લખનઉ: ઉત્તર પ્રદેશમાં થયેલા સર્વે અનુસાર જો યોગી આદિત્યનાથની સરકાર ફરીથી બહુમતી સાથે ચૂંટાય છે, તો છેલ્લા લગભગ 70 વર્ષમાં આ પ્રથમ વખત બનશે જ્યારે 5 વર્ષ પૂરા કર્યા પછી પૂર્ણ બહુમતી સાથે મુખ્યપ્રધાન ફરીથી ચૂંટાયા હશે. ચાલો જાણીએ ETV ભારતની વરિષ્ઠ સંવાદદાતા અનામિકા રત્નાના એક્ઝિટ પોલ પછીની સ્થિતિ વિશે વિગતવાર અહેવાલ

5 વર્ષ સુધી આમાંથી કોઈ પણ મુખ્યપ્રધાન પદ પર રહ્યા ન હતા

આ પહેલા 1957માં કોંગ્રેસના સંપૂર્ણાનંદ, 1962માં ચંદ્ર ભાનુ ગુપ્તા અને 1974માં હેમવતી નંદન બહુગુણા, 1985માં નારાયણ દત્ત તિવારીને ફરીથી મુખ્યપ્રધાન બનાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ સંપૂર્ણ 5 વર્ષ સુધી આમાંથી કોઈ પણ મુખ્યપ્રધાન પદ પર રહ્યા ન હતા. આટલું જ નહીં, આ પોતાનામાં પણ પહેલી વાર હશે કે 1985 પછી એટલે કે 37 વર્ષ પછી ઉત્તર પ્રદેશમાં ફરીવાર સત્તામાં રહેલી પાર્ટી ચૂંટાઈને આવી રહી છે.

RLD અને સમાજવાદી પાર્ટીનો દાવો છે કે પરિણામો ચોંકાવનારા હશે

જો કે એક્ઝિટ પોલના પરિણામો (Exit poll results came out) અત્યાર સુધી આવી ગયા છે, પરંતુ જે રીતે પક્ષોના દાવાઓ આવી રહ્યા છે તે જોતા લાગે છે કે તેને વિરોધ પક્ષોએ નહીં, પરંતુ સત્તાધારી પક્ષ એટલે કે ભાજપે સંપૂર્ણ સત્ય તરીકે સ્વીકાર્યું છે અને જો જો એક્ઝિટ પોલને સંપૂર્ણ રીતે સાચા ગણવામાં આવે તો પંજાબ સિવાય બીજેપીને ચાર રાજ્યોમાં સરસાઈ મળી રહી છે, પરંતુ વિપક્ષી પાર્ટીઓ ખાસ કરીને RLD અને સમાજવાદી પાર્ટીનો દાવો છે કે પરિણામો ચોંકાવનારા હશે અને તમામ એક્ઝિટ પોલ ખોટા સાબિત થશે, પરંતુ જો જોવામાં આવે તો ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પાર્ટી વતી આંતરિક સર્વે પણ કર્યો છે, જેમાં એક બેઠકનું વૈજ્ઞાનિક પૃથક્કરણ કરી સમજાવવામાં આવશે. જુદા જુદા સર્વે મુજબ ઉત્તર પ્રદેશમાં ભાજપ જે મુખ્ય કારણ બતાવી રહ્યું છે તેનું મુખ્ય કારણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું સતત સક્રિય પ્રચાર અને હિંદુત્વનો એજન્ડા દર્શાવવામાં આવી રહ્યો છે તેનું મુખ્ય કારણ ઉત્તર પ્રદેશની ચૂંટણી પ્રચાર, જે વિકાસના મુદ્દા પર શરૂ થયો છે. મંદિર પહેલાથી જ બીજા અને ત્રીજા તબક્કામાં જ મસ્જિદ અને જિન્નામાં પ્રવેશી ચૂક્યું હતું, અને આ મુદ્દાઓથી હંમેશા ભારતીય જનતા પાર્ટીને ફાયદો થયો છે.

વોટ શેરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને ફાયદો થઈ શકે છે

જો એક્ઝિટ પોલની (Exit polls in UP) વાત કરીએ તો 12માંથી 11 એક્ઝિટ પોલમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, યુપીમાં ફરી યોગીની સરકાર બનશે (Yogi government will be formed again in UP), જ્યારે એક સર્વેમાં સમાજવાદી પાર્ટીની સરકાર બનાવવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. એક સર્વેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે સપાનો વોટ શેર 21.5% થી વધીને 41% થઈ ગયો છે, પરંતુ મોટાભાગના સર્વેમાં સમાજવાદી પાર્ટીના વોટ શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, જનતા પાર્ટીનો સફાયો થઈ જશે. સર્વેના પરિણામો પર ધ્યાન આપો તો ભારતીય જનતા પાર્ટીની મુશ્કેલી ઓછી દેખાઈ રહી છે કારણ કે, પાર્ટીએ તેનો વોટ શેર 40 ટકાથી નીચે જવા દીધો નથી, પરંતુ બીજી તરફ સત્ય એ પણ છે કે મોટી સંખ્યામાં વર્તમાન ધારાસભ્યો એવા ધારાસભ્યો છે જેમની સામે સત્તા વિરોધી લહેર ચાલી રહી હતી, જેમની વસૂલાત ભાજપે તે વિસ્તારોમાં વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમોમાં મૂકીને કરી હતી, એ જ રેસમાં માયાવતીની પાર્ટી બસપા મોટા દાવેદાર તરીકે આવી ન હતી. વોટ શેરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને ફાયદો થઈ શકે છે.

