18 ઓગસ્ટ, 1945 -સ્વાતંત્ર્ય સેનાની સુભાષ ચંદ્ર બોઝનું હવાઈ દુર્ઘટનામાં અવસાન થયું. વિવાદ હજુ ચાલુ છે.

1973 -નવી દિલ્હી નજીક હવાઈ દુર્ઘટનામાં કોંગ્રેસના નેતા એસ.મોહન કુમાર મંગલમનું અવસાન.

23 જૂન, 1980 -સંજય ગાંધી ઇન્દિરા ગાંધીના પુત્રનું એરપોર્ટ પરથી ટેકઓફ કર્યા બાદ અકસ્માતમાં મૃત્યુ.

9 જુલાઈ, 1994 -પંજાબના ભૂતપૂર્વ રાજ્યપાલ સુરેન્દ્ર નાથને હિમાચલમાં ખરાબ હવામાનને કારણે અકસ્માત, સુરેન્દ્ર નાથ સહિત પરિવારના 9 સભ્યોના મોત.

નવેમ્બર 14, 1997 -NVN સોમુ ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય સંરક્ષણ રાજ્ય મંત્રીનું તવાંગ નજીક હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં અવસાન થયું.

30 સપ્ટેમ્બર, 2001 -માધવ રાવ સિંધિયા કોંગ્રેસના નેતા અને ભૂતપૂર્વ કેબિનેટ પ્રધાન સિંધિયા સહિત 7 લોકો કાનપુર નજીક એર ક્રેશમાં મૃત્યુ પામ્યા.

મે 2001 -ડેરા નાટુંગ અરુણાચલ પ્રદેશના ભૂતપૂર્વ શિક્ષણ પ્રધાન હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામ્યા.

3 માર્ચ, 2002 -જીએમસી બાલયોગી ભૂતપૂર્વ લોકસભા અધ્યક્ષનું હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ.

17 એપ્રિલ, 2004 -દક્ષિણ ભારતીય અભિનેત્રી સૌંદર્યાનું હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં અવસાન થયું. તેણી પ્રચાર કરવા જઈ રહી હતી.

22 સપ્ટેમ્બર, 2004 -સાયપ્રિયન સંગમા મેઘાલયના ભૂતપૂર્વ પ્રધાનનું હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ.

31 માર્ચ, 2005 -સુરેન્દ્ર સિંહ અને ઓપી જિંદાલ હરિયાણાના ભૂતપૂર્વ કૃષિ પ્રધાન અને ઉદ્યોગપતિનું હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં અવસાન થયું.

02 સપ્ટેમ્બર 2009 -વાયએસ રાજશેખર રેડ્ડી આંધ્ર પ્રદેશના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાનનું હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ.

30 એપ્રિલ, 2011 -અરુણાચલ પ્રદેશના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન દોરજી ખાંડુ અરુણાચલ પ્રદેશના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન સહિત પાંચ લોકો હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામ્યા.

હૈદરાબાદ: વાયુસેનાનું Mi-17V5 હેલિકોપ્ટર બુધવારે કુન્નૂર (તમિલનાડુ) પાસે ક્રેશ થયું હતું. આ અકસ્માતમાં બિપિન રાવત (CDS Bipin Rawat) સહિત 14 લોકોના મૃત્યુ થયા હતા. પ્લેન ક્રેશની આ પહેલી ઘટના નથી. વિમાન દુર્ઘટનામાં ભારત (Air Crashes in India)ની ઘણી હસ્તીઓએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો (VIPS HAVE DIED BY COPTER AIR CRASHES ) છે. 24 જાન્યુઆરી 1966ના રોજ દેશના જાણીતા પરમાણુ વૈજ્ઞાનિક ડૉ.હોમી જહાંગીર ભાભાનું વિમાન દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ (Dr. Homi Jahangir bhabha died in air crash) થયું હતું. ડો.ભાભા વિયેનામાં આયોજિત ઈન્ટરનેશનલ એટોમિક એનર્જી એજન્સીની સાયન્ટિફિક એડવાઈઝરી કમિટીની બેઠકમાં હાજરી આપવા ગયા હતા, પરંતુ તેમનું પ્લેન ફ્રાંસના મોન્ટ બ્લેન્ક પાસે ક્રેશ થયું હતું. ત્યારે મીડિયાએ આ ઘટનાને કાવતરું ગણાવ્યું હતું. 31 મે 1973ના રોજ ઈન્ડિયન એરલાઈન્સનું વિમાન ક્રેશ થયું હતું, જેમાં રાજકારણી એસ. મોહન કુમારમંગલમનું નિધન. આ અકસ્માતમાં માર્યા ગયેલા મૃતદેહોની ઓળખ થઈ શકી નથી. મોહન કુમારમંગલમના મૃતદેહની ઓળખ તેમની પાર્કર પેન અને કાનમાં પહેરેલ શ્રવણ સાધન દ્વારા કરવામાં આવી હતી.

