કેરળ: 23 વર્ષની એક મહિલા સાઇકલ પર 22 દેશોની યાત્રા કરવા માટે તૈયાર (Ready to travel to 22 countries on women bicycles) છે, જેમાં એક સંદેશ છે કે 'સ્ત્રીઓ બધું જ હાંસલ કરી શકે (Women can achieve everything) છે. પલક્કડના ઓટ્ટાપલમની વતની અરુણિમાએ તેની સફર શરૂ કરી છે, જે 22 દેશો સુધી પહોંચતા 25000 કિમીથી વધુનું અંતર કાપવાનું આયોજન કરે (A distance of over 25000 km reaching 22 countries)છે. તેણીનું અંતિમ મુકામ આફ્રિકન ખંડ છે. અરુણિમા પહેલા તેના વતનથી સાઇકલ પર મુંબઈ જતી અને પછી મુંબઈથી ઓમાન જતી હતી. ઓમાનથી, તેણી અન્ય દેશોમાં તેની સંપૂર્ણ સાયકલ યાત્રા શરૂ કરશે.

અરુણિમા બે વર્ષમાં તેનું અભિયાન: અરુણિમા કહે છે, "મારો વિચાર તંબુઓમાં રહેવાનો છે અને મને રહેવાની જે પણ સુવિધાઓ મળે છે. તે આ દેશોમાંથી એકલા મુસાફરી કરતી વખતે તેની રાહ જોઈ રહેલા ઘણા જોખમોથી સારી રીતે વાકેફ છે. જો કે, તે એકલા તેમનો સામનો કરવા તૈયાર છે. તેણીએ કહ્યું કે જ્યારે પણ તે એકલી મુસાફરી કરતી હતી ત્યારે તેને આવા જોખમો અને અનુભવોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. અરુણિમા બે વર્ષમાં તેનું અભિયાન પૂર્ણ કરશે અને તેના માતા-પિતા તેને સંપૂર્ણ સમર્થન આપી રહ્યા છે.