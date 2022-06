નવી દિલ્હી: ભારતીય હવામાન વિભાગ અનુસાર (Indian Meteorological Department), ગુરુવારે દિલ્હી અને હરિયાણામાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ (Wather Update In India) અને ગાજવીજ સાથે વરસાદની સંભાવના છે. IMD એ બુધવારે માહિતી આપી હતી કે, ઉત્તર દિલ્હી, ઉત્તર-પશ્ચિમ દિલ્હી, પશ્ચિમ દિલ્હી (બવાના, મુંડકા), સોનીપત, ખરખોડા (હરિયાણા) ના અલગ-અલગ સ્થળો અને આસપાસના વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અને તેજ પવન (Rainfall forecast in several states) ફૂંકાઈ શકે છે. IMDએ કહ્યું કે, 30-40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની (WEATHER UPDATE 16 JUNE 2022) શક્યતા છે.

વરસાદના કારણે તાપમાનમાં ઘટાડો: IMD અનુસાર, 7 જૂને દિલ્હી અને આસપાસના વિસ્તારો માટે 'ઓરેન્જ એલર્ટ' જારી કરવામાં આવ્યું હતું. દિલ્હી અને નેશનલ કેપિટલ રિજન (NCR) ના કેટલાક ભાગોમાં ગુરુવારે વહેલી સવારે વરસાદ પડ્યો હતો. વરસાદના કારણે તાપમાનમાં ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે લોકોને ગરમીમાંથી રાહત મળી છે. સ્કાયમેટ વેધર અનુસાર, પશ્ચિમી વિક્ષેપ ઉત્તર પાકિસ્તાન અને જમ્મુ અને કાશ્મીરના આસપાસના વિસ્તારોમાં છે. એક ઓફશોર ટ્રફ કર્ણાટક કોસ્ટથી કેરળ કોસ્ટ સુધી વિસ્તરી રહી છે. એક ચક્રવાતી પરિભ્રમણ દરિયાની સપાટીથી 3.1 અને 5.8 કિમીની વચ્ચેની ઊંચાઈ સાથે ઉત્તર અરબી સમુદ્રના મધ્ય ભાગ પર દક્ષિણપશ્ચિમ તરફ નમેલું છે.

લક્ષદ્વીપના અલગ-અલગ સ્થળોએ હળવેથી મધ્યમ વરસાદ: અરબી સમુદ્રમાં ચક્રવાતી પરિભ્રમણથી દક્ષિણ-પશ્ચિમ રાજસ્થાન તરફ ઉત્તરપૂર્વ અરબી સમુદ્ર અને કચ્છ તરફ એક ચાટ વિસ્તરી રહી છે. જેના કારણે આ વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી શકે છે. પૂર્વ ઉત્તર પ્રદેશથી મણિપુર સુધી બિહાર, પેટા-હિમાલયન પશ્ચિમ બંગાળ, સિક્કિમ અને આસામ સુધી નીચા દબાણની રેખા જોઈ શકાય છે. છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન આસામ અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદ થયો છે. ગંગાના પશ્ચિમ બંગાળ, સિક્કિમ, રાયલસીમા, છત્તીસગઢના ભાગો અને લક્ષદ્વીપના અલગ-અલગ સ્થળોએ હળવેથી મધ્યમ વરસાદ થયો.

હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના: તમિલનાડુ, કેરળ, ઉત્તર કોસ્ટલ ઓડિશા અને સિક્કિમમાં એક કે બે સ્થળોએ ભારે વરસાદ સાથે હળવોથી મધ્યમ વરસાદ થયો. તેલંગાણા, તટીય કર્ણાટક, ગુજરાતના ભાગો, ઓડિશા, પૂર્વ રાજસ્થાન, દક્ષિણ આંતરિક કર્ણાટક અને દક્ષિણ તટીય આંધ્રપ્રદેશમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ થયો હતો. કોંકણ અને ગોવા, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ-પૂર્વ રાજસ્થાન, પૂર્વ મધ્ય પ્રદેશ, ઝારખંડ, પૂર્વ બિહાર, તેલંગાણા, આંતરિક કર્ણાટક અને આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ પર અનેક જગ્યાએ હળવો વરસાદ થયો. ઉત્તર પ્રદેશના એક-બે ભાગોમાં હીટ વેવની સ્થિતિ જોવા મળી છે. આગામી 24 કલાક દરમિયાન, આસામ અને મેઘાલયમાં કેટલાક સ્થળોએ ભારેથી અતિભારે વરસાદ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે.

સમગ્ર દેશમાંથી હીટ વેવ અટકશે: સિક્કિમ, ઉત્તરપૂર્વ ભારતના બાકીના ભાગો, બિહારના ભાગો, પૂર્વ મધ્ય પ્રદેશ, કેરળના ભાગો, દરિયાકાંઠાના કર્ણાટક, રાયલસીમા, લક્ષદ્વીપ અને તમિલનાડુમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. પશ્ચિમ હિમાલય, પંજાબ, છત્તીસગઢ, ઓડિશા, તેલંગાણા, તટીય આંધ્રપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, તમિલનાડુ, આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ અને પૂર્વ ગુજરાતમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. હરિયાણા, પંજાબ, ઉત્તર પ્રદેશ, દિલ્હી, ઉત્તર અને ઉત્તરપૂર્વ રાજસ્થાન અને ઉત્તર મધ્યપ્રદેશના ભાગોમાં ધૂળનું તોફાન, ગાજવીજ સાથે વરસાદ થઈ શકે છે. સમગ્ર દેશમાંથી હીટ વેવ અટકશે.