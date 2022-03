લખનૌઃ સમાજવાદી પાર્ટીના સુપ્રીમો (UP ELECTION RESULTS 2022) અખિલેશ યાદવે યુપીની કરહાલ વિધાનસભા બેઠક (Karhal assembly seat of UP) પરથી ચૂંટણી જીતી (AKHILESH YADAV WINS FROM KARHAL) લીધી છે. સપા સુપ્રીમો અખિલેશ યાદવે (Samajwadi Party supremo Akhilesh Yadav) કરહાલ સીટ પરથી ભાજપના ઉમેદવાર અને કેન્દ્રીય પ્રધાન બઘેલને (Union Minister SP Singh Baghel) હરાવ્યા છે. નેતાજી મુલાયમ સિંહ યાદવ પહોંચ્યા હોવાથી અહીં ચૂંટણી પ્રચાર પણ હાઈવોલ્ટેજ હતો, જ્યારે અમિત શાહે પણ ભાજપ વતી રેલી યોજી હતી.

અખિલેશ યાદવે પોતાના માટે એસેમ્બલી પસંદ કરી હતી

જો કે, પ્રારંભિક વલણોમાં એસપી બઘેલ ત્રીજા સ્થાને ચાલી રહ્યા હતા અને બહુજન સમાજ પાર્ટીના ઉમેદવાર કુલદીપ નારાયણ બીજા સ્થાને હતા. કરહાલ સીટ મૈનપુરીમાં આવે છે, જે મુલાયમ સિંહ અને સમાજવાદી પાર્ટીનો ગઢ છે. અખિલેશ યાદવે પોતાના માટે એસેમ્બલી પસંદ કરી હતી જ્યાં તેમના પિતા એક સમયે સ્કૂલ ટીચર હતા. સમાજવાદી પાર્ટી માટે આ સૌથી સુરક્ષિત બેઠક હતી. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પણ અખિલેશ યાદવ સામે રમત રમી અને તેમની સામે કેન્દ્રીયપ્રધાન એસપી સિંહ બઘેલને મેદાનમાં ઉતાર્યા.

સપાના વડા અખિલેશ યાદવનો કોઈ દોષ નથી: શરદ પવાર

એનસીપીના વડા શરદ પવારે કહ્યું કે, સપાના વડા અખિલેશ યાદવનો કોઈ દોષ નથી, તેમણે પોતાના દમ પર ચૂંટણી લડી હતી. તેણે ચૂંટણી પરિણામો વિશે વિચારવું જોઈએ નહીં કારણ કે, આ દેશમાં તેનું કદ વધ્યું છે અને તેણે પહેલા કરતાં વધુ સારી લડાઈ લડી છે.