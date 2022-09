ફતેહાબાદઃ હરિયાણાના ફતેહાબાદમાં એક શરમજનક ઘટના સામે આવી છે. હકીકતમાં તોહાના પાસે મહિલાને ચાલતી ટ્રેનમાંથી ફેંકી દેવામાં (Woman thrown from moving train in Fatehabad) આવી હતી. આ ઘટનામાં મહિલાનું મોત થયું હતું. છેડતીનો પ્રતિકાર કરવા બદલ તેની હત્યા (Murder for resisting molestation) કરવામાં આવી હતી. ઘટના ગત મોડી રાતની કહેવાય છે. ઘટના સમયે મહિલાનો 9 વર્ષનો પુત્ર પણ તેની સાથે હતો. મૃતક મહિલાની ઓળખ મનદીપ કૌર તરીકે થઈ છે, જે ટોહાનાના તૂર નગરની રહેવાસી છે.

ફતેહાબાદમાં ચાલતી ટ્રેનમાંથી ફેંકી મહિલાને : પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર મનદીપ કૌર મહિલા રોહતકના ખરેંટી ગામમાંથી તેના સાસરે ટોહાના આવી રહી હતી. આ દરમિયાન મહિલાનો 9 વર્ષનો પુત્ર તેની સાથે હતો. મહિલાના પુત્રએ જણાવ્યું કે ચાલતી ટ્રેનમાં એક યુવક તેની માતા સાથે ગેરવર્તન કરી રહ્યો હતો. તેની માતાએ આ અંગે વાંધો ઉઠાવતાં બંને વચ્ચે ઝપાઝપી થઈ હતી. આ પછી મંચલેએ તેની માતાને ચાલતી ટ્રેનમાંથી ધક્કો માર્યો (સ્ત્રી ટ્રેનમાંથી બહાર ફેંકાઈ ગઈ). બીજી તરફ, તેનો પતિ ટોહાના રેલવે સ્ટેશન પર તેની પત્નીના આગમનની રાહ જોઈ રહ્યો હતો.

ઝાડીઓમાંથી મળ્યો મૃતદેહ : લાંબા સમય બાદ પણ જ્યારે મહિલા સ્ટેશન ન પહોંચી તો તેના પતિએ આ અંગે જીઆરપીમાં ફરિયાદ કરી હતી. પોલીસ આખી રાત મનદીપ કૌરને શોધી રહી હતી. જો કે, તે પછી તે સફળ થયો ન હતો. પોલીસે આજે સવારે ફરી મહિલાની શોધખોળ શરૂ કરી ત્યારે ટોહાણા રેલ્વે સ્ટેશનથી લગભગ 2 કિમીના અંતરે ઝાડીઓમાં મૃતદેહ પડ્યો હતો. માતાના મૃત્યુના સમાચાર મળતા બાળક આઘાતમાં છે. તે જ સમયે, તેના પિતા પણ આ વિશે જાણીને આશ્ચર્યચકિત છે.

છેડતીનો વિરોધ કરતા કરી હત્યા : રેલ્વે જાખલ આઉટપોસ્ટના પ્રભારીએ કહ્યું કે, તેમને માહિતી મળી હતી કે, કોઈએ એક મહિલાને ચાલતી ટ્રેનમાંથી ધક્કો માર્યો હતો. આ માહિતી મહિલાના 9 વર્ષના પુત્રએ આપી છે. ઘટના સમયે મહિલાનો પુત્ર તેની માતા સાથે ટ્રેનમાં હતો. મહિલાના પુત્રએ જણાવ્યું હતું કે, ચાલતી ટ્રેનમાં એક યુવક તેની માતા સાથે ગેરવર્તન કરી રહ્યો હતો, જ્યારે તેની માતાએ વિરોધ કર્યો તો યુવકે તેની માતાને ચાલતી ટ્રેનમાંથી ધક્કો મારી દીધો હતો.ૉ

મહિલાના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યો : મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો ત્યાંથી થોડે દૂર એક યુવકે પણ ટ્રેનમાંથી ઝંપલાવ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, આ એ જ યુવક છે જેણે મહિલાની છેડતી કરી હતી. જો કે હાલમાં પોલીસે આ વાતની પુષ્ટિ કરી નથી. ટ્રેનમાંથી કૂદી પડેલા યુવકને સારવાર માટે હિસારની અગ્રોહા મેડિકલ કોલેજમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. હાલ રેલવે પોલીસે મહિલાના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યો છે.