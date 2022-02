બારાબંકી: બારાબંકીમાં વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 (up assembly election 2022) માટે પાંચમા તબક્કાનુ મતદાન (Fifth round of voting) યોજાશે. ભાજપની ચૂંટણી રેલીમાં પીએમ મોદીએ કહ્યું, વિપક્ષી પાર્ટીઓએ મુસ્લિમ મહિલાઓ માટે કંઈ કર્યું નથી. તેમણે બારાબંકીમાં ભાજપની રેલીમાં ઉપસ્થિત લોકોને કહ્યું કે, આ ઉર્જા આ ઉત્સાહ માત્ર બારાબંકી અને અયોધ્યા પૂરતો જ સીમિત (PM Modi On Socialist Party) નથી, પરંતુ આજે જ્યાં ચોથા તબક્કાનું મતદાન ચાલી રહ્યું છે, ત્યાંના મતદારોએ મોટી સંખ્યામાં મતદાન કરતા જોઈને, સમગ્ર દેશના લોકશાહી પ્રેમીઓમાં વિશેષ આનંદ છે.

યુપીમાં યોજાનારી ચૂંટણી દેશના વિકાસ માટે પણ મહત્વપૂર્ણ

ઉત્તર પ્રદેશમાં યોજાનારી આ ચૂંટણીઓ યુપીના વિકાસની સાથે સાથે દેશના વિકાસ માટે પણ એટલી જ મહત્વપૂર્ણ છે. પીએમ મોદીએ જણાવ્યું કે, યુપીના લોકોનો વિકાસ ભારતના વિકાસને વેગ આપે છે. યુપીના લોકોની શક્તિ ભારતની તાકાત વધારે છે. તેમણે સમાજવાદી પાર્ટી (SP) પર આકરા પ્રહારો કર્યા (Strike on the Socialist Party)હતા. પીએમે કહ્યું કે, પરિવારવાદીઓ ઈચ્છે છે કે, ગરીબ હંમેશા તેમના પગ પર રહે, તેમની પ્રદક્ષિણા કરતા રહે. ગરીબોની ચિંતા કરતા અમે તેમના જીવનમાંથી મુશ્કેલીઓ ઘટાડવાનું કામ કરી રહ્યા છીએ અને તેથી જ આજે યુપીના ગરીબો ભાજપની સાથે મજબૂતીથી ઉભા છે. એટલા માટે આ લોકો ગુસ્સે છે, યુપીના લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો: UP Election 2022 : યુપી વિધાનસભા સંગ્રામમાં આજે ચોથા અધ્યાયનું મહાભારત, 59 બેઠકો પર મતદાન

ભાજપની જીતનો ઝંડો યુપીના ગરીબોએ જાતે લહેરાવ્યો

બારાબંકીની રેલીમાં વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, તેઓ નથી જાણતા કે, ભાજપની જીતનો ઝંડો યુપીના ગરીબોએ જાતે લહેરાવ્યો છે. આજે યુપીમાં મફત રાશન મેળવતા 15 કરોડ લોકો ભાજપની જીત માટે સખત મહેનત કરી રહ્યા છે. ગરીબ, મધ્યમ વર્ગ, વડીલો જેમને આ કોરોના સમયગાળામાં 28 કરોડ મફત રસી મળી છે, તેઓ ભાજપના પ્રતિનિધિ બનીને તેની જીત સુનિશ્ચિત કરી રહ્યા છે. પીએમ મોદીના કહેવા પ્રમાણે, આ કોરોનાની રસી છે, જેના કારણે આજે યુવાનો શાળા-કોલેજ જઈ શકે છે. ધંધો ચાલ્યો છે. તેથી જ યુપી કહે છે કે, માત્ર ભાજપ આવશે! માત્ર યોગી જ આવશે.

