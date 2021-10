કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ પ્રધાન નીતિન ગડકરી સાથે ખાસ વાતચીત

નાગપુર: કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ પ્રધાન નીતિન ગડકરીનું(Union Minister Nitin Gadkari) કહેવું છે કે, ફોર્ડ કંપની બહાર જવાની નથી, તેઓએ તેમનું એકમ બંધ કરી દીધું છે. ઓટોમોબાઈલ સેક્ટરનું ટર્નઓવર 7.5 લાખ કરોડથી વધીને 15 લાખ કરોડ થઈ જશે. આ સૌથી મોટો રોજગાર આપતો ઉદ્યોગ છે. તે સૌથી વધુ આવક ધરાવતો ઉદ્યોગ છે. અમારો ટુ વ્હીલર ઉદ્યોગ તેના ઉત્પાદનના 50 ટકા નિકાસ કરે છે. ભારત મોટા વાહનોના ઉત્પાદનમાં કિંગ બનશે. 1989 થી મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં સક્રિય ગડકરી મોદી સરકારમાં (Modi government) અલગ ઓળખ ધરાવે છે. ગડકરી વિવિધ મુદ્દાઓ પર તેમના સ્પષ્ટ અભિપ્રાય માટે પણ જાણીતા છે. નીતિન ગડકરી તબક્કાવાર રીતે પ્રદૂષણ ફેલાવતા વાહનોને દૂર કરવા માટે ખૂબ જ સક્રિય છે.

નીતિન ગડકરીએ ગુજરાતની કંપની બંધ થવા અંગે કહી આ વાત

ETV Bharat સાથેની ખાસ વાતચીત દરમિયાન, ગડકરીએ ફ્લેક્સ એન્જિનની નીતિ અને અન્ય ઘણા મુદ્દાઓ વિશે વાત કરી હતી.ઉલ્લેખનીય છે કે, સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ગડકરીએ કહ્યું હતું કે સરકાર ટૂંક સમયમાં મિક્સ ફ્લેક્સ એન્જિન પોલિસી લાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. ETV ભારત સાથે ગડકરીની મુલાકાતના અંશો વાંચો-

પ્રશ્ન : ફ્લેક્સ એન્જિનની યોજના શું છે ? આનો અમલ કરવાથી શું ફાયદો થશે?

જવાબ : વિશ્વની દરેક વાહન કંપની પેટ્રોલ એન્જિન વાહનો બનાવે છે, જે બજારમાં ઉપલબ્ધ છે. બ્રાઝિલ, કેનેડા અને અમેરિકામાં ડ્રાઇવરો પાસે બળતણના ઘણા વિકલ્પો છે. આ દેશોમાં વાહનમાં 100 ટકા પેટ્રોલ નાખવા અથવા બાયો-ઇથેનોલ ઉમેરવાની સુવિધા અને પસંદગી પેટ્રોલ પંપ પર ઉપલબ્ધ છે.

બળતણ બે પ્રકાર- વાહનો પેટ્રોલ અને બાયોએથેનોલ પર ચાલે છે. આપણા દેશમાં પેટ્રોલની કિંમત હવે 100 થી ઉપર 110 રૂપિયાથી 115 રૂપિયા થઈ ગઈ છે. ઇથેનોલની કિંમત 65 રૂપિયા છે. ખેડૂતો ઇથેનોલ તૈયાર કરે છે. ઈથેનોલ માટે શેરડીનો રસ, મોલાઈસેસ, ચોખા, મકાઈ અને બાયોમાસમાંથી બનાવવામાં આવે છે.

ભારત આજે લગભગ 8 લાખ કરોડ રૂપિયાના ક્રૂડ ઓઈલની આયાત કરે છે. આગામી 5 વર્ષ બાદ દેશને 25 લાખ કરોડ રૂપિયા સુધીના ક્રૂડ ઓઈલની આયાત કરવી પડશે. તેથી આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવા માટે આયાત ઘટાડવી ચોક્કસપણે જરૂરી છે.

