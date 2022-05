નવી દિલ્હી: યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (UPSC) એ સોમવારે સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષા-2021નું પરિણામ (UPSC 2021 results) જાહેર કર્યું, જેમાં શ્રુતિ શર્મા પ્રથમ સ્થાને (Shruti Sharma tops UPSC) રહી છે. આયોગે કહ્યું કે, લગભગ 685 ઉમેદવારોએ પરીક્ષા પાસ (candidates qualify UPSC ) કરી છે. જો કે, આયોગે આ અંગે વિસ્તૃત માહિતી આપી નથી. કમિશને કહ્યું કે શ્રુતિ શર્મા પ્રથમ સ્થાને (first rank in UPSC ) છે જ્યારે અંકિતા અગ્રવાલ અને ગામિની સિંગલાએ અનુક્રમે બીજું અને ત્રીજું સ્થાન (second and third rank in UPSC) મેળવ્યું છે.

https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/15424678_966_15424678_1653900771412.png

દર વર્ષે સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષાઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ પરીક્ષા ત્રણ તબક્કામાં લેવામાં આવી છે, જે હેઠળ ભારતીય વહીવટી સેવા (IAS), ભારતીય વિદેશ સેવા (IFS) અને ભારતીય પોલીસ સેવા (IPS) અધિકારીઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે.

