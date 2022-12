નવી દિલ્હી: રાજધાનીના ભલસ્વા (Child rape case in Bhalswa delhi) વિસ્તારમાં 4 વર્ષની બાળકીનું અપહરણ કરીને તેના પર બળાત્કાર મામલે (4 year old girl raped in Bhalswa) પરિવારજનો ગુસ્સે ભરાયા છે. મળેલી માહિતી અનુસાર લગભગ 24 કલાક વીતી જવા છતાં પોલીસ દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી ન થતાં રોષે ભરાયેલા સંબંધીઓએ મુખ્ય માર્ગને બ્લોક કરી દીધો (victim relatives jammed outer ring road) હતો અને ત્યાં હંગામો મચાવ્યો હતો. યુવતીના પરિવારજનોએ આરોપીની ધરપકડ ન કરવા પર રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. આ અંગે ભાલવા ડેરી પોલીસે હળવો બળ પ્રયોગ કરી રસ્તો ખુલ્લો કરાવ્યો હતો. વિસ્તારમાં તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિને જોતા ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. પોલીસ આ મામલાની તપાસમાં લાગેલી છે. સાથે જ બાળકીનું અપહરણ કરનાર આરોપીના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે.

લોકોએ જણાવ્યું કે ઘટનાના 24 કલાક બાદ પણ પોલીસના હાથ ખાલી છે. બીજી તરફ યુવતીના પરિવારજનો દ્વારા આઉટર રીંગ રોડ બ્લોક કરી દેવામાં આવ્યો હતો. જેના કારણે કલાકો સુધી અનેક વાહનો જામમાં અટવાયા હતા. પોલીસને આ અંગેની માહિતી મળતાં તેઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા અને હળવો બળપ્રયોગ કરીને રીંગરોડ પરથી જામ ખોલાવ્યો હતો. પોલીસે કહ્યું છે કે આ મામલાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં જ આરોપીઓની ધરપકડ કરીને જેલમાં મોકલી દેવામાં આવશે.

જણાવી દઈએ કે ભાલવા ડેરી વિસ્તારમાંથી 4 વર્ષની બાળકીનું અપહરણ કરીને તેના પર બળાત્કારનો મામલો સામે આવ્યો (Child rape case in Bhalswa delhi) છે. આરોપીએ યુવતીનું તેના ઘરની બહારથી અપહરણ કર્યું હતું અને તેના પર બળાત્કાર કરીને ફરાર થઈ ગયો (Child rape case in Bhalswa delhi) હતો. બાળકી ભલસ્વા તળાવ પાસે ગંભીર હાલતમાં મળી હતી જ્યાંથી તેને બાબુ જગજીવન રામ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી હતી. જો કે બાળકીની ગંભીર હાલતને જોતા ડોક્ટરોએ તેને બાબા ભીમરાવ આંબેડકર હોસ્પિટલમાં રીફર કરી હતી.