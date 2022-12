હૈદરાબાદ: હિંદુ શાસ્ત્રો અનુસાર આ દિવસે (Know when Ram Navami 2023 is coming) મર્યાદા પુરૂષોત્તમ ભગવાન શ્રી રામનો જન્મ થયો હતો.હિંદુ શાસ્ત્રો અનુસાર ત્રેતાયુગમાં જ્યારે રાવણનો અત્યાચાર ઘણો વધી ગયો હતો. ત્યારે રાવણના અત્યાચારનો અંત લાવવા અને ધર્મની પુનઃ સ્થાપના કરવા માટે ભગવાન વિષ્ણુએ શ્રી રામના રૂપમાં ધરતી પર અવતાર લીધો હતો. શ્રી રામનો જન્મ ચૈત્ર નવમીના દિવસે રાણી કૌશલ્યાના ગર્ભથી અયોધ્યામાં રાજા દશરથને થયો હતો. રામ નવમીનો તહેવાર દર વર્ષે માર્ચ-એપ્રિલ મહિનામાં ઉજવવામાં આવે છે.મહાકાવ્ય રામાયણ અનુસાર અયોધ્યાના રાજા દશરથને ત્રણ પત્નીઓ હતી. પરંતુ કોઈ રાજા દશરથને બાળકનું સુખ આપી શક્યા નહીં. જેના કારણે ઋષિ વશિષ્ઠે રાજા દશરથને પુત્ર પ્રાપ્ત કરવા માટે કામેસી યજ્ઞ કરવાનો વિચાર આપ્યો. (Worship method and importance of Ram Navami) રાજા દશરથે યજ્ઞ પૂર્ણ કર્યા પછી, મહર્ષિ વશિષ્ઠે ત્રણે રાણીઓને યજ્ઞમાંથી નીકળેલી ખીર ખાવા માટે આપી. ત્રણેય રાણીઓ ખીર ખાધાના થોડા મહિના પછી જ ગર્ભવતી થઈ, પછી 9 મહિના ખાધા પછી રાણી કૌશલ્યાએ ભગવાન વિષ્ણુના સાતમા અવતાર ભગવાન શ્રી રામને જન્મ આપ્યો, રાણી કેકાઈએ ભરતને જન્મ આપ્યો અને સુમિત્રાએ જોડિયા લક્ષ્મણને અને શત્રુઘ્ન જન્મ આપ્યો.

રામનો જન્મ કેમ થયોઃ ભગવાન રામનો (Why was Rama born?) જન્મ પૃથ્વી પરના દુષ્ટ જીવોનો નાશ કરવા માટે થયો હતો.હિંદુ ધાર્મિક ગ્રંથો અનુસાર આ દિવસે ભગવાન શ્રી રામનો જન્મ થયો હતો. ભક્તો આ તિથિને રામનવમી તરીકે ઉજવે છે અને પવિત્ર નદીઓમાં સ્નાન કરીને પુણ્યનો ભાગ બને છે. લોકો હિંદુ ધર્મમાં ખૂબ જ ભક્તિ અને આસ્થા ધરાવે છે, તેથી જ ભારતમાં રામનવમીનો તહેવાર ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. શ્રી રામ કથા સાંભળવામાં આવે છે, રામચરિતમાનસનો પાઠ થાય છે. ઘણી જગ્યાએ, ભગવાન શ્રી રામની મૂર્તિને ઝૂલામાં ઝૂલાવવામાં આવે છે.

ચાલો તમને જણાવીએ કે વર્ષ 2023માં રામ નવમી ક્યારે છે

નવમી તિથિની શરૂઆત - 29 માર્ચ, 2023 રાત્રે 09:07 વાગ્યે

નવમી તિથિ સમાપ્ત થાય છે - 30 માર્ચ, 2023 રાત્રે 11:30 વાગ્યે

સમયગાળો - 2 કલાક 29 મિનિટ

પૂજાનો સમયગાળો - 30 માર્ચ સવારે 11:11 થી બપોરે 1:40 સુધી

રામ નવમી મધ્યાહન મુહૂર્ત – 12:26 PM

રામનવમીના દિવસે કેવી રીતે પૂજા કરવીઃ ભગવાન શ્રી રામનો અવતાર રામ નવમીની (How to worship on Ramnavami day) મધ્યાહ્ન સમયે થયો હતો. તેથી પૂજા પણ બપોરે કરવી જોઈએ. પૂજા પછી ભગવાન શ્રીરામને અર્ઘ્ય ચઢાવવું જોઈએ. ઓમ દશાનન બધાય થયો ધર્મ સંસ્થા અપનયા ચ રક્ષા: નામ બિનાસયો વિદ્યા નામ નિધનય ચ પરિત્રાણય સાધુનામ જાતો રામ સ્વયં હરિની સ્તુતિ ભગવાન શ્રીરામને અર્પણ કરવી જોઈએ. આ દિવસે અનેક લોકો ભગવાન શ્રી રામ અયોધ્યા રામ જન્મભૂમિ પર જાય છે, સરયુ નદીના પવિત્ર જળમાં સ્નાન કરે છે અને ભગવાન શ્રી રામના દર્શન કરે છે અને પરિક્રમા કરે છે. મર્યાદા પુરૂષોત્તમ ભગવાન શ્રી રામ દરેક યુગમાં માનવતા માટે આ સૃષ્ટિ માટે રામ બની રહેશે. રાજ્ય માટે ધર્મ સંસ્થા માટે પૂજા. આ દિવસે ભગવાન શ્રી રામનો જન્મોત્સવ ઉજવવો જોઈએ. સોહર ગીત શ્રીમદ ભાગવત ગીતાના પાઠ પછી રામ રક્ષા સ્તોત્ર પુરૂષ સુક્ત શ્રી રામચરિતમાનસના પાઠ કરવા જોઈએ. ભગવાન શ્રી રામની પૂજા કરતી વખતે શ્રી રામના નામનો જાપ કરો અને ભગવાન શ્રી રામના ભજન અને કીર્તન પણ કરો. નાગર ગામમાં લોકો શ્રી રામચરિતમાનસ અખંડ પાઠ કરાવે છે. આરતી, પુષ્પાંજલિ, આરતી અને વિસર્જન રાત્રે જાગરણ કરીને અન્ય દેવી-દેવતાઓની પૂજા કરવી જોઈએ. ગોદાન અને બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવ્યા પછી દક્ષિણા તરીકે અન્ન અને વસ્ત્રોનું દાન કરવું જોઈએ.