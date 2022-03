ટોક્યો: રશિયા સામે કડક પ્રતિબંધો (Russia Ukraine War) અને માગમાં વધારો થવાના કારણે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં (Rise in the price of crude oil) પ્રતિ બેરલ 10 ડોલરથી વધુનો ઉછાળો આવ્યો છે. તેની અસર શેરબજાર પર પણ જોવા મળી હતી. સોમવારે શેરબજારમાં જોરદાર ઘટાડો નોંધાયો હતો. ભારતમાં સોમવારે BSEએ 1,600 પોઈન્ટથી વધુનો ઘટાડો કર્યો છે.

બ્રેન્ટ ક્રુડ ઓઈલની કિંમતમાં 10 ડોલરનો વધારો

સોમવારે સવારે બ્રેન્ટ ક્રુડ ઓઈલની કિંમતમાં (Rise in the price of crude oil) કેટલાક સમય માટે 10 ડોલરનો વધારો થયો હતો. તેની કિંમત (Rise in the price of crude oil) લગભગ 130 ડોલર પ્રતિ બેરલ થઈ ગઈ હતી. આ માટે રશિયા વિરુદ્ધ આકરા પ્રતિબંધોના વધતા આહ્વાન વચ્ચે યુક્રેનમાં સંઘર્ષ વધવાને કારણ માનવામાં આવી રહ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, વિશ્વમાં રશિયા બીજો સૌથી મોટો ઓઈલ ઉત્પાદક દેશ છે. તેવામાં રશિયાથી સપ્લાયમાં ગડબડ થાય તો કિંમતે (Rise in the price of crude oil) વધશે. આ તમામની વચ્ચે લીબિયાની રાષ્ટ્રીય તેલ કંપનીએ કહ્યું હતું કે, સશસ્ત્ર સમૂહે 2 મહત્વપૂર્ણ તેલ ક્ષેત્રોને બંધ કરી દીધા હતા. ત્યારબાદ તેલની કિંમતમાં વધારો થઈ રહ્યો છે.

10 માર્ચે ચૂંટણીના પરિણામ પછી વધી શકે છે પેટ્રોલના ભાવ

આ પહેલા કાચા તેલે (Rise in the price of crude oil) સૌથી પહેલા વર્ષ 2012માં 128 ડોલરનો આંકડો પાર કર્યો હતો. કાચા તેલની કિંમત લાઈફ ટાઈમ હાઈ પર પહોંચવાના કારણે તે આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે, ભારતમાં પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતમાં વધારો થઈ શકે છે. 10 માર્ચે ચૂંટણીના પરિણામ આવ્યા પછી પેટ્રોલની કિંમત વધી શકે છે. છેલ્લા 124 દિવસોમાં દેશના પેટ્રોલ ડિઝલની કિંમતમાં (Rise in the price of crude oil) કોઈ વધારો નથી થયો. જ્યારે કાચા તેલની કિંમત (Rise in the price of crude oil) પર 73 ટકા વધી ગઈ છે.

ભારતનું ઈમ્પોર્ટ બિલ વધ્યું

ઓઈલની કિંમત વધવાથી (Rise in the price of crude oil) ભારત સરકારનું ઈમ્પોર્ટ બિલ પણ વધી રહ્યું છે. કારણ કે, દેશમાં 75 ટકાથી વધુ કાચા તેલની આયતા થાય છે. બ્રેન્ટ કાચા તેલ માટે ભારત પોતાનું આયાત બિલનો લગભગ 20 ટકા ખર્ચ કરે છે. ભારત ઓઈલની કિંમત ડોલરમાં (Rise in the price of crude oil) ચૂકવે છે. ડોલરનું મૂલ્ય જેટલું વધારે હશે. આયાતકારોને કાચા તેલ માટે વધુ ચૂકવણી કરવી પડશે.