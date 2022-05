ઉત્તરકાશીઃ મહારાષ્ટ્રના યમુનોત્રી હાઈવે પર શ્રદ્ધાળુઓ સાથે અકસ્માત થયો (accident in chardham yatra ) છે. ડાબરકોટમાં બોલેરો કાર અકસ્માતનો શિકાર બની છે. આ અકસ્માતમાં ત્રણ લોકોના મોત થયા છે. જ્યારે 10 લોકો ઈજાગ્રસ્ત (Death of three pilgrims) થયા છે. કારમાં 13 લોકો સવાર હતા. આ અકસ્માત રાત્રે 9.30 વાગ્યાની આસપાસ થયો હતો કારણ કે વાહન બેકાબૂ થઈ ગયું હતું.

SDRF ફોર્સની ટીમ ઘટનાસ્થળે: માહિતી મળતાં જ 108 એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર સર્વિસ અને SDRF ફોર્સની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને બચાવ કાર્ય પૂર્ણ કર્યું હતું. સ્થાનિક ગ્રામજનોની મદદથી 10 ઈજાગ્રસ્ત લોકોને ખાઈમાંથી બચાવીને રસ્તા (road accident in uttarkashi) પર પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે આ તમામ તીર્થયાત્રીઓ મહારાષ્ટ્રના રહેવાસી (Vehicle of pilgrims from Maharashtra crashes) હતા. આ લોકો યમુનોત્રી ધામ પૂર્ણ કરીને પરત ફરી રહ્યા હતા.

10 લોકો ઈજાગ્રસ્ત: ગુરુવારે મોડી રાત્રે એસડીઆરએફની ટીમને પોલીસ સ્ટેશન બારકોટથી માહિતી મળી હતી કે ડાબરકોટમાં એક વાહન ખાડામાં પડી ગયું છે. જેના માટે SDRF ટીમની શોધખોળ જરૂરી છે. ઉપરોક્ત માહિતી મળતાં જ, એસડીઆરએફ પોસ્ટ બારકોટની રેસ્ક્યુ ટીમ તાત્કાલિક બચાવ સાધનો સ્થળ પર રવાના થઈ ગઈ હતી. ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા પછી, SDRF ટીમને ખબર પડી કે આ વાહન બોલોરો જેનો નંબર UK 14 TA 0635 છે, જેમાં 13 લોકો સવાર હતા. આ લોકો યમુનોત્રી ધામના દર્શન કરીને પરત ફરી રહ્યા હતા. ડબરકોટ પાસે વાહન બેકાબુ થઈને ઊંડી ખીણમાં પડી ગયું. આ અકસ્માતમાં 4 બાળકો સહિત 10 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. 03 લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા.

જિલ્લા હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા: SDRFની ટીમે અત્યંત કઠોર પરિસ્થિતિમાં અને રાત્રિના અંધારામાં ઊંડી ખીણમાં ઉતરીને આ વાહન સુધી પહોંચ્યું હતું. જેમાં પ્રથમ તમામ ઇજાગ્રસ્તોને બચાવીને મુખ્ય માર્ગ પર લઇ જવાયા હતા અને 108 મારફત જિલ્લા હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. જે બાદ મૃતકોના મૃતદેહોને બહાર કાઢીને જિલ્લા પોલીસને સોંપવામાં આવ્યા હતા.