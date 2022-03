નવી દિલ્હીઃ યુએનજીએમાં રશિયા વિરુદ્ધ ઠરાવ પસાર (Voting Against Russia at UNGA) કરવામાં આવ્યો છે. ભારત સહિત 35 દેશો મતદાનથી દૂર રહ્યા છે. માહિતી અનુસાર, રશિયા વિરુદ્ધના ઠરાવમાં, ભારત (India refrains from voting) યુએનજીએમાં રશિયા વિરુદ્ધ મતદાન કરવાથી બચ્યું હતું. આ ઠરાવની તરફેણમાં કુલ 141 વોટ પડ્યા જ્યારે વિરોધમાં 5 વોટ પડ્યા. જો કે, 35 દેશો ગેરહાજર રહ્યા છે.

અમે નાગરિકો પર હુમલો નથી કરી રહ્યા

સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં રશિયાના સ્થાયી પ્રતિનિધિ રાજદૂત વેસિલી નેબેન્ઝિયાએ કહ્યું કે, અમે નાગરિક સુવિધાઓ અને નાગરિકો પર હુમલો નથી કરી રહ્યા. યુક્રેન શાંતિપૂર્ણ લેન્ડસ્કેપ ધરાવી શકે છે, જ્યારે કટ્ટરપંથીઓ તેમની પાછળ સંતાવાને બદલે નાગરિક જીવન બચાવવાની ચિંતા કરે.

રશિયાએ ભારતના વખાણ કર્યા

અગાઉ, રશિયાએ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (United Nations ) સુરક્ષા પરિષદમાં લાવવામાં આવેલા ઠરાવ પર મતદાન ન કરવાના ભારતના પગલાની પ્રશંસા કરી છે. રશિયા તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે કે, યુક્રેન મુદ્દે ભારતે જે પ્રકારનું ન્યાયી અને સંતુલિત વલણ દાખવ્યું છે તેની અમે પ્રશંસા કરીએ છીએ. રશિયા તરફથી એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, અમે યુક્રેન મુદ્દે ભારત સાથે સતત સંપર્કમાં રહેવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ. તે જ સમયે, રશિયાના સંરક્ષણ મંત્રાલયે, યુક્રેનમાં સૈનિકોની જાનહાનિનો પ્રથમ અહેવાલ આપતા કહ્યું કે, તેના 498 સૈનિકો માર્યા ગયા અને 1,597 ઘાયલ થયા.

