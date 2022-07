દુર્ગાપુર (પશ્ચિમ બંગાળ): દુર્ગાપુરમાં રહેતા મુઠ્ઠીભર યુવકો એક વિચિત્ર વ્યસનની (condom washed water) લતમાં છે. આ બધા માટે આઘાતજનક છે. સિટી સેન્ટર, બિધાનનગર, બેનાચીટી અને મુચીપરા, સી ઝોન અને એ ઝોન જેવા શહેરના વિવિધ ભાગોમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ફ્લેવર્ડ કોન્ડોમનું (a new drink to getting high in Durgapur) વેચાણ ખૂબ જ વધી ગયું છે.

નવા ક્રેઝથી નગરજનો ચિંતિત: જેના કારણે રહીશોમાં કુતૂહલ સર્જાયું છે. એક દુકાનદારે જિજ્ઞાસાથી ગ્રાહકને પૂછ્યું, ફ્લેવર્ડ કોન્ડોમનું વેચાણ કેમ વધી ગયું છે, તો યુવકે કહ્યું કે, તે નિયમિતપણે કોન્ડોમ ખરીદે છે અને તેનો પીણા તરીકે ઉપયોગ કરે છે. તેણે કહ્યું, 'અમે આખી રાત ગરમ પાણીમાં કોન્ડોમ (condom washed water demand soars) નાખતા અને બીજા દિવસે સવારે તે જ પીતા. જો કે આશ્ચર્યની વાત એ છે કે આ ઘટના ઔદ્યોગિક શહેરમાં બની રહી છે. આ નવા ક્રેઝથી નગરજનો ચિંતિત છે.

કોન્ડોમના પેકેટની ખરીદી: દુર્ગાપુરમાં ઘણી ખાનગી એન્જિનિયરિંગ, મેનેજમેન્ટ અને અન્ય કોલેજો છે. ઘણા સ્થાનિક અને વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ અહીં ભેગા થાય છે. મહિનાઓથી આ વિસ્તારની દવાની દુકાનો પર કોન્ડોમના પેકેટ ખરીદવાની મજબૂરી જોઈને દરેકને આશ્ચર્ય થાય છે. દુકાનદારે કહ્યું, 'હું વિચારવા લાગ્યો કે નગરવાસીઓની જાતીય ઈચ્છા અચાનક આટલી બધી કેવી રીતે વધી ગઈ!' સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વિદ્યાર્થીઓ આ ફ્લેવરવાળા કોન્ડોમને આખી રાત ગરમ પાણીમાં પલાળીને પીવે છે અને તેને પીધા પછી તાજગી અનુભવે છે.

નશા માટે પણ ડેંડ્રાઈટનો ઉપયોગ: સ્ટોક પૂરો થતાં ફ્લેવર્ડ કોન્ડોમનું વેચાણ અચાનક વધી ગયું હતું. મોટાભાગના ખરીદદારો અવિવાહિત યુવાનો, કોલેજ જતા વિદ્યાર્થીઓ અને કેટલાક નવા સ્નાતકો છે જેઓ નોકરી શોધી રહ્યા છે. શહેરમાં દરેક વ્યક્તિ એકલા રહે છે. નશાના આ નવા સ્વરૂપને જાણીને દુર્ગાપુરના રહેવાસીઓ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે. લોકો કહે છે, 'કોન્ડોમમાં સુગંધિત સંયોજનો હોય છે. તે વાઇન બનાવવા માટે વપરાય છે, તે વ્યસનકારક છે. ડેંડ્રાઈટ ગમમાં પણ સુગંધિત સંયોજન જોવા મળે છે. ઘણા લોકો નશા માટે પણ ડેંડ્રાઈટનો ઉપયોગ કરે છે.