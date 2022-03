નવી દિલ્હીઃ ઉત્તર પ્રદેશમાં ભાજપની જોરદાર જીત (Huge victory in Uttar Pradesh) બાદ હવે સરકાર બનાવવાની કવાયત તેજ થઈ ગઈ છે. ઉત્તર પ્રદેશના કાર્યપાલક મુખ્ય પ્રધાન યોગી આદિત્યનાથ (Forms of Government and Formation of the Cabinet) આજે રવિવારે સરકારના સ્વરૂપ અને કેબિનેટની રચના અંગે ચર્ચા કરવા રાજધાની દિલ્હીની મુલાકાતે આવશે. દિલ્હી પ્રવાસ દરમિયાન યોગી આદિત્યનાથ (Caretaker Chief Minister Yogi Adityanath) રવિવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (PM Narendra Modi) અને ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા સાથે મુલાકાત કરશે. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે, આ બેઠક દરમિયાન યોગી આદિત્યનાથ વડાપ્રધાન અને પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સાથે સરકારના સ્વરૂપ, કેબિનેટમાં સામેલ થનારા ચહેરાઓ તેમજ શપથગ્રહણ સમારોહની તારીખ અંગે ચર્ચા કરશે.

નેતાઓ સાથે બેઠકોનો દોર : ઉત્તર પ્રદેશમાં રવિવારથી જ સરકારની રચનાને લઈને ભાજપમાં રાજ્યના નેતાઓ સાથે બેઠકોનો દોર પણ શરૂ થશે. દિલ્હીમાં રાષ્ટ્રીય અને ઉત્તર પ્રદેશના નેતાઓ વચ્ચેની બેઠકમાં યોગી આદિત્યનાથની સાથે પ્રદેશ અધ્યક્ષ સ્વતંત્ર દેવ સિંહ અને પ્રદેશ સંગઠન મહાસચિવ સુનીલ બંસલ પણ હાજર રહેશે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, ઉત્તર પ્રદેશમાંથી શપથગ્રહણની તારીખોને લઈને ભાજપના ટોચના નેતાઓને કેટલાક સૂચનો આપવામાં આવ્યા છે, જેના વિશે અંતિમ નિર્ણય દિલ્હીની બેઠકમાં લેવામાં આવશે.

શપથ ગ્રહણ 14 માર્ચ સુધીમાં : પાર્ટીનો એક વર્ગ ઇચ્છે છે કે ઉત્તર પ્રદેશમાં શપથ ગ્રહણ 14 માર્ચ સુધીમાં થાય, કારણ કે તે પછી હિંદુ કેલેન્ડર મુજબ શુભ મુહૂર્ત 1 મહિનાનો નથી. જો કે, હાલમાં એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, યોગી આદિત્યનાથ અને તેમના પ્રધાનમંડળનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ હોળી પછી થઈ શકે છે.

ભાજપે એકલા હાથે 255 બેઠકો : યોગી આદિત્યનાથના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં વડાપ્રધાન મોદી, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા, અમિત શાહ, રાજનાથ સિંહ તેમજ તમામ ભાજપ શાસિત રાજ્યોના મુખ્યપ્રધાનો, નાયબ મુખ્યપ્રધાનો અને અન્ય દિગ્ગજ નેતાઓ હાજરી આપી શકે છે. તમને જણાવી દઈએ કે, 10 માર્ચે આવેલા ચૂંટણી પરિણામોમાં ભાજપ અને ખાસ કરીને મુખ્યપ્રધાન યોગી આદિત્યનાથે તમામ માન્યતાઓને તોડીને ફરી પ્રચંડ બહુમતી સાથે જીત મેળવી છે. ભાજપે એકલા હાથે 255 બેઠકો જીતી છે. સાથી પક્ષ અપના દળ (એસ)ને 12 અને નિષાદ પાર્ટીને 6 બેઠકો મળી છે. આ રીતે 403 સભ્યોની વિધાનસભામાં ભાજપ ગઠબંધનના ખાતામાં કુલ 273 બેઠકો આવી છે.

કેશવ પ્રસાદ મૌર્યની ચૂંટણીમાં હાર : ભાજપની પ્રચંડ બહુમતી સાથે ફરીથી જનાદેશ મેળવીને ભાજપે ઈતિહાસ રચ્યો છે. જો કે, નાયબ મુખ્યપ્રધાન કેશવ પ્રસાદ મૌર્યની ચૂંટણીમાં હારથી જીતની મજા થોડી કલંકિત થઈ ગઈ છે. આ જંગી જીત બાદ ભાજપે હવે સરકારની રૂપરેખા અને કેબિનેટની રચનાને લઈને ઘણા મહત્વપૂર્ણ અને કઠિન નિર્ણયો લેવાના છે, જેના પર મુખ્યપ્રધાન યોગી આદિત્યનાથ રવિવારે દિલ્હીની મુલાકાતે હાઈકમાન્ડ સાથે ચર્ચા કરશે.