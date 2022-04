વોશિંગ્ટન (યુએસ): યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે (United States) બુધવારે સ્વીકાર્યું કે ભારતમાં US દૂત એ "અતુલ્ય મહત્વપૂર્ણ" પદ છે, જે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઈડનના (US President Joe Biden) ઉમેદવાર એરિક ગારસેટીના ભાવિ વિશે વધતી અનિશ્ચિતતા વચ્ચે વ્હાઇટ હાઉસ ભરવા માગે છે. લોસ એન્જલસના મેયર ગારસેટીનું US એમ્બેસેડર (US Ambassador) બનવા માટેનું નોમિનેશન મુશ્કેલીમાં છે કારણ કે, રિપબ્લિકન્સે તેમના સલાહકારના જાતીય હુમલાની બાકી તપાસને કારણે કેસને અટકાવવાની માગ કરી છે.

નવી દિલ્હીમાં રાજદૂતનો અભાવ : નવી દિલ્હીમાં રાજદૂતનો અભાવ ભારત પર રશિયા સાથે કામ ન કરવાની USની ક્ષમતાને કેવી રીતે અસર કરે છે તે પૂછવામાં આવતા, વ્હાઇટ હાઉસના પ્રેસ સેક્રેટરી જેન સાકીએ કહ્યું કે, પ્રાથમિકતા હંમેશા જમીન પર ચોક્કસ રાજદૂત રાખવાની રહેશે. સાકીએ કહ્યું કે, ભારતમાં અમેરિકી રાજદૂત "અવિશ્વસનીય રીતે મહત્વપૂર્ણ રાજદ્વારી પદ છે." "અમારી પાસે વાતચીત કરવાની અને જોડાવવાની ઘણી રીતો છે અને દેખીતી રીતે - અમારા નાયબ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર (દલીપ સિંહ) એક ઉદાહરણ છે, પરંતુ સ્પષ્ટપણે અમારી પ્રાથમિકતા ચોક્કસ એમ્બેસેડર રાખવાની હશે."

એરિક ગારસેટ્ટી પાસે ભારતમાં રાજદૂત તરીકે પુષ્ટિ કરવા માટે પૂરતા મત નથી : મીડિયા અહેવાલો પછી આ વાત આવી છે કે એરિક ગારસેટ્ટી પાસે હાલમાં ભારતમાં રાજદૂત તરીકે પુષ્ટિ કરવા માટે પૂરતા મત નથી. ભારતમાં એમ્બેસેડર તરીકે સેવા આપવા માટે એરિક ગારસેટ્ટીના ભાવિ વિશે ડેમોક્રેટિક પાર્ટીની અંદર ચિંતા વધી રહી છે, જે બાઈડન વહીવટીતંત્રના રશિયા પર કડક બનવાના પ્રયાસોનો વિરોધ કરી રહી છે. એક્સિઓસે અહેવાલ આપ્યો હતો કે બાઈડન ગારસેટીનું નામાંકન ખેંચી શકે છે અને અન્ય ઉમેદવાર શોધી શકે છે જે ભારતમાં તેમના દૂત તરીકે બેસી શકે.

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સના મૂલ્યોનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે : રિપબ્લિકન સેનેટર ચાર્લ્સ ગ્રાસલીએ સેનેટ લઘુમતી નેતા મિચ મેકકોનેલને તપાસ પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી નોમિનેશનમાં વિલંબ કરવા હાકલ કરી હતી, પોલિટિકો દ્વારા મેળવેલા દસ્તાવેજ અનુસાર. "યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ભારતીય પ્રજાસત્તાકમાં એક લાયક રાજદૂત મોકલવા માટે બંધાયેલું છે જે યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સના મૂલ્યોનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે," ગ્રાસલીએ સેનેટને જાણ કરવા માટે મેકકોનેલને મોકલેલા દસ્તાવેજોમાં જણાવ્યું હતું. "મેયર ગારસેટી સંપૂર્ણ રીતે લાયક હોઈ શકે છે, પરંતુ આ સમયે, સેનેટને આ આરોપો પર વધુ તપાસ કરવાની જરૂર છે."