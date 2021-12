જનરલ બિપિન રાવતનું અવસાન બાદ અનેક પ્રશ્નો ઉભા થયા

ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફનું સ્થાન કોણ લેશે?

આર્મી ચીફ જનરલ મનોજ મુકુંદ નરવણેનું નામ ચર્ચામાં

નવી દિલ્હી: ભારતના પ્રથમ ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ(CDS) જનરલ બિપિન રાવતનું બુધવારે બપોરે તામિલનાડુના કુન્નૂરય(Bipin Rawat chopper Crash) પાસે એક જીવલેણ હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં આકસ્મિક અવસાન સાથે અનેક પ્રશ્ન(General Naravane next CDS) ઊભો થાય છે કે CDSની જગ્યા પર હવે કોણ હશે? ત્યારે મળતી માહિતી મુજબ, વર્તમાન આર્મી ચીફ જનરલ મનોજ મુકુંદ નરવણે આ ક્ષણે સૌથી વધુ સંભવિત પસંદગી લાગે છે.

CDSનો કાર્યકાળ નિશ્ચિત નથી.

31 ડિસેમ્બર, 2019ના રોજ જનરલ બિપિન રાવત પાસેથી ભારતના 13 લાખ-મજબૂત સૈન્યના વડા તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળતા, જનરલ નરવણે એપ્રિલ 2022 સુધી સુકાન સંભાળી શક્યા હોત. પરંતુ જો તેઓ આગામી CDS તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે તો તે કેસ નહીં હોય. જેનો અર્થ છે કે તેને એક્સ્ટેંશન મળશે જે તેની ઉંમર 65 વર્ષ સુધી અથવા CDS અસાઇનમેન્ટના ઓછામાં ઓછા ત્રણ વર્ષ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી હોઈ શકે છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે CDS એવી વ્યક્તિ હોય છે જેને ત્રણ સેવાઓમાંથી એકનું નેતૃત્વ કરવું જોઈએ - સેના, નૌકાદળની વાયુસેના. સર્વિસ ચીફનો કાર્યકાળ ત્રણ વર્ષ અથવા 62 વર્ષ જે વહેલો હોય તે હોય છે જ્યારે CDSનો કાર્યકાળ(CDS tenure) નિશ્ચિત નથી.

લેફ્ટનન્ટ જનરલ જોશી IAF અને નૌકાદળના વડા બંને વરિષ્ઠ

હાલના નૌકાદળના વડા(current Chief of the Navy) એડમિરલ આર હરિ કુમારે 30 નવેમ્બરે કાર્યભાર સંભાળ્યા પછી નૌકાદળના વડા તરીકે માત્ર આઠ દિવસ ગાળ્યા છે, જ્યારે IAFના વડા એર ચીફ માર્શલ વિવેક રામ ચૌધરીએ 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો અને માત્ર એક જ સમય માટે સુકાન સંભાળ્યું હતું જે બે મહિના કરતાં થોડો વધુ. આ ઉપરાંત જો વરિષ્ઠતાના નિયમોનું પાલન કરવું હોય તો, જનરલ નરવણેની પોસ્ટ પછી ઉત્તરી આર્મી કમાન્ડર લેફ્ટનન્ટ(Army Commander Lieutenant) જનરલ યોગેશ કુમાર જોશી અથવા સેનાના સર્વિંગ વાઈસ ચીફ લેફ્ટનન્ટ(Serving Vice Chief Lieutenant of the Army) જનરલ ચંડી પ્રસાદ મોહંતી દ્વારા ભરવામાં આવી શકે છે. યોગાનુયોગ, લેફ્ટનન્ટ જનરલ જોશી IAF અને નૌકાદળના વડા બંને વરિષ્ઠ છે.

