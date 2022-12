પુણે: રિક્ષામાં પેસેન્જર તરીકે બેઠેલા એક વ્યક્તિએ મહિલા રિક્ષા ચાલક સાથે ઘૃણાસ્પદ કૃત્ય કર્યું હોવાનું સામે આવ્યું (Passenger attempts to rape female rickshaw driver) છે. કાત્રજ ઘાટ પર વ્યક્તિએ રિક્ષામાં બળજબરી કરી અને મહિલા રિક્ષા ચાલક સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવાની માંગ (Passenger attempts to rape female rickshaw driver) કરી. રિક્ષા ચાલકે ના પાડ્યા બાદ તેણે મહિલાના તમામ કપડા ઉતારીને તેનો પીછો કર્યો હતો. આ ગઠન 26 ડિસેમ્બરની રાત્રે આઠ વાગ્યે કાત્રજ ઘાટ ખાતે બનવા પામી (naked passenger in Katraj Ghat) હતી.

શું હતો મામલો?: પુણેમાં એક એવી ઘટના સામે આવી છે જે પ્રશ્ન ઉભો કરે છે કે રિક્ષાની મુસાફરી સલામત મુસાફરી છે કે નહીં. ફરિયાદી આ રિક્ષાઓ ચલાવીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. 26 ડિસેમ્બરની રાત્રે તે રિક્ષા લઈને જતી વખતે આરોપી તેની રિક્ષામાં પેસેન્જર તરીકે બેઠો હતો. તે કાત્રજ ઘાટ જવા માંગે છે તેમ કહીને ત્યાં રિક્ષા લઈ જવા દબાણ કર્યું હતું. દરમિયાન રાત્રિના દસેક વાગ્યાના સુમારે કાત્રજ ઘાટના અંધારામાં રિક્ષામાં જઈ રહ્યા હતા ત્યારે તેમણે એક લોજિંગ બોર્ડ પાસે રિક્ષાને રોકવાની ફરજ પાડી હતી. જે બાદ આરોપીઓએ ફરિયાદી મહિલાને ખાવા માટે દબાણ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. ફરિયાદીએ ના પાડ્યા બાદ આરોપીએ તેના ગાલ પર થપ્પડ મારી દીધી હતી અને શારીરિક સંબંધ બાંધવાની માંગ કરવા લાગ્યો હતો.

કાત્રજ ઘાટમાં પીછો કર્યો: 'મારે અહીં જ તમારી સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવો છે. આ અંધકારમાં કોઈ તમારી મદદે આવશે નહીં. 'તમારે જે કરવું હોય તે કરો' તેમ કહી આરોપીએ તેના તમામ કપડા ઉતારી દીધા હતા અને ફરિયાદીની બાજુમાં બેસી ગયા (Pursued plaintiffs in Katraj Ghat) હતા. ફરિયાદી ડરી ગયા અને રિક્ષામાંથી નીચે ઉતરીને દોડવા લાગ્યા. જે બાદ આરોપીઓએ વાદીનો કાત્રજ ઘાટમાં નગ્ન અવસ્થામાં પીછો પણ કર્યો (Pursued plaintiffs in Katraj Ghat) હતો.

કેસ નોંધ્યા બાદ આરોપીની ધરપકડ: આ બધાથી ગભરાઈને ફરિયાદીએ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધી આરોપીની ધરપકડ કરી છે. પકડાયેલા મુસાફરની ઓળખ નિખિલ અશોક મેમઝાદે (Nikhil Ashok Memzade) (ઉંમર 30, રહે. શંકર મઠ હડપસર) તરીકે થઈ છે. આ મામલે 38 વર્ષની મહિલાએ ફરિયાદ નોંધાવી છે. ભારતી યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ કરવામાં આવી (case registered and accused arrested) છે.