યુપીમાં અમે પીએમ આવાસ યોજના હેઠળ લાખો મકાનો બનાવ્યા

વડાપ્રધાને ભાજપ સરકારની યોજનાઓની ગણના કરી અને કહ્યું કે, ઘરો અને શાળાઓમાં શૌચાલય, ગેસ કનેક્શન, વીજળી અને પાણીના કનેક્શન, ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન હજારો રૂપિયાની સીધી મદદ થાય. તેમણે કહ્યું કે, યુપીમાં અમે પીએમ આવાસ યોજના હેઠળ લાખો મકાનો બનાવ્યા છે, જેમાંથી મોટાભાગના માત્ર મહિલાઓના નામે છે. અમે આવા દરેક કામ પૂરા દિલથી અને પૂરા સમર્પણથી કર્યા. અમે બહેનોને જે પણ સુવિધાઓ આપી છે તે કોઈની જાતિ કે ધર્મ જોઈને આપવામાં આવી નથી. જો આ યોજનાઓનો સૌથી વધુ ફાયદો થયો હોય તો તે આપણા દલિત, પછાત અને મુસ્લિમ સમાજની બહેનોને થયો છે.

આ પણ વાંચો: UP Election 4th phase: યુપીમાં ચોથા તબક્કામાં આતંકનો છંટકાવ થાય,ખેડૂતો હજી નારાજ

યુપીની ક્ષમતા વધારવામાં 10 કરોડથી વધુ બહેનો અને દીકરીઓની મોટી ભૂમિકા

પીએમ મોદીના કહેવા પ્રમાણે, યુપીની ક્ષમતા વધારવામાં અહીંની 10 કરોડથી વધુ અમારી બહેનો અને દીકરીઓની મોટી ભૂમિકા છે. જો આપણી બહેનો, દીકરીઓ બંધનમાં જ રહેશે અને બંધનમાં રહેશે તો યુપી ઝડપી વિકાસની ગતિ હાંસલ કરી શકશે નહીં. કમનસીબે, અગાઉની સરકારોએ આપણી દીકરીઓની જરૂરિયાતો અને સમસ્યાઓ પ્રત્યે આંખ આડા કાન કરી લીધા હતા. જો તેના દિલમાં કોઈ દર્દ હોત તો શું તે એ બદમાશોને છૂટો દોર આપત કે જેઓ શાળાએ આવતી અમારી દીકરીઓની છેડતી કરતા હતા. તેમની વોટબેંકના કારણે આ લોકોએ મુસ્લિમ દીકરીઓના જીવનમાં પહાડ જેવી સમસ્યાઓની અવગણના કરી. અમારી સરકારે જ આ મુસ્લિમ બહેનોને ત્રિપલ તલાકના દુષ્ટ ચક્રમાંથી મુક્ત કર્યા છે. અમારી દીકરીઓની સુરક્ષા અને ગૌરવ વધારવું એ ડબલ એન્જિન સરકારની હંમેશા પ્રાથમિકતા રહી છે. તેથી જ્યારે તમે અમને 2014માં તક આપી ત્યારે અમે તેના માટે નિષ્ઠાપૂર્વક કામ કર્યું હતું.

CRPF, BSF જેવા અર્ધલશ્કરી દળોમાં અને સેનામાં દીકરીઓની ભાગીદારી

વડાપ્રધાને કહ્યું કે, અમે માત્ર પોલીસમાં દીકરીઓની ભાગીદારી વધારી નથી, પરંતુ અમે CRPF, BSF જેવા અર્ધલશ્કરી દળોમાં અને સેનામાં પણ દીકરીઓની ભાગીદારીનો વિસ્તાર કરી રહ્યા છીએ. આજે દીકરીઓ વધુમાં વધુ સંખ્યામાં કમાન્ડો બનીને દેશ અને સમાજને સુરક્ષા આપી રહી છે. કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયોને ગણાવતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, 6-7 વર્ષ પહેલા આપણા દેશમાં મહિલા પોલીસ કર્મચારીઓની સંખ્યા માત્ર 1.10 લાખ હતી. હવે મહિલા પોલીસ કર્મચારીઓની સંખ્યા 2.25 લાખથી ઉપર પહોંચી ગઈ છે. તેમણે કહ્યું કે 2017 પહેલાના દોઢ દાયકામાં તમે જોયું હશે કે આ લોકોએ સત્તા તો લીધી, પરંતુ જાતિ અને સંપ્રદાયના દાયરામાં વિકાસને પણ સામેલ કર્યો. દરેક સુવિધામાં આ લોકો ભેદભાવ રાખતા હતા, પક્ષપાત કરતા હતા.