અખિલેશ યાદવે બનારસના EVMમાં ​​ગરબડનો આરોપ લગાવ્યો

યુપીની વાત કરીએ તો એક્ઝિટ પોલ પર, જ્યાં અખિલેશ યાદવે બેફામ કહી દીધું કે, ઉત્તર પ્રદેશમાં તેમની સરકાર બનવા જઈ રહી છે, ત્યારે દાવાઓ કરતાં તેમણે એમ પણ કહ્યું છે કે, એક્ઝિટ પોલ માટે કોણ પૈસા આપે છે, આ તો બધા જાણે છે. આટલું જ નહીં, એક્ઝિટ પોલ બાદ EVM પર આક્ષેપો પણ શરૂ થઈ ગયા છે અને ફરી એકવાર આ બોક્સ ખોલીને અખિલેશ યાદવે પૂછ્યું છે કે, એવું શું કારણ છે કે સુરક્ષા વગર EVM મશીનો લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે. જો EVM હટાવવા માંગતા હોય તો ઉમેદવારે આ બોક્સને દૂર કરવા જોઈએ. તેણે બનારસના EVMમાં ​​ગરબડનો આરોપ પણ લગાવ્યો છે.

બીજપી નેતા અનુરાગ ઠાકુરે અખિલેશ યાદવ દ્વારા કરવામાં આવેલા આરોપોનો જવાબ આપ્યો

કેન્દ્રીય માહિતી અને પ્રસારણ પ્રધાન અને બીજપી નેતા અનુરાગ ઠાકુરે અખિલેશ યાદવ દ્વારા કરવામાં આવેલા આરોપોનો જવાબ આપતા કહ્યું કે, અખિલેશ યાદવ ચૂંટણી દરમિયાન સમજી ગયા હતા કે લોકો સમાજવાદી પાર્ટી પ્રત્યે ગંભીર નથી, કારણ કે જ્યારે તેમની પ્રથમ યાદી આવી હતી. જ્યારે તેને મુક્ત કરવામાં આવ્યો ત્યારે જેલ અને જામીન ધરાવતા લોકો વધુ હતા, ઓછા ઉમેદવારો હતા અને લોકોની અપેક્ષાઓ પર હુમલો કરનારા વધુ લોકો હતા. તેમણે કહ્યું કે, આ આરોપ તેમણે ત્યારે પણ લગાવ્યો હતો અને ધીરે ધીરે આ ઉમેદવારોના ચરિત્ર અને ચહેરો સામે આવ્યો હતો.

આ એ જ હવા છે, સપા ક્યાં છે : અનુરાગ ઠાકુર

અનુરાગ ઠાકુરે કહ્યું કે, આ એ જ હવા છે, સપા ક્યાં છે, જે લોકો નારાજ છે અને મન બનાવી લીધું છે કે તેમને કરવું પડશે, 10 માર્ચે તેમને ખબર પડશે કે આ EVM ખૂબ જ બેવફા છે. તેમણે કહ્યું કે, અખિલેશજીએ 10 માર્ચ સુધી રાહ ન જોઈ અને પહેલાથી જ કહેવાનું શરૂ કરી દીધું. આ તે લોકો છે જે રમખાણો અને માફિયાઓને આશ્રય આપે છે, તેમણે ફરી પોતાની વાતનો પુનરોચ્ચાર કર્યો અને કહ્યું કે, અખિલેશ જીના ચાર મિત્રો આતંકવાદી, ગુંડા, માફિયા અને ભ્રષ્ટાચાર છે. કેન્દ્રીય પ્રધાનએ કહ્યું કે, અખિલેશ યાદવ આ બધી બાબતોથી છૂટકારો મેળવી શકે નહીં. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે ઉત્તર પ્રદેશમાં માય ફેક્ટરે કામ કર્યું છે અને તે જૂનું માય ફેક્ટર નથી, પરંતુ મોદી અને યોગી ફેક્ટરે કામ કર્યું છે અને આ ઈતિહાસ મોદીજીના નેતૃત્વમાં બન્યો છે અને ચાલશે.