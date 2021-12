સસ્પેન્શનના વિરોધમાં સંસદ ભવન સંકુલમાં પ્રદર્શન કર્યું

મહાત્મા ગાંધીની પ્રતિમા સામે પ્રદર્શનમાં હાજર રહ્યા

12 સભ્યોનું સસ્પેન્શન પાછું ખેંચવું જોઈએ

નવી દિલ્હી: કૉંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી (Former Congress President Rahul Gandhi)અને અન્ય ઘણા વિરોધ પક્ષોના સભ્યોએ બુધવારે સંસદના શિયાળુ સત્રના (Winter Session of Parliament)બાકીના સમયગાળા માટે રાજ્યસભાના 12 સભ્યોના સસ્પેન્શનના (Suspension of 12 members of Rajya Sabha)વિરોધમાં સંસદ ભવન સંકુલમાં પ્રદર્શન(Exhibition at Parliament House Complex ) કર્યું હતું અને સસ્પેન્શન પાછું ખેંચવાની માંગ કરી હતી. રાહુલ ગાંધી ઉપરાંત રાજ્યસભામાં વિપક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગે, સમાજવાદી પાર્ટીના નેતા રામ ગોપાલ યાદવ, ડીએમકેના ટીઆર બાલુ, રાષ્ટ્રવાદી કૉંગ્રેસ પાર્ટીના સુપ્રિયા સુલે અને અન્ય ઘણા સાંસદો પણ મહાત્મા ગાંધીની પ્રતિમા સામે પ્રદર્શનમાં હાજર રહ્યા હતા. વિપક્ષી સાંસદોએ 'અમને ન્યાય જોઈએ છે', 'સસ્પેન્શન પાછું લો'ના નારા લગાવ્યા હતા.

સસ્પેન્શન પાછું ખેંચવા વિનંતી કરી

કૉંગ્રેસ અને અન્ય ઘણા વિપક્ષી દળોનું કહેવું છે કે 12 સભ્યોનું સસ્પેન્શન પાછું( Suspension of 12 members of Rajya Sabha)ખેંચવું જોઈએ, જેથી ગૃહ સુચારૂ રીતે ચાલી શકે. મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ મંગળવારે રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ એમ વેંકૈયા નાયડુને પત્ર લખીને સસ્પેન્શનના નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરવા અને સસ્પેન્શન પાછું ખેંચવા વિનંતી કરી હતી.

અમે લોકસભા ચલાવવા માંગીએ છીએ

કેન્દ્રીય પ્રધાન પ્રહલાદ જોશીએ (Union Minister Prahlad Joshi)વિપક્ષના વિરોધ પર પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી. તેમણે કહ્યું કે મહાત્મા ગાંધીની (Mahatma Gandhi)પ્રતિમા સામે બેસવું હાસ્યાસ્પદ છે. હું તેમને ઓછામાં ઓછો પસ્તાવો વ્યક્ત કરવા વિનંતી કરું છું. આજે અમે લોકસભા ચલાવવા માટે પૂરા પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. ચાલો જોઈએ કે વિપક્ષનું વલણ શું છે. અમે લોકસભા ચલાવવા માંગીએ છીએ.

12 સસ્પેન્ડેડ સાંસદોને માફી માંગવા માટે કહેવામાં આવ્યું

તૃણમૂલ સાંસદ સૌગત રોયે કહ્યું કે 12 સસ્પેન્ડેડ સાંસદોને માફી માંગવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે, પરંતુ મને નથી લાગતું કે વિપક્ષ માફી માંગે. 12માંથી બે સાંસદો તૃણમૂલના છે અને તૃણમૂલ માફી માંગવાની વિરુદ્ધ છે. તૃણમૂલના બંને સાંસદો ગાંધીજીની પ્રતિમા સામે ધરણા પર બેઠા છે અને આ ધરણા ચાલુ રહેશે.

સાંસદોના સસ્પેન્શન પર કેન્દ્ર સરકારની ટીકા

સાંસદોના સસ્પેન્શન પર કેન્દ્ર સરકારની ટીકા કરતા કૉંગ્રેસના સાંસદ શશિ થરૂરે કહ્યું કે કેન્દ્રને એ સમજવું પડશે કે દેશના અન્ય લોકોનો અવાજ સાંભળવો જોઈએ.કેન્દ્રને એ સમજવું પડશે કે આ દેશમાં લોકોને તેમના વિચારો વ્યક્ત કરવાનો અધિકાર છે. સંસદ ચર્ચા અને ચર્ચા માટે છે. તમારે લોકોને તેમના વિચારો વ્યક્ત કરવાની છૂટ આપવી પડશે, તો જ તમે સાચી લોકશાહી સંસદ ચલાવી શકશો.

વિરોધ પક્ષોના હોબાળા વચ્ચે ગૃહ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવ્યો

સોમવારથી શરૂ થયેલા સંસદના શિયાળુ સત્રના(Winter Session of Parliament) પહેલા દિવસે કૉંગ્રેસ અને તૃણમૂલ કૉંગ્રેસ સહિત વિપક્ષી દળોના 12 સભ્યોને 'અભદ્ર વર્તન'ના કારણે વર્તમાન સત્રના બાકીના સમયગાળા માટે રાજ્યસભામાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા. છેલ્લા ચોમાસુ સત્ર દરમિયાન. સ્થગિત કરવામાં આવી છે. સંસદીય બાબતોના પ્રધાન પ્રહલાદ જોશીએ, ડેપ્યુટી સ્પીકર હરિવંશની પરવાનગી સાથે, ઉપલા ગૃહમાં આ સંબંધમાં એક ઠરાવ દાખલ કર્યો હતો, જેને વિરોધ પક્ષોના હોબાળા વચ્ચે ગૃહ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવ્યો હતો.

જે સભ્યોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા

જે સભ્યોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે તેમાં કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયા, કૉંગ્રેસના ફૂલો દેવી નેતા, છાયા વર્મા, રિપુન બોરા, રાજમણિ પટેલ, સૈયદ નાસિર હુસૈન, અખિલેશ પ્રતાપ સિંહ, તૃણમૂલ કૉંગ્રેસના ડોલા સેનનો સમાવેશ થાય છે. અને શાંતા છેત્રી, પ્રિયંકા ચતુર્વેદી અને શિવસેનાના અનિલ દેસાઈ અને કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયા (CPI)ના વિનય વિશ્વમનો સમાવેશ થાય છે.

