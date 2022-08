બિહારઃ બિહારના સમસ્તીપુરમાં મોબ લિંચિંગનો મામલો સામે આવ્યો(Mob Lynching In Samastipur) છે. જિલ્લાના વિભૂતિપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સમસ્તીપુરમાં ગ્રામજનોએ એક યુવકને ઢોર માર માર્યો હતો(Youth beaten to death in Samastipur). જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે બળદ ચોરવા આવેલા યુવકને ગ્રામજનોએ રંગે હાથે પકડી લીધો હતો અને તેને બેરહેમીથી માર માર્યો હતો, જેના કારણે યુવકનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું.

સમસ્તીપુરમાં મોબ લિંચિંગઃ વાસ્તવમાં મામલો વિભૂતિપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ચકબ વોર્ડ નંબર-9નો છે, જ્યાં 1 ઓગસ્ટના રોજ બપોરે 1 વાગ્યે સુખ લાલ સાહનીના ઘરે પહોંચેલા ત્રણ ચોર બળદની ચોરી કરી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન ઘરમાલિક અને આસપાસના લોકોને ચોરીની જાણ થઈ હતી. પછી બધાએ મળીને એક ચોરને પકડ્યો. તે જ સમયે બે ચોર ભાગી જવામાં સફળ રહ્યા હતા.

ચોરીના ઇરાદો આવ્યો હતો - સહિયર અખ્તર, રોસડા ડીએસપીના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટના 1 ઓગસ્ટની રાત્રે 1 વાગ્યે બની હતી. મૃતક યુવકના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપવામાં આવ્યો છે. વીડિયોના આધારે લોકોને માર્ક કરવામાં આવી રહ્યા છે. પરિવાર તરફથી હજુ સુધી અરજી આપવામાં આવી નથી. અરજી સબમિટ કર્યા પછી જ આગળની કાર્યવાહી શરૂ થશે. પોલીસ આ બાબતની તપાસ કરી રહી છે.