નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ સાત કેસોની તપાસ (Investigation of seven cases by Enforcement Directorate) કરી રહ્યું છે જેમાં મની લોન્ડરિંગ માટે ક્રિપ્ટોકરન્સીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે અને અત્યાર સુધીમાં 135 કરોડ રૂપિયાની બેનામી રકમ જપ્ત કરી છે, સંસદને સોમવારે જાણ કરવામાં આવી હતી. કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓએ સાયબર અપરાધીઓ દ્વારા ક્રિપ્ટોકરન્સીના ઉપયોગને ફ્લેગ કર્યો છે અને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ(Prevention of Money Laundering Act) (PMLA) હેઠળ ED દ્વારા તપાસ કરાયેલા કેસોમાં ખુલાસો થયો છે કે આરોપીઓએ વર્ચ્યુઅલ કરન્સી દ્વારા બેનામી આવક (PoC)ને લોન્ડરિંગ કર્યું છે, રાજ્યના નાણા મંત્રી પંકજ ચૌધરીએ લોકસભામાં એક લેખિત જવાબમાં જણાવ્યું હતું.

135 કરોડની બેનામી આવક જપ્ત:ડિરેક્ટોરેટ ઑફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ED) PMLA, 2002 હેઠળ(Under the Directorate of Enforcement, 2002) 07 કેસોની તપાસ કરી રહ્યું છે, જેમાં મની લોન્ડરિંગ માટે ક્રિપ્ટોકરન્સીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે,તેમણે કહ્યું. અત્યાર સુધી, EDએ આ કેસોમાં PMLA હેઠળ રૂ. 135 કરોડની બેનામી આવક જપ્ત કરી છે, એમ મંત્રીએ ઉમેર્યું હતું. સરકારે દેશમાં આવી પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલા લોકોની ઓળખ કરી છે કે કેમ તે અંગેના પ્રશ્નના જવાબમાં, ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે ED દ્વારા અત્યાર સુધી હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે કેટલાક વિદેશી નાગરિકો અને તેમના ભારતીય સહયોગીઓએ ચોક્કસ એક્સચેન્જ પ્લેટફોર્મ્સ પર ક્રિપ્ટોકરન્સી એકાઉન્ટ્સ દ્વારા બેનામી આવકનું(PoC) લોન્ડરિંગ કર્યું છે.

ED દ્વારા 2020 માં એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી: એક કેસમાં, ED દ્વારા 2020 માં એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી કારણ કે વિદેશી સંબંધિત આરોપી કંપનીઓને ગુનામાંથી પેદા થયેલા નાણાંને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કરીને અને ત્યારબાદ વિદેશમાં ટ્રાન્સફર કરીને POCને લોન્ડર કરવા માટે સુવિધા આપવા માટે. PMLA સ્પેશિયલ કોર્ટ સમક્ષ આ કેસમાં પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે.