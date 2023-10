ભારતના ભૂતપૂર્વ વિકેટકીપર દિનેશ કાર્તિકે પોસ્ટમાં લખ્યું કે, મુસ્કુરાયે આપ લખનઉ મેં હૈ. વી ઓલ ડીડ, થેન્ક્સ ટુ #TeamIndia. ભારતના ભૂતપૂર્વ ઓલરાઉન્ડર યુવરાજસિંહે પણ ભારતના શાનદાર પ્રદર્શનની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે, ભારતીય ટીમને 6 માંથી 6 બનાવવા માટે વધુ એક શાનદાર પ્રદર્શનની જરૂર ! Great momentum, unity and skills on display Very well done boys.

એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC)ના પ્રમુખ અને BCCI સેક્રેટરી જય શાહે ભારતીય ટીમના પ્રદર્શનને બિરદાવતા કહ્યું હતું કે, વર્લ્ડ કપ 2023 માં સતત છઠ્ઠી જીત નોંધાવવા પર ટીમ ઈન્ડિયાને હાર્દિક અભિનંદન ! પડકારજનક બેટિંગ સપાટી પર કેપ્ટન રોહિત શર્માની 87 રનની ઇનિંગ સાથે અસાધારણ કૌશલ્યનું પ્રદર્શન કર્યું. મોહમ્મદ શમીની શાનદાર બોલિંગ અને અતિમહત્વપૂર્ણ 4 વિકેટ મેળવવા માટે અભિનંદન. Our boys' effort and commitment are truly commendable! Let's keep the momentum going !"