નવી દિલ્હીઃ દેશની રાજધાનીમાં સિવિલ સર્વિસની તૈયારી કરવા માટે યુવકો (upsc aspirants teaching students of slums) આવ્યા હતા, પરંતુ જે લોકો બીજાના દર્દને સમજે છે અને તેમના દિલમાં હિંમત ધરાવે છે, તેઓને સાધનનો મોહ નથી (teaching students of slums in public toilet) પડતો. મુખર્જીનગરમાં રહીને સિવિલ સર્વિસની તૈયારી કરી રહેલા આ યુવકોએ સાર્વજનિક શૌચાલયને શાળા બનાવી (upsc education gopalpur studies tuition) દીધી હતી. પોતાના સપના સાકાર કરવા આવેલા આ યુવાનોએ અનેક યુવા આંખોને સ્વપ્ન જોવાની પ્રેરણા આપી છે.

ટોયલેટ એક શિક્ષણ શાળા: UPSC ના વિદ્યાર્થીઓ ગરીબ બાળકો માટે બન્યા મસીહા

ટોયલેટમાં બાળકોને ભણાવે છે: દિલ્હીના મુખર્જી નગરમાં બનેલા (teaching in toilets) જાહેર શૌચાલય કે (teaching students of slums in public toilet) જ્યાં લોકો પસાર થવાનું પણ પસંદ કરતા નથી, ત્યાં સિવિલ સર્વિસની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ સરકારી શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા બાળકોને ભણાવે છે. જેમના માતા-પિતા ટ્યુશન કરાવી શકતા નથી તેવા અહીં 200 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. UPSCની તૈયારી કરી રહેલા અમિત પંડિત અને તેના કેટલાક સાથીદારો ગોપાલપુર ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારમાં DUSIB ટોયલેટમાં દરરોજ બાળકોને ભણાવે છે.

શરૂઆતમાં સમસ્યાઓ હતી: રાજધાનીમાં સેંકડો કિલોમીટર દૂરથી આવેલા આ યુવાનોએ લગભગ છ વર્ષ પહેલા તેની શરૂઆત કરી હતી. શરૂઆતમાં સમસ્યાઓ હતી પરંતુ ભાવના રહી અને પરિવર્તન આવ્યું. શરૂઆતના થોડા બાળકોથી પછી એટલા બધા બાળકો અહીં આવવા લાગ્યા કે, આ જગ્યા પણ ઓછી પડવા લાગી.

બાળકોના ભવિષ્યનો વિચાર: અમિત અને સુમને પોતે મુશ્કેલીમાં અભ્યાસ કર્યો છે અને તેઓ જાણે છે કે, શિક્ષણ દ્વારા જ સપના સાકાર થઈ શકે છે, તેથી જ તેઓ એવા ગરીબ માતા-પિતાના બાળકોને શિક્ષણ આપે છે, જેમની આર્થિક સ્થિતિ સારી નથી. ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા આ બાળકો શિક્ષણ માટે માત્ર શાળા પર નિર્ભર છે, તેમના માતા-પિતા પાસે બાળકોને ટ્યુશનમાં ભણવાના પૈસા હોતા નથી. આવા બાળકોના શિક્ષણની જવાબદારી નજીકમાં રહેતા કેટલાક UPSC વિદ્યાર્થીઓએ ઉપાડી હતી, જેઓ મૂળ બિહારના છે. તેઓ સિવિલ સર્વિસની તૈયારી કરી રહ્યા છે. સાથે જ આર્થિક રીતે નબળા બાળકોના ભવિષ્યનો વિચાર કરીને તેમને પણ ભણાવવાની જવાબદારી લીધી.

શૌચાલયમાં ભણાવવાની ફરજ પડી: યુપીએસસીની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થી અમિત કુમાર પંડિતનું કહેવું છે કે, તેઓ આ બાળકોને ભણાવી રહ્યા નથી, પરંતુ તેમની યુપીએસસીની તૈયારીને મજબૂત કરી રહ્યા છે. તેઓ કહે છે કે, જ્ઞાન વહેંચશો તો જ્ઞાન વધશે. જ્ઞાન એવું વરદાન છે કે, તે ક્યારેય ઓછું થતું નથી. તે કહે છે કે કોઈને પૈસાથી મદદ કરવા કરતાં તેને શિક્ષિત કરવું વધુ સારું છે, જેથી તે સમાજને કંઈક આપવા લાયક બની શકે, માંગવા માટે નહીં, તેઓ સ્લમ વિસ્તારના બાળકોને ભણાવી રહ્યા છે, જેથી જે શિક્ષણ તેઓ શાળામાં મેળવી શક્યા નથી, તે અહીં આપી શકે, તેઓ અહીં ધોરણ 1થી ધોરણ 12ના બાળકોને ભણાવી રહ્યા છે. અગાઉ આ બાળકોને નાળાના કિનારે પીપળાના છાંયડામાં ભણાવવામાં આવતા હતા, પરંતુ ત્યાં ચાલી રહેલા બાંધકામના કારણે આ બાળકોને શૌચાલયમાં ભણાવવાની ફરજ પડી છે.

બાળકોને વિના મૂલ્યે શિક્ષણ : શૌચાલય પરિસરમાં ભણતા આ બાળકોને જોઈને કદાચ સૌએ વિચાર્યું જ હશે કે, આ વિસ્તારના જનપ્રતિનિધિઓ અને અધિકારીઓ બાળકોના શિક્ષણ માટે યોગ્ય જગ્યા પણ આપી શકતા નથી, જ્યાં સિવિલ સર્વિસની તૈયારી કરી રહ્યા છે.આ વિદ્યાર્થીઓએ બાળકોને શિક્ષણ આપીને વિના મૂલ્યે, તેમના ભવિષ્યને વધુ સારી રીતે સુધારવામાં યોગદાન આપી શકે છે.