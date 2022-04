કટિહારઃ બિહારના કટિહાર જિલ્લામાં રામનવમીના અવસરની એક તસવીર અને વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ ( Ramnavami Picture and video viral) થઈ રહી છે. કહેવાય છે કે, આ તસવીર કટિહાર જિલ્લાના ફકીરતકિયા ચોક ખાતે એમજી રોડ પર સ્થિત જામા મસ્જિદની છે. જાણીતા લેખક અસગર વજાહતથી લઈને પ્રખ્યાત અભિનેત્રી સ્વરા ભાસ્કર સુધી આ તસવીર સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી લખવામાં (actress Swara Bhaskar praised) આવ્યું છે કે, આપણે આવી જ માનવતા જોઈએ છે. અસગર વજાહતે લખ્યું છે કે, બિહારમાં મસ્જિદોની સુરક્ષા માટે એકબીજાનો હાથ પકડીને (Human chain in front of mosque in Katihar) કટિહારમાં મસ્જિદની સામે ઉભેલા આ હિન્દુઓએ કાળઝાળ ગરમીમાં વરસાદના ટીપાં તરીકે કામ કર્યું છે. ઇર્શાદ ચૌધરીની ટ્વીટ શેર કરતાં સ્વરા ભાસ્કરે લખ્યું કે, આવી માનવતાની જ જરૂર છે. અન્ય ઘણા લોકોએ પણ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી છે. આખરે શું છે આ તસવીરનું સત્ય, ચાલો જાણીએ...

શોભાયાત્રામાં સામેલ લોકોની સુવિધા માટે માનવ સાંકળ : કટિહારમાં રામ નવમી નિમિત્તે 10મી એપ્રિલે રામનવમીના અવસરે કટિહારમાં શોભાયાત્રા (Procession on the occasion of Ram Navami in Katihar) કાઢવામાં આવી હતી. જેનું આયોજન બજરંગ દળ, વિશ્વ હિંદુ પરિષદ સહિત અન્ય હિંદુ સંગઠનો દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવ્યું હતું. આયોજકોનું કહેવું છે કે, અમે મસ્જિદ બચાવવા માટે માનવ સાંકળ બનાવી ન હતી. અમારા શોભાયાત્રામાં સામેલ લોકોને કોઈપણ પ્રકારની મુશ્કેલી ન પડે તે માટે માનવ સાંકળ બનાવીને શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવી હતી. આ સાત કિલોમીટર લાંબી શોભાયાત્રા સાંજે 7 વાગ્યે સમાપ્ત થઈ હતી. જેમાં મહિલાઓ અને બાળકો સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા.

સ્વરા ભાસ્કર ટ્વિટ દ્વારા ટ્રોલ થઈ: કટિહારમાં જ્યાં રામ નવમીનું સરઘસ કાઢવામાં આવ્યું હતું તે માર્ગ પર બે મસ્જિદો હતી. પ્રથમ એમજી રોડ પરની જામા મસ્જિદ છે અને બીજી બાટા ચોક પર છે. વાયરલ તસવીર કે વીડિયો એમજી રોડ પર સ્થિત જામા મસ્જિદનો છે. અન્ય એક આયોજકે કહ્યું કે, રામ નવમી પર પથ્થરમારો સામાન્ય બની ગયો છે. કોઈ અસામાજિક તત્વ અમારી શોભાયાત્રામાં જોડાઈને બગાડે નહીં, તેથી અમે આ માનવ સાંકળ રચી હતી. અભિનેત્રી સ્વરા ભાસ્કરના ટ્વીટ પર એક યુઝરે લખ્યું કે, આ એ જ લોકો છે જેમને તમે સંઘી, બજરંગ દળ, વીએચપી કહીને શાપ આપો છો, આખરે તમે લોકો તેમના વખાણ કરવા લાગ્યા, તમને ખરેખર ગર્વ થયો કે નહીં ? આ જ વાસ્તવિક સનાતન ભારતીય સંસ્કૃતિ છે.