મહારાષ્ટ્ર: એક પત્નીએ તેના બોયફ્રેન્ડની મદદથી પતિને બ્લેકમેલ કરીને સાડા ચાર લાખ રૂપિયા પડાવી લીધાનો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો (her husband with help of lover for blackmailing) છે, પત્નીએ તેના બોયફ્રેન્ડ સાથે મળીને તેને તેના નગ્ન ફોટા મોકલીને બ્લેકમેલ કર્યાનો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. પતિ પીડિતાના પતિએ આપેલી ફરિયાદ મુજબ તેને અજાણ્યા નંબર પરથી ફોન આવ્યો હતો કે લગ્ન પછી પણ તારી પત્નીના અંગત પળોના પ્રાઈવેટ ફોટા અને વિડિયો રેકોર્ડિંગ મારી પાસે (wife sent her nude photos to her husband) છે, મેં તેના મોબાઈલમાં પત્નિના લગ્નના ફોટા મોકલી આપ્યા છે. ફોન કરીને કેસ ઉકેલવા પૈસાની માંગણી કરી હતી.

પત્નીએ તેના બોયફ્રેન્ડની મદદથી પતિને બ્લેકમેલ કર્યો: પત્નીએ તેના બોયફ્રેન્ડની મદદથી કાવતરું ઘડ્યું અને તેના મોબાઈલમાં બંનેના અશ્લીલ ફોટા મોકલ્યા, સમાજમાં બદનામ થશે તેવા ડરથી પતિએ 4 લાખ 50 હજાર રૂપિયા ચૂકવ્યા, પરંતુ બાદમાં ખબર પડી કે પત્ની તેને બ્લેકમેલ કરતી હતી. તેની મિલકત હડપ કરવાના ઇરાદે પતિએ કોર્ટમાં ફરિયાદ કરી હતી. પ્રેમી વિરૂદ્ધ ગુનો દાખલ કરવાનો આદેશ આપતાં આંબડ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. દરમિયાન ફરીયાદી શખ્સે તેની પત્ની અને સસરા વિરૂધ્ધ બે માસ પહેલા ગુનો દાખલ કરેલ હોય કોર્ટના હુકમથી બીજો ગુનો દાખલ કરેલ હોય પ્રથમ ગુન્હાની તપાસ ચાલી રહી હતી.

