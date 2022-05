કુડ્ડલોર: તમિલનાડુના કુડ્ડલોર જિલ્લાના અરિસીપરિયાંગુપ્પમ ગામની (Woman commits suicide in Arisipariyanguppam village) રહેવાસી 27 વર્ષીય રામ્યાએ આત્મહત્યા કરી લીધી હતી, કારણ કે તેના સાસરિયાંમાં શૌચાલય (Woman commits suicide by not having toilet in the house) નથી. તે એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં નર્સ હતી. તે આ જ જિલ્લાના પુથુનગરના રહેવાસી કાર્તિકેયન નામના છોકરા સાથે પ્રેમમાં હતી. તેમના લગ્ન ગયા મહિને 6 એપ્રિલના રોજ થયા હતા.

આ પણ વાંચો: Rajkot Murder Case : રાજકોટમાં સાવકી માતા અને પુત્રએ સાથે મળીને પિતાનું કર્યું ભડથું

સાસરિયાઓએ શૌચાલય ન બનાવ્યું: કહેવાય છે કે લગ્નના બીજા દિવસે રામ્યા તેના મામાના ઘરે પરત ફરી હતી. કારણ કે સાસરિયાંના ઘરમાં શૌચાલય ન હતું એટલે તે પાછી આવી. આરોપ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે કે રામ્યાની સલાહ છતાં સાસરિયાઓએ શૌચાલય ન બનાવ્યું. ઉલટું, દલીલ બાદ કાર્તિકેયને રામ્યાને ઠપકો આપ્યો હતો. આ ઘટનાથી દુઃખી થઈને રમ્યાએ આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. રામ્યાની માતાએ જણાવ્યું કે તે તેની પુત્રીને હોસ્પિટલ લઈ ગઈ, પરંતુ તેને બચાવી શકાઈ ન હતી.

આ પણ વાંચો: ચોખામાં ઝેર ભેળવી હત્યાનો પ્રયાસ નીષ્ફળ જતા મહિલાએ પ્રેમીની મદદથી પતિને પતાવી દીધો

તિરુપતિપુલિયુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ: રમ્યાની માતા મંજુલાએ તિરુપતિપુલિયુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે પણ કેસ નોંધ્યો છે. પોલીસે જણાવ્યું કે તેઓ આ મામલે તપાસ કરી રહ્યા છે. આ ઘટના લગ્નના એક મહિનાની અંદર બની હોવાથી, મહેસૂલ વિભાગીય કમિશનર અધ્યમાન કવિરાસાની પણ આ મામલે તપાસ કરી રહ્યા છે.