હૈદરાબાદ: વૃષભ રાશિના (Tarus Rashifal 2023) નવમા ભાવમાં શનિનો પ્રભાવ રહેશે. વૃષભ રાશિના લોકો માટે તે શુભ છે. તેની સાથે જ ગુરુની સ્થિતિ પણ અનુકૂળ છે. શિક્ષણમાં મિત્રોનો સહયોગ મળશે. વિદ્યાર્થીઓ સખત મહેનત અને આયોજનબદ્ધ રીતે કામ કરશે તો સફળતા મળશે. (yearly horoscope 2023) શ્રમ અને પરિશ્રમના પ્રયાસો લાભદાયી રહેશે. સુસંગતતા હશે. કાર્યક્ષેત્રમાં ઉત્સાહનું વાતાવરણ સર્જાવાની સંભાવના છે. વેપારી વર્ગે લોન વગેરે આપવી જોઈએ. વિચારપૂર્વક આ સાથે લોન લેતી વખતે સાવધાની રાખો. નવા કોન્ટ્રાક્ટ કરતી વખતે સંપૂર્ણ કાળજી લેવી પડશે. વિદ્યાર્થી વર્ગને તેમની મહેનતનો પૂરો લાભ મળશે. જીવનમાં સકારાત્મકતા અને સકારાત્મકતાના પાસાને ન છોડો.

વૃષભ રાશિના લોકો માટે વર્ષ 2023 કેવું રહેશેઃ જ્યોતિષ અને વાસ્તુશાસ્ત્રી પંડિત વિનીત શર્માએ જણાવ્યું હતું કે "પ્રસિદ્ધિ અને પ્રતિષ્ઠા સફળ સાબિત થશે. (How will the year 2023 be for Taurus people) વૃષભ રાશિના વતનીઓએ તેમના કાર્યોમાં સુસંગતતા રાખવી પડશે. આ સાથે, તેઓએ તેમના કાર્યોમાં સુસંગતતા રાખવી પડશે. વિવિધ પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે.તેથી સાવધાની અને ધૈર્યથી ચાલો.મિત્રો સાથે સુસંગતતા સ્થાપિત થશે.નવા મિત્રો બનશે.પ્રવાસ વગેરેમાં સાવધાની રાખવી પડશે.ભાગ્ય ઘરમાં શનિનો પ્રભાવ છે.ધાર્મિક કાર્યોમાં રસ વધશે. નવા સંબંધો સ્થપાશે.નવા સંબંધોથી લાભ થતો રહેશે.આખા વર્ષ દરમિયાન રાહુની સ્થિતિ અનુકૂળ નથી.

તમારા માટે કસોટીનો સમય છે: "જ્યોતિષશાસ્ત્રી અને વાસ્તુશાસ્ત્રી પંડિત વિનીત શર્મા અનુસાર," વૃષભ રાશિના લોકોએ રાહુને શાંત પાડવો જોઈએ. પીપળના વૃક્ષની પૂજા અને પૂજા કરો. શ્રી હરિ વિષ્ણુનો પાઠ કરવો યોગ્ય રહેશે. મંગળવાર અને શનિવારે હનુમાનજીના દર્શનનો લાભ લો. રાહુની પ્રતિકૂળતા તમારા માટે કસોટીનો સમય છે. વસ્તુઓને હકારાત્મક રીતે જુઓ. અનુકૂલનશીલ રીતે કામ કરો. કાર્યક્ષેત્રમાં ઉત્સાહ અને ઉમંગનું વાતાવરણ રહેશે. મિત્રોનો સહયોગ મળશે. પરિવારના સભ્યો વચ્ચે મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો સ્થાપિત થશે. વૃષભ રાશિના લોકોને નવા સર્જનની તક મળી શકે છે. યાત્રા વગેરેથી તમને લાભ મળશે. વિદેશ પ્રવાસ વગેરેના સુખદ સંયોગો છે."