સાન ફ્રાન્સિસ્કોઃ ગૂગલની માલિકીનું મ્યુઝિક સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ યુટ્યુબ મ્યુઝિક (YouTube Music Is Working On New Features) નવા ફીચર્સ પર કામ કરી રહ્યું છે. યુટ્યુબ સંગીત સૂચન સુવિધાને ફિલ્ટર કરવા માટે સૂચનનું પરીક્ષણ કરી રહ્યું છે. 9ટુ5Google ના અનુસાર, બારની નીચે ફિલ્ટર્સનું એક કેરોયુઝલ છે જે વપરાશકર્તાઓ શું રમે છે તે જોવા માટે તેઓ અપ નેક્સ્ટમાં ટેપ કરી શકે છે.

અન્ય ગીત શરૂ કરવાની સૌથી ઝડપી રીત : 'બધા' ડિફૉલ્ટ છે અને 'ફેમિલી,' 'સુઝાવ' અને 'ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ' સાથે સંકળાયેલ છે. રેડિટ પરના એક વપરાશકર્તાના જણાવ્યા અનુસાર, ફિલ્ટર ગોળીઓ ગીત પ્રમાણે બદલાય છે અને તે માત્ર રેડિયો-જનરેટેડ કતાર માટે જ દેખાવાનું માનવામાં આવે છે. આનાથી વપરાશકર્તાઓને હોમ ફીડ બ્રાઉઝ કર્યા વિના સાંભળવા માટે વધુ ગીતો શોધવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ. અહેવાલ મુજબ, જો વપરાશકર્તા પાસે સારી વર્તમાન રેડિયો કતાર હોય તો આ આદર્શ હોઈ શકે છે, પરંતુ તેઓ વધુ વિવિધતા ઈચ્છે છે. એકંદરે, તે લોકોને નાવ પ્લેઈંગ UIમાં રહેવા દે છે, જે અન્ય ગીત શરૂ કરવાની સૌથી ઝડપી રીત છે.

