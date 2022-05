ચમોલી: બદ્રીનાથ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 7 પર લામ્બાગઢ પાસે રસ્તો ધોવાઈ ગયો છે. નાળામાં પાણી વધવાને કારણે પેસેન્જર વાહનોની અવરજવર બંધ (Passenger vehicles stopped from going to Badrinath ) થઈ ગઈ છે. જિલ્લા વહીવટીતંત્રના જણાવ્યા અનુસાર વરસાદ (Heavy Rain in Badrinath) બંધ ન થાય ત્યાં સુધી વાહનોની અવરજવર પર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો છે. મુસાફરોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને બદ્રીનાથ જતા મુસાફરોના વાહનોને જોશીમઠ, પાંડુકેશ્વર, ગોવિંદઘાટ પર રોકી દેવામાં (Chardham Yatra Stop At Chamoli) આવ્યા છે. વાહનો થંભી જવાના કારણે હાઈવે પર વાહનોની લાંબી કતારો લાગી ગઈ છે.

બદ્રીનાથ ધામથી પરત આવતા વાહનોને ધામમાં જ રોકવા (Badridham vehicle stop) માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. તમને જણાવી દઈએ કે ચમોલી જિલ્લામાં સાંજે 4 વાગ્યાથી સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે. જેના કારણે નદી-નાળાઓમાં ઉછાળો આવ્યો છે. વરસાદના કારણે યાત્રા રૂટ પર યાત્રાળુઓને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

બદ્રીનાથ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ ગૌચરથી બદ્રીનાથ ધામ સુધી વાહનોની અવરજવર માટે ખુલ્લો છે. ખાચરા નાળા પાસે પાણી વધી જતાં વહીવટીતંત્રે સલામતી માટે પેસેન્જર વાહનોને અટકાવી દીધા છે. ચમોલી જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ હિમાંશુ ખુરાનાએ જણાવ્યું હતું કે, બદ્રીનાથ હાઈવે પર લામ્બાગઢ નજીક ખાચરા નાળામાં વધતા પાણીને ધ્યાનમાં રાખીને, તીર્થયાત્રીઓને માત્ર ગોવિંદઘાટ અને પાંડુકેશ્વરમાં જ રોકાવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે.