નવી દિલ્હી: હવામાન માહિતી વેબસાઇટ સ્કાયમેટ વેધર (weather forecast update) અનુસાર, મોનસૂન ટ્રફ હાલમાં દિલ્હીની દક્ષિણે છે. દિલ્હી અને એનસીઆર ક્ષેત્રમાં પૂર્વીય પવનો સાથે બંગાળની ખાડીમાંથી ઘણો ભેજ આવી રહ્યો છે. આ સિવાય એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ છે જેની સાથે પાકિસ્તાન અને (many states of the country under flood) તેની નજીકના પંજાબ પ્રદેશ પર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન ચાલુ છે. આ હવામાન વિશેષતાઓને લીધે, સ્કાયમેટે આગાહી (rain in india) કરી છે કે આગામી બે દિવસ સુધી આ હવામાન પ્રવૃત્તિઓ ઓછા વરસાદ સાથે જોવા મળી શકે છે. તે પછી પવનમાં ફેરફાર થશે, જેના પરિણામે આવી પ્રવૃત્તિઓ બંધ થઈ જશે.

આ પણ વાંચો: રાજ્યના 17મા CM ભૂપેન્દ્ર પટેલનો આજે જન્મદિવસ, ધારાસભ્ય પદથી સીધા CM બનનારા પહેલા ઉમેદવાર

રાજધાનીમાં હવામાન ગરમ અને ભેજવાળું રહ્યું: ગુરુવારે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં હવામાન ગરમ અને ભેજવાળું રહ્યું હતું અને મહત્તમ તાપમાન 38.4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર સ્થિર થયું હતું, જે સામાન્ય કરતાં ત્રણ ડિગ્રી વધારે હતું. હવામાન વિભાગે આ માહિતી આપી છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) મુજબ, શહેરના કેટલાક ભાગોમાં સવારે 8.30 થી સાંજના 5.30 વાગ્યાની વચ્ચે ખૂબ જ હળવો વરસાદ અથવા ઝરમર ઝરમર ઝરમર વરસાદ પડયો હતો. IMD અનુસાર, શુક્રવારે પણ દિલ્હીમાં હવામાન એવું જ રહેવાની શક્યતા છે. IMDના એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે શુક્રવારે આકાશ સામાન્ય રીતે વાદળછાયું રહેશે અને હળવો વરસાદ પડશે. મહત્તમ અને લઘુત્તમ તાપમાન અનુક્રમે 38 અને 28 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેશે.

ચક્રવાતનું પરિભ્રમણ: દેશની વાત કરીએ તો IMD અનુસાર, ડીપ લો પ્રેશરનો વિસ્તાર હવે લો પ્રેશરમાં ફેરવાઈ ગયો છે અને હવે તે આંતરિક ઓડિશા અને છત્તીસગઢ પર સ્થિત છે. મોનસૂન ટ્રફની ધરી હજુ પણ તેની સામાન્ય સ્થિતિની દક્ષિણે છે અને તે બીકાનેર, કોટા, ગુના, સતના, પેંદ્રા રોડ, ઓછા દબાણ વિસ્તારના કેન્દ્ર, ઝારસુગુડા અને પછી પૂર્વ મધ્ય બંગાળની ખાડીમાંથી દક્ષિણપૂર્વ તરફ પસાર થઈ રહી છે. દક્ષિણ પાકિસ્તાન અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ચક્રવાતનું પરિભ્રમણ છે.

આગામી 24 કલાકની આગાહીઃ આના કારણે આગામી 24 કલાક દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતમાં હળવાથી ભારે વરસાદની સંભાવના છે. મધ્ય પ્રદેશ, વિદર્ભ, દક્ષિણપૂર્વ રાજસ્થાન, ઓડિશાના ભાગો, દક્ષિણ છત્તીસગઢ, કોસ્ટલ કર્ણાટક, કેરળના દક્ષિણ ભાગોમાં છૂટાછવાયા ભારે વરસાદ (gujarat rescued by helicopter) સાથે હળવોથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ અને તેલંગાણામાં એક કે બે ભારે સ્પેલ સાથે હળવોથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. લક્ષદ્વીપ, આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ, ઓડિશાના ભાગો, ઝારખંડના ગંગાના પશ્ચિમ બંગાળના ભાગો, પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, તમિલનાડુ, આંતરિક કર્ણાટક, તટીય આંધ્ર પ્રદેશ, સિક્કિમના ભાગો અને ઉત્તરપૂર્વ ભારતમાં હળવો વરસાદ શક્ય છે.

આસામમાં પૂરની સ્થિતિમાં સુધારો: આસામમાં પૂરની સ્થિતિમાં ગુરુવારે (flood in assam) સુધારો થતો રહ્યો. જો કે, ચાર જિલ્લામાં હજુ પણ લગભગ 2.29 લાખ લોકો પૂરથી પ્રભાવિત છે. એક સત્તાવાર બુલેટિનમાં આ માહિતી આપવામાં આવી છે. બુલેટિનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બુધવાર સુધી રાજ્યના પાંચ જિલ્લામાં આફતને કારણે 2.5 લાખથી વધુ લોકો પ્રભાવિત થયા છે. આ મુજબ, આસામ પ્રદેશ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી (ASDMA) દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા બુલેટિનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે કચર, ચિરાંગ, મોરીગાંવ અને તામુલપુર જિલ્લામાં કુલ 2 લાખ 28 હજાર 500 લોકો પૂરથી પ્રભાવિત છે.

ભૂસ્ખલનના કારણે 193 લોકોના મોત: તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં રાજ્યમાં પૂર અને ભૂસ્ખલનના કારણે 193 લોકોના મોત થયા છે. કચર સૌથી વધુ પ્રભાવિત જિલ્લો છે, જ્યાં 1.34 લાખ લોકો પ્રભાવિત છે. તે પછી મોરીગાંવ (92,850) અને તામુલપુર (1,050) આવે છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે 175 ગામો હજુ પણ પાણીમાં ડૂબી ગયા છે અને 527 હેક્ટર વિસ્તારમાં પાકને નુકસાન થયું છે. પાંચ જિલ્લામાં 61 રાહત શિબિર અને વિતરણ કેન્દ્રો ચાલી રહ્યા છે, જ્યાં 2636 બાળકો સહિત 15,705 લોકો આશ્રય લઈ રહ્યા છે.

આગામી ત્રણ દિવસમાં ભારે પૂરની ભીતિ: ગોદાવરી નદીના સ્તરમાં વધારો, આગામી ત્રણ દિવસમાં ભારે પૂરની ભીતિ જેના કારણે મોટાભાગે પશ્ચિમ ગોદાવરી અને કોનસીમા જિલ્લાના ઘણા ગામો ડૂબી જવાના જોખમમાં છે. ગોદાવરી નદી રાજમહેન્દ્રવરમ નજીક ડોવલેશ્વરમ ખાતે સર આર્થર કોટન બેરેજ ખાતે 1.7 મિલિયન ક્યુસેકના ત્રીજા સ્તરની નજીક વહી રહી છે અને આજે રાત્રે પૂરનું જોખમ વધી શકે છે. પડોશી તેલંગાણાના ભદ્રાચલમમાં, 18 લાખ ક્યુસેકથી વધુ પૂરનું પાણી છોડવામાં આવ્યું છે, જે કપાસના બેરેજ સુધી પહોંચ્યું છે.

આ પણ વાંચો: ગુજરાતમાં મેઘસવારી યથાવત: નવસારી, વલસાડમાં કોહરામ, 24 કલાકમાં 213 તાલુકાઓમાં વરસાદ

પાણી છોડવાનો અંદાજ: મુખ્ય પ્રધાન વાય. s જગન મોહન રેડ્ડી શુક્રવારે બપોરે પૂરના કારણે થયેલા વિનાશનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે હવાઈ સર્વેક્ષણ કરશે. મહારાષ્ટ્ર અને તેલંગાણાના ઉપલા કેચમેન્ટ વિસ્તારોમાં વરસાદ અને પરિણામે પૂરના સ્તરને ધ્યાનમાં રાખીને અધિકારીઓએ આગામી બે દિવસમાં 24 લાખ ક્યુસેકથી વધુ પાણી છોડવાનો અંદાજ મૂક્યો છે. 1986ના પૂર પછી ગોદાવરીમાં આ સૌથી ભયાનક પૂર હશે.

પૂરનો સામનો કરવા માટે તૈયાર: એક જિલ્લા અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, હવે ઉપલબ્ધ માહિતી મુજબ, પૂરના પાણીનો પ્રવાહ શુક્રવારે સાંજ સુધીમાં 20 લાખ ક્યુસેકને સ્પર્શી શકે છે અને બીજા દિવસે વધુ વધી શકે છે. અમને 28 લાખ ક્યુસેક સુધીના પૂરનો સામનો કરવા માટે તૈયાર રહેવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે આપણે રક્ષણાત્મક પગલાં લેવા પડશે.તેની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. અમે ઓછામાં ઓછા 36 ગામોને પણ ઓળખી કાઢ્યા છે જેને પૂર ચાલુ રહે તો સંપૂર્ણપણે ખાલી કરાવવાની જરૂર છે. વિશેષ મુખ્ય સચિવ જી. સાઈ પ્રસાદ અહીં સ્ટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરમાંથી પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે.

બચાવ અને રાહત કામગીરી: દરમિયાન, ભારતીય નૌકાદળે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે ગોદાવરી નદીના ભારે પૂરને કારણે બચાવ અને રાહત કામગીરી માટે એલુરુ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર તરફથી મળેલી વિનંતીના જવાબમાં, ભારતીય નૌકાદળે કોઈડા (7 વસાહતો) અને કાટકુર (9 વસાહતો) તૈનાત કર્યા છે. ) વેલેરપાડુ ડિવિઝનમાં. હિંદ મહાસાગરના પાણી ભરાયેલા વિસ્તારોમાં માનવતાવાદી સહાય પૂરી પાડવા માટે 14 જુલાઈના રોજ વિશાખાપટ્ટનમમાં INS દેગાથી બે UH3H હેલિકોપ્ટર રવાના કરવામાં આવ્યા હતા. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે હેલિકોપ્ટર દ્વારા ગ્રામવાસીઓને આવશ્યક ખાદ્ય સામગ્રી, દવાઓ, દૂધ, બ્રેડ વગેરે પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા.