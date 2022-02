નવી દિલ્હીઃ રાજ્યસભામાં બજેટ સત્રના (Budget Session 2022) ચોથા દિવસે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદે WHOના નકશામાં જમ્મુ-કાશ્મીરને પાકિસ્તાનના ભાગ તરીકે દર્શાવવાનો મુદ્દો (TMC MP Santanu Sen on Jammu Kashmir Map) ઉઠાવ્યો હતો. TMC સાંસદ શાંતનુ સેને જમ્મુ-કાશ્મીર પાકિસ્તાનનો ભાગ (WHO map Jammu Kashmir) હોવા સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. જણાવી દઈએ કે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન (WHO) દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા નકશામાં અરુણાચલ પ્રદેશને અલગ ભાગ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યો છે. WHOના ખોટા નકશાનો મામલો ઉઠાવતા શાંતનુ સેને (Santanu Sen on WHO Fake Map) કેન્દ્ર સરકાર પાસે તેના પર યોગ્ય (TMC MP Santanu Sen warns Government) પગલાં લેવાની માગ કરી હતી.

WHOના ખોટા નકશા પર TMCના સાંસદનું ટ્વીટ

ગુરુવારે જ્યારે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના શાંતનુ સેને ઉપલા ગૃહમાં શૂન્ય કાળ દરમિયાન આ મામલો (TMC MP Santanu Sen warns Government) ઉઠાવ્યો હતો. ત્યારે રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ એમ. વેંંકૈયા નાયડુએ વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકરને આ બાબત અંગે ધ્યાન આપી જરૂરી પગલાં લેવા નિર્દેશ આપ્યો હતો. સેને કહ્યું હતું કે, એક કોરોના વોરિયર તરીકે તેઓ વારંવાર આંતરરાષ્ટ્રીય આંકડાઓ જાણવા માટે WHOની વેબસાઈટની મુલાકાત લે છે, પરંતુ જ્યારે તેમણે જમ્મુ અને કાશ્મીરને (WHO map Jammu Kashmir) પાકિસ્તાન અને અરૂણાચલ પ્રદેશને અલગ ભાગ તરીકે જોવા મળ્યું તો તેમને આશ્ચર્ય થયું નહીં.

TMC સાંસદ શાંતનુ સેને WHOના નકશા પર જમ્મુ અને કાશ્મીરને ખોટા દર્શાવવાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો

તેમણે કહ્યું હતું કે, 30 જાન્યુઆરીએ જ્યારે હું આંતરરાષ્ટ્રીય ડેટા 'કોવિડ-19.WHO.INT' જોઈ રહ્યો હતો, ત્યારે મને જાણવા મળ્યું કે, ભારતનો નકશો વાદળી રંગમાં બતાવવામાં આવ્યો છે. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, જમ્મુ-કાશ્મીરનો રંગ અલગ રીતે દર્શાવવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે હું વાદળી ભાગ પર ક્લિક કરી રહ્યો હતો ત્યારે તે ભારતના આંકડાઓ બતાવી રહ્યો હતો, પરંતુ જ્યારે મેં બીજા રંગ (WHO map Jammu Kashmir) પર ક્લિક કર્યું ત્યારે તે પાકિસ્તાનના આંકડા બતાવી રહ્યું હતું.

તેમણે કહ્યું હતું કે, જ્યારે જમ્મુ અને કાશ્મીરનો એક ભાગ અલગ રંગમાં (WHO map Jammu Kashmir) બતાવવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારે તે વધુ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો છે. તેણણે કહ્યું, 'જમ્મુ અને કાશ્મીરના ભાગની અંદરના ભાગને ક્લિક કરવા પર તે ચીનના આંકડાઓ જણાવી રહ્યો હતો. એટલું જ નહીં મેં તે નકશામાં અરુણાચલ પ્રદેશને પણ અલગ ભાગ તરીકે દર્શાવ્યો હોવાનું પણ જોયું.

સેને વધુમાં કહ્યું હતું કે, સરકારે આ મામલે ખૂબ જ સાવધ રહેવાની જરૂર (TMC MP Santanu Sen warns Government) છે. ખાસ કરીને જ્યારે અમારી સરકાર સક્રિયપણે તેના પોતાના પ્રધાનો અને વિપક્ષી નેતાઓ, ખાસ કરીને અમારી પાર્ટીના નેતા અને મહાસચિવ અભિષેક બેનર્જી વિરુદ્ધ જાસૂસી માટે પેગાસસ ખરીદી રહી છે.

