક છે. જો તમે વિચારી રહ્યાં હોવ કે, તમારે નાની ઉંમરે તેને શા માટે લેવો જોઈએ. તો જોઈ લો કારણો.

ઓછું પ્રીમિયમ: કોઈ પણ આરોગ્ય વીમા માટે નાની ઉંમરે (Health Insurance at an Early Age) ખરીદી કરવામાં આવે તો પ્રીમિયમ ચાર્જ ઓછો હોય છે. જો તમે 30 વર્ષ વટાવી ગયા હોવ તો પ્રીમિયમ વધશે. તમારી ઉંમર 20 છે અને જો તમને લાગે છે કે, તમે સ્વસ્થ છો તો આરોગ્ય વીમો ખરીદવાનો (Health Insurance at an Early Age) આ યોગ્ય સમય છે. જ્યારે કોઈ ગંભીર સમસ્યાઓ ન હોય ત્યારે વીમો ખૂબ ઓછા પ્રીમિયમ પર આવે છે.

રાહ જોવાનો સમયગાળો: કોઈ પણ આરોગ્ય વીમા કંપની (Health Insurance at an Early Age) પાસે તેમની યોજનાઓ માટે થોડો રાહ જોવાનો સમય હોય છે. વિવિધ પૂર્વ અસ્તિત્વમાં રહેલા રોગોમાં 1 વર્ષથી 2 વર્ષ સુધી અને એક સમયે 4 વર્ષ સુધીની રાહ જોવાનો સમય અલગ હોય છે. જો તમને તાત્કાલિક વીમાની જરૂર હોય તો આ રાહ જોવાનો સમય ઘટાડી શકશે નહીં. તેથી તમે જીવનમાં જેટલા વહેલા વીમો (Health Insurance at an Early Age) મેળવો છો. કટોકટીમાં તેટલો વધુ ઉપયોગી બને છે.

જીવન શૈલીના રોગો: પ્રદૂષણના વધતા સ્તર સિવાય યુવાનો ચિંતા અને તેના કારણે જીવન શૈલીના રોગોથી પણ પીડાઈ રહ્યા છે. હૃદય રોગ સિવાય અન્ય વિવિધ રોગો પણ છે, જેનાથી તેઓ પીડિત છે. આ યુવાનો પર ભારે અસર પેદા કરી રહ્યા છે. તેથી આ બધા માટે તૈયાર રહો. ભવિષ્યની તબીબી સારવાર અને કટોકટીમાં અત્યારે રોકાણ કરવું એ સારો વિચાર છે.

વધુ સારું નાણાકીય આયોજન: 20 કે 30ના દાયકા પહેલા વીમો ખરીદવાથી વધુ સારું નાણાકીય આયોજન થઈ શકે છે. તમે કમાતા નાણાને યોગ્ય રીતે મેનેજ કરવાથી તમે જીવનનો ભરપૂર આનંદ માણી શકશો. ચેતવણી વિના ઉદ્ભવતા જોખમોને સમજો. જો તમારી પાસે પર્યાપ્ત આરોગ્ય કવરેજ છે તો તમે કોઈ પણ ચિંતા વિના જીવી શકો છો.

જો કોઈ વ્યાપક આરોગ્ય વીમા યોજના (Comprehensive health insurance plan) હોય તો સારવાર માટે કોઈને ભંડોળ જોવાની જરૂર નથી. આરોગ્ય સંભાળના વધતા ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને ઉચ્ચ સ્તરની સંભાળ ધરાવતી યોજનાઓ પસંદ કરવી જોઈએ. બધી મોટી બીમારીઓને આવરી લેવી જોઈએ. ભારત અને વિદેશમાં 50 લાખથી 3 કરોડ રૂપિયા સુધીના કવરેજવાળી સ્કિમ્સ પણ છે. તેઓ અત્યાધુનિક સારવાર પણ આપે છે. વર્તમાન આરોગ્ય સંભાળ જરૂરિયાતો ઉપરાંત તેઓ જીવનના વિવિધ તબક્કાઓની જરૂરિયાતોને પણ પૂરી કરે છે. પ્રીમિયમ પ્લાન લોયલ્ટી ડિસ્કાઉન્ટ તેમ જ વીમાધારક બેઈઝ વેલ્યૂ પર અમર્યાદિત રિસ્ટોરેશન ઓફર કરે છે.

વીમો ખરીદવામાં વિલંબ ન કરવો

મણિપાલ સિગ્મા હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સના ડિજિટલ સેલ્સ હેડ ઓફ માર્કેટિંગ સપના દેસાઈએ પૂછ્યું હતું કે, તમે જેટલી વહેલી તકે વીમો ખરીદો છો તેટલા વધુ ફાયદાઓ. તો પછી વિલંબ કેમ થાય છે.