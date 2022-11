નવી દિલ્હીઃ ભારતનો પહેલો ડિજિટલ રૂપિયાનો પાયલોટ પ્રોજેક્ટ આજથી શરૂ થશે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) આજે 1 નવેમ્બરે જથ્થાબંધ સેગમેન્ટમાં સેન્ટ્રલ બેંક સમર્થિત ડિજિટલ રૂપિયા માટે પાયલોટ પ્રોજેક્ટ લોન્ચ (Will launch a pilot project for digital rupees) કરશે. SBIએ એવી પણ જાહેરાત કરી હતી કે, ડિજિટલ રુપી-રિટેલ સેગમેન્ટમાં પ્રથમ પાઈલટ ગ્રાહકો અને વેપારીઓના નજીકના વપરાશકર્તા જૂથોમાં પસંદગીના સ્થળોએ એક મહિનાની અંદર શરૂ કરવાની યોજના છે.

9 બેંકોની ઓળખ કરવામાં આવી: ડિજિટલ રૂપિયાના (Digital Rupee) જથ્થાબંધ સેગમેન્ટમાં શરૂ કરવામાં આવી રહેલી પાયલોટ સ્કીમ માટે નવ બેંકોની ઓળખ કરવામાં આવી છે. RBIએ એક રિલીઝમાં જણાવ્યું હતું કે આ 9 બેંકો જેવી કે, SBI, Bank of Baroda, Uniun bank of india, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak mahindra Bank, Yes Bank, IDFC First Bank અને HSBC Bank છે.

ડિજિટલ રૂપિયો શું છે?: સેન્ટ્રલ બેંક ડિજિટલ કરન્સી (CBDC) અથવા ડિજિટલ રૂપિયો એ કેન્દ્રીય બેંક દ્વારા જારી કરાયેલ ચલણી નોટોનું ડિજિટલ સ્વરૂપ છે. ડિજિટલ ચલણનું ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપ છે, જેનો ઉપયોગ સંપર્ક વિનાના વ્યવહારોમાં થઈ શકે છે. કેન્દ્રીય બજેટ 2022 રજૂ કરતી વખતે, નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે જાહેરાત કરી હતી કે ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) ટૂંક સમયમાં તેની પોતાની ડિજિટલ ચલણ શરૂ કરશે.

CBDCને 2 પ્રકારમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય છે:

રિટેલ (CBDC-R): રિટેલ CBDC સંભવિતપણે બધા માટે ઉપલબ્ધ હશે

જથ્થાબંધ (CBDC-W) પસંદગીની નાણાકીય સંસ્થાઓની મર્યાદિત ઍક્સેસ માટે રચાયેલ છે

ડિજિટલ રૂપિયા અને ક્રિપ્ટોકરન્સી વચ્ચેનો તફાવત: ક્રિપ્ટોકરન્સી એ બ્લોકચેન ટેક્નોલોજી પર (Digital Rupee to be launched in two ways) આધારિત વિકેન્દ્રિત ડિજિટલ સંપત્તિ અને વિનિમયનું માધ્યમ છે. જો કે, તે મુખ્યત્વે તેના વિકેન્દ્રિત સ્વભાવને કારણે વિવાદાસ્પદ રહ્યું છે, જેનો અર્થ છે કે તે બેંકો, નાણાકીય સંસ્થાઓ અથવા કેન્દ્રીય સત્તાવાળાઓ જેવા મધ્યસ્થી વગર કામ કરે છે. તેનાથી વિપરીત, ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) દ્વારા જારી કરાયેલ સેન્ટ્રલ બેંક ડિજિટલ કરન્સી (CBDC) ડિજિટલ સ્વરૂપમાં ફિયાટ કરન્સી હશે.

બજારના નિષ્ણાતોના મતે: ડિજિટલ રૂપિયો બિટકોઇન, ઇથેરિયમ અને અન્ય ક્રિપ્ટોકરન્સીથી (Will launch a pilot project for digital rupees) અલગ હશે કારણ કે, તેને સરકારનું સમર્થન મળશે. બીજું, સરકારી સમર્થનને કારણે આંતરિક મૂલ્ય ધરાવતા, ડિજિટલ રૂપિયો ભૌતિક રૂપિયાની બરાબર હશે. દેશમાં RBIની ડિજિટલ કરન્સીની રજૂઆત પછી, તમારે તમારી પાસે રોકડ રાખવાની જરૂર રહેશે નહીં, અથવા તેને રાખવાની કોઈ જરૂર રહેશે નહીં.