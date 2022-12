નવી દિલ્હી: રેલ્વે મંત્રાલયે કહ્યું છે કે ભારતીય રેલ્વે મેનેજમેન્ટ સર્વિસ(Indian Railway Management Service)માટે ભરતી ખાસ ડિઝાઇન કરાયેલ પરીક્ષા દ્વારા કરવામાં આવશે. જે 2023થી UPSC દ્વારા હાથ ધરવામાં (IRMSE will be conducted by UPSC)આવશે. ઇન્ડિયન રેલવે મેનેજમેન્ટ સર્વિસ એક્ઝામિનેશન (IRMSE) એ બે-સ્તરની કસોટી હશે(IRMSE will be a two-tier test). એક પ્રારંભિક સ્ક્રીનિંગ પરીક્ષા ત્યારબાદ મુખ્ય લેખિત પરીક્ષા અને ઇન્ટરવ્યુ લેવામાં આવશે

પરીક્ષાના બીજા તબક્કા માટે ઉમેદવારોને સ્ક્રીનીંગ કરવા માટે એટલે કે IRMS (મુખ્ય) લેખિત પરીક્ષા માટે, તમામ પાત્ર ઉમેદવારોએ સિવિલ સર્વિસીસ (પ્રિલિમિનરી) પરીક્ષામાં હાજર રહેવું જરૂરી રહેશે. મંત્રાલયે શુક્રવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. IRMS (મુખ્ય) પરીક્ષામાં વિષયના સેટમાં પરંપરાગત નિબંધ પ્રકારના પ્રશ્નોના ચાર પેપર હશે.

પ્રથમમાં 300 માર્કસના બે ક્વોલિફાઇંગ પેપર હશે: ઉમેદવાર દ્વારા પસંદ કરાયેલ ભારતીય ભાષામાંથી એક પર પેપર A અને અંગ્રેજીનું પેપર B. વૈકલ્પિક વિષયો પર 250 ગુણના બે પેપર હશે. 100 ગુણની વ્યક્તિત્વ કસોટી પણ લેવામાં આવશે. વૈકલ્પિક વિષયો સિવિલ એન્જિનિયરિંગ, મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ, ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ અને કોમર્સ અને એકાઉન્ટન્સી છે. ઉપરોક્ત ક્વોલિફાઇંગ પેપર્સ અને વૈકલ્પિક વિષયો માટેનો અભ્યાસક્રમ સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષા (CSE) જેવો જ રહેશે.

CSE અને IRMS (મુખ્ય) પરીક્ષાઓ માટેના સામાન્ય ઉમેદવારો આ બંને પરીક્ષાઓ (Indian Railway Management Service)માટે ઉપરોક્ત કોઈપણ વૈકલ્પિક વિષયો પસંદ કરી શકે છે અથવા અલગ વૈકલ્પિક વિષયો પસંદ કરી શકે છે. ક્વોલિફાઇંગ પેપર્સ અને વૈકલ્પિક વિષયો માટે ભાષા માધ્યમ અને સ્ક્રિપ્ટ CSE (મુખ્ય) માટે સમાન હશે. વય મર્યાદા અને વિવિધ શ્રેણીઓ માટેના પ્રયત્નોની સંખ્યા CSE માટેના પ્રયત્નો જેટલી જ હશે.

IRMSE માટે લઘુત્તમ શૈક્ષણિક લાયકાત એન્જિનિયરિંગ, કોમર્સ અથવા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્સીની ડિગ્રી હશે. યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (UPSC) મેરીટના ક્રમમાં ચાર વિદ્યાશાખામાંથી અંતિમ ભલામણ કરેલ ઉમેદવારોની યાદી તૈયાર કરશે અને જાહેર કરશે. CSE અને IRMSE બંનેનો પ્રારંભિક અને મુખ્ય લેખિત રાઉન્ડ એકસાથે યોજાશે, મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું.IRMSE ને(Indian Railway Management Service) CSE સાથે વારાફરતી સૂચિત કરવામાં આવશે તેમ જણાવ્યું હતું. 2023 માટે UPSC ની પરીક્ષાના વાર્ષિક કાર્યક્રમ અનુસાર, CSE (પ્રિલિમ) અનુક્રમે 1 ફેબ્રુઆરીના રોજ જાહેર થશે અને 28 મેના પરીક્ષા યોજાશે