જ્યારે આયાત ઓછી થાય ત્યારે ખેડૂતોના ખિસ્સામાં પૈસા જાય તો ઘણો ફાયદો થશે. ઇથેનોલ પેટ્રોલ કરતાં અનેક ગણું સારું છે. ઇથેનોલનું પ્રદૂષણ નગણ્ય છે. તેથી ફ્લેક્સ એન્જિનનો વિકલ્પ છે. આમાં એક વિકલ્પ હશે - વાહનમાં 100 ટકા પેટ્રોલ નાખો અથવા ઇથેનોલનો ઉપયોગ કરો.

પેટ્રોલ એન્જિન સ્કૂટર, ઓટો રિક્ષા અને કારમાં ફ્લેક્સ એન્જિન અપનાવવા માટે કોઈ વધારાનો ખર્ચ નથી. માત્ર એક ફિલ્ટર જરૂરી છે, મેટલ વોશરને બદલે રબર વોશર ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવશે. ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. આ ટેકનોલોજી ભારતની ઘણી કંપનીઓમાં આવી ચૂકી છે. ઓટોમોબાઈલ કંપની ટોયોટાના અધિકારીઓ સાથેની બેઠકમાં અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, યુરો VI એમિશન નામના ફ્લેક્સ એન્જિનની ટેકનોલોજી લગભગ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. કંપની બજારમાં વાહન લોન્ચ કરવા માટે તૈયાર છે.

જો દેશમાં પેટ્રોલનો દર ઊંચો રહેશે તો લોકો 65 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનું ઇથેનોલ અપનાવશે. ઓછામાં ઓછા એક લિટરનો 25 રૂપિયાનો નફો થશે, પ્રદૂષણ પણ ઘટશે અને ખેડૂતોને પણ ઇથેનોલના કારણે થોડા પૈસા મળશે. આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવાની દિશામાં આ એક મોટી સિદ્ધિ હશે.

પ્રશ્ન : પેટ્રોલ અને ડીઝલની વધતી કિંમતો વચ્ચે ફ્લેક્સ એન્જિન આવવાથી જનતાને કેવી રીતે રાહત મળશે ?

જવાબ : ઇથેનોલ અપનાવવાથી પેટ્રોલની જરૂરિયાત આપોઆપ ઘટી જશે. જો તમને વાહનમાં પેટ્રોલ અને ઇથેનોલ બન્નેનો વિકલ્પ મળે તો સસ્તું ઇંધણ મૂકી શકાય છે. ઇથેનોલ પર બાઇક, સ્કૂટર ચાલશે. ઓટો રિક્ષા પણ ઇથેનોલ પર ચાલશે.

પ્રશ્ન : શું જૂના વાહનોને ભારત નંબર પ્લેટ આપવામાં આવશે ?

જવાબ : કેન્દ્ર સરકારે આ અંગે નિર્ણય લીધો છે, પરંતુ બંધારણની જોગવાઈ હેઠળ રાજ્ય સરકારોને પણ આ વિષય પર કાયદો બનાવવાનો અધિકાર છે. ભારત સરકારે તેની નીતિ બનાવીને રાજ્યોને મોકલી છે, અમારો પ્રયાસ છે કે આખી યોજના અમલમાં આવે. જો કે, રાજ્ય સરકારોને પણ અધિકાર છે, તેથી તેમને પોતાના નિર્ણયો લેવાના છે.

પ્રશ્ન : શું ઇથેનોલ સંપૂર્ણપણે પેટ્રોલનું સ્થાન લેશે ? મોટી સંખ્યામાં લોકોને ઇથેનોલ કેવી રીતે મળશે ?