2021માં ખોટા નકશાનો મામલો પણ સામે આવ્યો હતો

આપને જણાવી દઈએ કે, 31 જાન્યુઆરીએ શાંતનુ સેને ટ્વિટ કરીને WHOના ખોટા નકશા (Santanu Sen on WHO Fake Map) અંગે સંજ્ઞાન લેવાની ગૃહ મંત્રાલયને અપીલ કરી હતી. નોંધનીય છે કે, ગયા વર્ષે (2021)માં કેન્દ્ર સરકારે સંસદમાં માહિતી આપી હતી કે, ભારતના નકશાની ખોટી રજૂઆતનો મુદ્દો WHO સાથે ઉચ્ચ સ્તરે જોરદાર રીતે ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. ભારતના વિરોધ બાદ WHOએ તેના પોર્ટલ પર ડિસ્ક્લેમર મુક્યું હતું.

અસ્વીકરણમાં જણાવાયું હતું કે, આ સામગ્રીઓની રજૂઆત એ WHO તરફથી કોઈ પણ દેશ, પ્રદેશ અથવા પ્રદેશ અથવા તેના સત્તાવાળાઓની કાનૂની સ્થિતિ અથવા તેની સરહદો અથવા સીમાઓના સીમાંકન સંબંધમાં કોઈ અભિપ્રાયની અભિવ્યક્તિ નથી. નકશા પરની ડોટેડ અને ડેશવાળી રેખાઓ અંદાજિત સીમા રેખાઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે સર્વસંમતિના આધારે સંપૂર્ણપણે સચોટ હોઈ શકતી નથી. ત્યારબાદ સરકારે સંસદને જાણ કરી હતી. સ્પષ્ટપણે તેની સરહદોની યોગ્ય રેખાંકન પર ભારતની સ્થિતિનો પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો.

પહેલા પણ આવી ચૂક્યા છે ખોટા નકશાના મામલા

નોંધનીય છે કે, આ પહેલા પણ કેટલાક પ્રસંગોએ ભારતના ખોટા નકશાનો (Santanu Sen on WHO Fake Map) મામલો સામે આવ્યો છે. જૂન 2021માં માઈક્રો-બ્લોગિંગ સાઇટ ટ્વિટર પર ભારતનો ખોટો નકશો બતાવવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે ભારતે આનો સખત વાંધો ઉઠાવ્યો ત્યારે ટ્વિટરે પોતાની વેબસાઈટ પરથી ભારતનો ખોટો નકશો હટાવી દીધો હતો.

આ પહેલા નવેમ્બર 2020માં પણ ટ્વિટર ખોટો નકશો બતાવવાના કારણે વિવાદોમાં ફસાઈ ગયું હતું. ઓક્ટોબર 2020ની શરૂઆતમાં, ઈન્ફર્મેશન ટેક્નોલોજી (IT) મંત્રાલયના સચિવ અજય સાહનીએ ટ્વિટર પર ભારતના ખોટા નકશાના (Santanu Sen on WHO Fake Map) મુદ્દે ટ્વિટરના મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી (CEO) જેક ડોર્સીને સખત શબ્દોમાં પત્ર લખ્યો હતો. સાહ્નીએ કહ્યું કે, આવો કોઈ પણ પ્રયાસ માત્ર ટ્વિટરની પ્રતિષ્ઠાને જ નુકસાન પહોંચાડતો નથી, પરંતુ તે એક માધ્યમ તરીકે ટ્વિટરની નિષ્પક્ષતા પર પણ શંકા પેદા કરે છે.

સરકારે કહ્યું હતું કે, ટ્વિટર દ્વારા ભારતની સાર્વભૌમત્વ અને અખંડિતતાનો અનાદર કરવાનો દરેક પ્રયાસ અસ્વીકાર્ય છે. લેહના ભૌગોલિક સ્થાનનું વર્ણન કરતા ટ્વિટરે તેને પીપલ્સ રિપબ્લિક ઓફ ચીનના જમ્મુ અને કાશ્મીરનો ભાગ (WHO map Jammu Kashmir) ગણાવ્યો હતો. ભારતે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, લેહ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ લદ્દાખનું મુખ્યાલય છે. પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, લદ્દાખ અને જમ્મુ અને કાશ્મીર (WHO map Jammu Kashmir)બંને ભારતના અભિન્ન અને અવિભાજ્ય ભાગો છે અને ભારતના બંધારણ દ્વારા સંચાલિત છે.