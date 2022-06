મેષ : આ અઠવાડિયે (Weekly Horoscope) ગુરુ કે ગુરુ જેવી વ્યક્તિની વિશેષ કૃપા પ્રાપ્ત થશે. વિજાતીય લોકો પ્રત્યે આકર્ષણ વધશે.

શુભ રંગ: મરૂન

શુભ દિવસ: મંગળ

સપ્તાહનો ઉપાયઃ આખા પરિવારે તુલસીની ચા પીવી.

સાવધાની: ​​વાહનનો ઉપયોગ સાવધાનીથી કરો.

વૃષભ : તમારી કુશળતા અને ક્ષમતાઓમાં સુધારો થશે. અટકેલા પૈસા મળવાથી રાહત મળશે.

શુભ રંગ (weekly good color): કોપર

શુભ દિવસ: શુક્ર

સપ્તાહનો ઉપાયઃ શુક્રવારે રોટલી પર ગોળ મૂકીને પશુ ગાય, કૂતરાને ખવડાવો.

સાવધાની: ​​કોઈપણ પ્રકારનું જોખમ ન લેવું.

મિથુન : વેપારમાં લાભદાયી સોદો થશે.તમારી કીર્તિમાં વધારો થશે.

શુભ રંગ: વાદળી

શુભ દિવસ (weekly good day): શનિ

સપ્તાહનો ઉપાયઃ તમારી સાથે તાંબાનો સિક્કો રાખો.

સાવધાનીઃ લેવડ-દેવડ અને રોકાણના મામલામાં સાવધાની રાખો.

કર્ક : જે જૂનો સંબંધ તૂટી ગયો હતો; ફરી શરૂ થશે. આવકના સ્ત્રોત ઉત્પન્ન થશે.

શુભ રંગ: બ્રાઉન

શુભ દિવસ: સોમ

સપ્તાહનો ઉપાયઃ જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિને દક્ષિણા અને ભોજન (Donation and food to the needy) કરાવો.

સાવધાની: ​​કાયદાનો અનાદર ન કરો.

સિંહ : જીવનમાં નવો પ્રકાશ; નવી સવાર આવશે. જો નિર્ણય બદલવા માંગો છો; તો બદલો; લાભ થશે.

શુભ રંગ: લીલો

શુભ દિવસ: બુધવાર

સપ્તાહનો ઉપાયઃ દુર્ગા સપ્તશતીનો પાઠ કરો.

સાવધાની: ​​તમારા દરેક કામ સમયસર પૂર્ણ કરો

કન્યા : તમારી પ્રતિષ્ઠામાં ચાર ચાંદ લાગશે. કોઈ જૂનું દેવું ચૂકવી શકશો.

શુભ રંગ: ગ્રે

શુભ દિવસ: શુક્ર

સપ્તાહનો ઉપાયઃ તીર્થસ્થળે મીઠાનું દાન કરો.

સાવધાની: ​​કોઈપણ દબાણમાં આવીને કોઈ નિર્ણય ન લો.

તુલા : જમીન/મિલકત ખરીદવા (land / property purchase work)ના પ્રયાસો સફળ થશે.

પરિવાર પ્રત્યે પ્રેમ અને લાગણીની ભાવના જાગૃત થશે.

શુભ રંગ: ગુલાબી

શુભ દિવસ: ગુરૂ

સપ્તાહનો ઉપાયઃ બુધવારે ઘરની ઉત્તર દિશામાં બેસીને ભોજન કરો.

સાવધાની: ​​તમારી લાગણીઓ પર નિયંત્રણ રાખો.

વૃશ્ચિક : ભવિષ્યને મજબૂત બનાવવાની ઘણી તકો મળશે. કોર્ટ કેસ તમારા પક્ષમાં રહેશે.

શુભ રંગ: સફેદ

શુભ દિવસ: સોમ

સપ્તાહનો ઉપાય: ચોખાના 11 દાણા; સિંદૂર લગાવો અને તમારી પાસે રાખો.

સાવધાની: ​​ખરાબ ટેવોથી દૂર રહો.

ધન : વિવાહ લાયક વ્યક્તિઓ માટે લગ્ન પ્રસ્તાવો આવશે. તમારી આસપાસનું વાતાવરણ ખુશનુમા રહેશે.

શુભ રંગ: લાલ

શુભ દિવસ: શુક્ર

સપ્તાહનો ઉપાયઃ ઇષ્ટ દેવતાના ચરણોમાં લાલ ફૂલ ચઢાવો.

સાવધાન: કોઈને સાક્ષી/જામીન આપશો નહીં.

મકર : નોકરીની નવી તકો મળશે. ઘરના વડીલોનો સહયોગ અને આશીર્વાદ મળશે.

શુભ રંગ: કાળો

શુભ દિવસ: શનિ

સપ્તાહનો ઉપાયઃ માથું ઘડિયાળની દિશામાં ફેરવીને દક્ષિણ દિશામાં 8 કાળા મરીના દાણા ફેંકી દો.

સાવધાની: ​​તમારી દિનચર્યા અને આહારનું વિશેષ ધ્યાન રાખો.

કુંભ : પારિવારિક પરસ્પર મતભેદ-મનભેદ દૂર થશે. જીવનમાં આવેલો યુ-ટર્ન સીધા ટ્રેક પર આવશે, જે તમારી સમસ્યાઓને સરળ બનાવશે.

શુભ રંગ: ફિરોઝી

શુભ દિવસ: બુધવાર

સપ્તાહનો ઉપાય: 10/-ની નોટ પર નાડાછડી બાંધીને તમારી સાથે રાખો.

સાવધાની: સાંભળો વધારો, બોલો ઓછું.

મીન : આ અઠવાડિયે તમે એકથી વધુ પ્રોજેક્ટમાં સામેલ થશો. સપ્તાહના અંતમાં ખોટા ખર્ચા થવાની સંભાવના છે.

શુભ રંગ: પીળો

શુભ દિવસ: ગુરૂ

સપ્તાહનો ઉપાયઃ તીર્થસ્થાન પર અગરબત્તી ચઢાવો.

સાવધાની: તમારું ધ્યાન અને સમર્પણ બિલકુલ ન ગુમાવો.

એવી કઈ વસ્તુઓ છે જે ભેટમાં આપવી ન આપવી જોઇએ

ભેટ આપવી અને લેવી એક એવી પરંપરા છે જે દરેક વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં વારંવાર કરે છે, પરંતુ અનેકવાર જાણતા-અજાણતા કેટલીક એવી ચીજો ભેટમાં આપે છે, જે શાસ્ત્ર અનુસાર અશુભ છે.

જેમકે પાણીથી સંબંધિત કોઈ પણ ચીજ ભેટમાં ન આપો - Aquarium/fountain - ધનને નુકસાન થશે.

પોતાના વેપારથી સંબંધિત કોઈપણ ચીજ ભેટમાં ન આપો - વેપારમાં મુશ્કેલી થશે.

લોખંડની બનેલી કોઈ ધારદાર ચીજ ભેટમાં ન આપો - સ્વાસ્થ્યની સમસ્યા થશે.

રૂમાલ ભેટમાં ન આપો, સંબંધ બગડશે.