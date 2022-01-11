UP વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ભાજપમાં ભડાકો, કેબિનેટ પ્રધાને સપાનો હાથ પકડ્યો
Published on: 20 minutes ago
UP વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ભાજપમાં ભડાકો, કેબિનેટ પ્રધાને સપાનો હાથ પકડ્યો
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પ્રધાન સ્વામી પ્રસાદ મૌર્યએ યોગી કેબિનેટના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, સ્વામી પ્રસાદ મૌર્ય સમાજવાદી પાર્ટીમાં જોડાઈ ગયા છે.
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सामाजिक न्याय और समता-समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्या जी एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन!— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) January 11, 2022
सामाजिक न्याय का इंक़लाब होगा ~ बाइस में बदलाव होगा#बाइसमेंबाइसिकल pic.twitter.com/BPvSK3GEDQ
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