સંજય ગાંધીનું દિલ્હી વિમાન દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ

23 જૂન 1980ના રોજ, ભારતીય રાજકારણમાં મૌન છવાઈ ગયું જ્યારે કોંગ્રેસ નેતા અને તત્કાલીન વડા પ્રધાન ઈન્દિરા ગાંધીના પુત્ર સંજય ગાંધીના દિલ્હીમાં વિમાન દુર્ઘટના (Sanjay gandhi air crash in delhi)માં પ્રથમ વખત મૃત્યુના સમાચાર આવ્યા. અકસ્માત સમયે સંજય ગાંધી દિલ્હી ફ્લાઈંગ ક્લબનું નવું ટુ સીટર એરક્રાફ્ટ ઉડાવી રહ્યા હતા. આ અકસ્માત સમયે તેમનો પુત્ર વરુણ ફિરોઝ ગાંધી માત્ર ત્રણ મહિનાનો હતો. સપ્ટેમ્બર 2001માં, એક ખાનગી વિમાન (બીકક્રાફ્ટ કિંગ એર C90) મૈનપુરીમાં ક્રેશ થયું હતું. આ ઘટના બાદ જાણવા મળ્યું કે આ અકસ્માતમાં કોંગ્રેસના નેતા માધવરાવ સિંધિયા પણ સવાર હતા. તેણે દિલ્હીના સફદરજંગથી કાનપુર જવા માટે ફ્લાઇટ લીધી હતી, પરંતુ પ્લેનમાં મૈનપુરીના ભૈંસરોલી ગામમાં આગ લાગી હતી. તેમની સાથે રહેલા પાંચ પત્રકારો પણ માર્યા ગયા હતા. અકસ્માત બાદ માધવરાવ સિંધિયાના મૃતદેહની તેમના લોકેટમાંથી ઓળખ કરવામાં આવી હતી. આ અકસ્માતની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, આ પ્લેનમાં કોઈ બ્લેક બોક્સ નથી.

2005માં હરિયાણાના બે દિગ્ગજ નેતાઓનું હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ

2002માં તત્કાલિન લોકસભા સ્પીકર જીએમસી બાલયોગીનું પણ હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ થયું હતું. તેમનું બેલ-206 હેલિકોપ્ટર આંધ્ર પ્રદેશના કૃષ્ણા જિલ્લામાં ક્રેશ થયું હતું. તેઓ લોકસભાના પ્રથમ દલિત સ્પીકર હતા. 2005માં હરિયાણાના બે દિગ્ગજ નેતાઓ ઓપી જિંદાલ અને સુરિન્દર સિંહનું હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં મોત થયું હતું. બંને નેતાઓ ચંદીગઢથી દિલ્હી પરત ફરી રહ્યા હતા ત્યારે આ અકસ્માત થયો હતો.3 સપ્ટેમ્બર 2009ના રોજ આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યપ્રધાન વાયએસઆર રાજશેખર રેડ્ડીનું પણ હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં મોત થયું હતું. તેમનું હેલિકોપ્ટર 2 સપ્ટેમ્બરે નલ્લામલ્લાના જંગલોમાં ગુમ થયું હતું. 3 સપ્ટેમ્બરના રોજ, કુર્નૂલથી થોડે દૂર રુદ્રકોંડાની ટેકરી પર તેની વિકૃત લાશ મળી આવી હતી. આ અકસ્માતમાં રાજશેખર રેડ્ડી ઉપરાંત અન્ય ચાર લોકોના મોત થયા હતા.

અરુણાચલ પ્રદેશના મુખ્યપ્રધાન પણ હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનાગ્રસ્ત

મે 2011 માં, અરુણાચલ પ્રદેશના મુખ્યપ્રધાન દોરજી ખાંડુ અને અન્ય ચાર લોકો પણ હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયા હતા. મુખ્યપ્રધાન ખાંડુને તવાંગથી ઈટાનગર લઈ જતું પવન હંસ કંપનીનું હેલિકોપ્ટર AS 350 B-3 અચાનક ગુમ થઈ ગયું હતું. ચાર દિવસ બાદ તવાંગ જિલ્લામાં હેલિકોપ્ટરનો કાટમાળ મળી આવ્યો હતો.

