ન્યૂઝ ડેસ્ક: શિયાળામાં ત્વચાની ખાસ કાળજી (Use of Sesame oil to brighten the skin) લેવી એ પોતે જ એક ખૂબ જ પડકારજનક કાર્ય છે. તે જ સમયે, ઠંડા હવામાનમાં ત્વચા સંભાળની વિશેષ દિનચર્યાને અનુસરવા છતાં, ત્વચા શુષ્ક અને ખરબચડી થવા લાગે છે. આવી સ્થિતિમાં તલના તેલનો ઉપયોગ (Benefits of Sesame Oil) તમારા માટે શ્રેષ્ઠ સાબિત થઈ શકે છે. જી હા, શિયાળામાં કેટલીક ખાસ રીતે તલના તેલનો ઉપયોગ કરીને તમે મિનિટોમાં ત્વચાને સુધારી શકો છો. જણાવી દઈએ કે, તલના તેલમાં મોઈશ્ચરાઈઝિંગ તત્વોની સાથે લિનોલીક એસિડ, પામમેટિક એસિડ, ઓલીક એસિડ, એન્ટી-ઓક્સીડેન્ટ ગુણો ભરપૂર માત્રામાં જોવા મળે છે. આવી સ્થિતિમાં શિયાળામાં ત્વચા પર તલનું તેલ લગાવવાથી તમે સરળતાથી ગ્લોઈંગ અને સુંદર ત્વચા મેળવી શકો છો. તો ચાલો જાણીએ ત્વચાની સંભાળમાં તલના તેલનો ઉપયોગ અને તેના કેટલાક ફાયદાઓ વિશે.

ત્વચા સંભાળમાં તલના તેલનો ઉપયોગ: તમે શિયાળામાં દરરોજ રાત્રે સૂતા પહેલા (Sesame oil helps in curing many skin problems) તલના તેલથી ત્વચા પર માલિશ કરી શકો છો. આનાથી તમારી ત્વચા કુદરતી રીતે મોઈશ્ચરાઈઝ થવા લાગશે. તે જ સમયે, ત્વચામાં ચમક લાવવા માટે, 5 ચમચી તલના તેલમાં 8 ચમચી હળદર પાવડર મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાવો અને સુકાઈ ગયા પછી ચહેરાને નવશેકા પાણીથી ધોઈ લો. આવો જાણીએ ત્વચા પર તલનું તેલ લગાવવાના ફાયદા.

ત્વચાની શુષ્કતા દૂર કરવામાં મદદ કરે: બળતરા વિરોધી તત્વોથી ભરપૂર તલનું તેલ ત્વચાને પિમ્પલ્સ અને પિગમેન્ટેશનની સમસ્યામાંથી મુક્ત કરવામાં મદદ કરે છે. તે જ સમયે, તલના તેલમાં હાજર ફેટી એસિડ્સ ત્વચાની શુષ્કતા દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. આવી સ્થિતિમાં તલના તેલને નિયમિત રીતે લગાવવાથી તમે ત્વચાને ચમકદાર બનાવવાની સાથે તેને ડાઘ રહિત પણ બનાવી શકો છો.

કરચલીઓ પર અસરકારક: તલના તેલને વૃદ્ધત્વ વિરોધી તત્વોનો શ્રેષ્ઠ સ્ત્રોત પણ માનવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં વૃદ્ધાવસ્થાના લક્ષણોથી છુટકારો મેળવવા માટે તલના તેલનો ઉપયોગ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તેને લગાવવાથી તમારા ચહેરાની કરચલીઓ અને ઝીણી રેખાઓ ઓછી થવા લાગે છે. તેમજ ત્વચા સ્વસ્થ અને ચમકદાર દેખાય છે.