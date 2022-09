Benefits of Yoga: યોગ એ એક એવી પદ્ધતિ છે જે માનવ શરીરની આંતરિક ક્ષમતાઓ વિકસાવવામાં મદદ કરે છે. યોગના કેટલાક એવા ફાયદા ( What are the benefits of yoga?) છે જેના વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણતા હશે. તો ચાલો જાણીએ 10 પ્રકારના યોગ અને તેના ફાયદા.

યોગ એક એવી પદ્ધતિ છે જે માનવ શરીરની આંતરિક ક્ષમતાઓ વિકસાવવામાં મદદ કરે છે. તે મનુષ્યને આત્મ-સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરે છે. ટૂંકમાં, યોગ એ એક પરંપરાગત ભારતીય પ્રથા છે જે શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક પાસાઓને જોડે છે. યોગ શબ્દ સંસ્કૃત શબ્દ 'યુજ' પરથી આવ્યો છે. યોગ મનને શુદ્ધ કરે છે, ભગવાન સાથે આત્માનો સંબંધ સ્થાપિત કરે છે, મગજને સંતુલિત કરે છે. યોગા વ્યાયામ માનવ શરીરના વિવિધ પાસાઓને સુધારે છે, મનોબળ વધારે છે અને હતાશાને દૂર કરે છે. પ્રાચીન સમયમાં, ઋષિમુનિઓ દીર્ધાયુષ્ય પ્રાપ્ત કરવા અને વિવિધ રોગોના ઈલાજ માટે યોગ કરતા હતા. જેઓ સંપૂર્ણ આત્મવિશ્વાસ અને એકાગ્રતા સાથે યોગાભ્યાસ કરીને તત્વજ્ઞાનના ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચી શકે છે તેમને યોગી કહેવામાં આવે છે.

સંયુક્ત રાષ્ટ્રનું 69મું અધિવેશન 27 સપ્ટેમ્બર, 2014ના રોજ યોજાયું હતું. યુએન જનરલ એસેમ્બલીએ તે જ વર્ષે 11 ડિસેમ્બરે 193 સભ્યો સાથે ઠરાવ અપનાવ્યો હતો અને 177 દેશોના સંપૂર્ણ સહયોગ સાથે 21 જૂને તેની ઉજવણી કરી હતી. યોગ વ્યક્તિના મનને અંકુશમાં રાખે છે, આરોગ્ય જાળવે છે અને લાગણીઓ અને ઊર્જાના ટોચના સ્તરે કામ કરે છે.