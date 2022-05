કલબુર્ગી(કર્ણાટક): હૈદરાબાદ બાદ હવે કર્ણાટકના કલબુર્ગીમાં ઓનર કિલિંગનો મામલો સામે (Case of Honor Killing in Karnataka) આવ્યો છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, 25 વર્ષીય યુવકની અન્ય ધર્મની છોકરી સાથે પ્રેમ કરવા બદલ નિર્દયતાથી હત્યા કરવામાં આવી (falls in love with woman of another religion) હતી. મૃતકની ઓળખ વિજય કાંબલે તરીકે થઈ છે. હત્યા બાદ કલબુર્ગીમાં તણાવ છે, જેના કારણે ગુરુવારે શહેરમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા સઘન કરી દેવામાં આવી છે.

પથ્થરો અને ઈંટો વડે હુમલો: પોલીસે જણાવ્યું કે, વિજય કાંબલે અન્ય ધર્મની યુવતી સાથે પ્રેમમાં હતો અને તેની સાથે લગ્ન કરવા માંગતો હતો. યુવતીના પરિવારજનો માત્ર લગ્નના વિરોધમાં જ નહીં પરંતુ તેમના સંબંધોથી નારાજ પણ હતા. પ્રાથમિક તપાસ મુજબ બુધવારે રાત્રે કાંબલેને રેલ્વે બ્રિજ પાસે બદમાશોની ટોળકીએ રોક્યો હતો. હુમલાખોરોએ તેના પર હથિયારો, પથ્થરો અને ઈંટો વડે હુમલો કર્યો હતો.

કાંબલેની નિર્દયતાથી હત્યા: પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, હુમલાખોરોએ વિજય કાંબલેની નિર્દયતાથી હત્યા કરી હતી. વધારે લોહી વહી જવાને કારણે કાંબલેનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું. આ ઘટના બાદ કલબુર્ગીના વાડી શહેરમાં સ્થિતિ તંગ બની ગઈ છે. કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે નગરના સંવેદનશીલ અને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં પોલીસે બંદોબસ્ત વધારી દીધો છે. આ અંગે વાડી પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.