જવાબ : તેમાં કોઈ શંકા નથી કે આવનારા દિવસોમાં ઈથેનોલ પેટ્રોલનું સ્થાન લેશે. તેનું કારણ એ છે કે અગાઉ સુગર ફેક્ટરીમાં મોલાસીસમાંથી જ ઇથેનોલ બનાવવામાં આવતું હતું. અમારી પાસે મોટી માત્રામાં ચોખા છે. ઇથેનોલ ચોખામાંથી પણ બનાવી શકાય છે. ખાદ્યાન્નમાંથી પણ ઇથેનોલ બનાવવામાં આવશે. મ્યુનિસિપલનો કચરો ઇથેનોલ બનાવવામાં પણ મદદરૂપ છે. ઇથેનોલ સ્ટ્રો, કપાસ સ્ટ્રો, ચોખાના સ્ટ્રોમાંથી પણ બનાવી શકાય છે.

જરૂરિયાત અને માંગ વધવાથી ઇથેનોલ પણ વધશે. શેરડીમાંથી ખાંડ બનાવવામાં આવે છે. અમારી પાસે વધારાની ખાંડ છે. ખાંડની પ્રક્રિયામાં ચાર ટકા દાળ કાઢવામાં આવે છે. જો આપણી પાસે ટેકનોલોજી હોય તો 4 ટકા દાળને બદલે સાત ટકા દાળ કાઢવી જોઈએ. આ વધુ ઇથેનોલ બનાવશે.

ઇથેનોલ દેશની અર્થવ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત કરશે, પ્રદૂષણ ઓછું થશે. કાચા તેલની આયાત ઓછી થશે. પાંચ ટન સ્ટ્રોમાંથી એક ટન બાયો-CNGનું ઉત્પાદન થાય છે. બાયો CNGને બદલે બાયો LNG તૈયાર કરી શકાય છે. તે પરિવહન માટે પણ સરળ છે. નાગપુરમાં પણ બસ સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે. મારું પોતાનું ટ્રેક્ટર CNG પર ચાલતું દેશનું પ્રથમ ટ્રેક્ટર છે. થોડા દિવસોમાં શહેરના વૃક્ષો અને છોડને તે ટ્રેક્ટરથી પાણી આપવામાં આવશે.

પ્રશ્ન : તમારા કાર્યકાળ દરમિયાન જેટલો ટ્રાન્સપોર્ટ અને હાઈવે બાંધકામનું કામ થયું તે આ પહેલા જોવા મળ્યું નથી. તમે આ બધી બાબતો પર કેવી રીતે નજર રાખો છો ?

જવાબ : હું 2009થી ઇથેનોલ વિશે વાત કરી રહ્યો છું. પાવર અને ઉર્જા ક્ષેત્ર તરફ કૃષિનું (Diversification of Agriculture towards Energy and power sector) વૈવિધ્યકરણ એ મારા જીવનનો હેતુ છે. હું જળ પ્રદૂષણ, વાયુ પ્રદૂષણ, અવાજ પ્રદૂષણ સામે લડવા માંગુ છું.

ખાસ કરીને, હું નાગપુરને પાણી, હવા અને ધ્વનિ પ્રદૂષણના આંતરરાષ્ટ્રીય બેંચ માર્ક પર લેવા માંગુ છું. નાગ નદી માટે 2400 કરોડનો પ્રોજેક્ટ આવી રહ્યો છે. નાગપુરમાં CNG, ઇથેનોલ ઇંધણ આવશે, તેનાથી પ્રદૂષણ ઘટશે.

પ્રશ્ન : નીતિન ગડકરીને આટલા બધા વિચારો ક્યાંથી મળે છે ?

જવાબ : હું આ વિષયને સમર્પિત છું. વીડિયો કોન્ફરન્સમાં બ્રાઝિલના ઇથેનોલના નિષ્ણાત સાથે વાત કરવામાં આવી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે બ્રાઝિલની વાયુસેનાના વિમાનો 50 ટકા ઇથેનોલ મિક્સ કરીને ચાલે છે. હું હમણા જ વાયુસેના અને રક્ષા પ્રધાન રાજનાથ સિંહ સાથે મુલાકાત કરવાનો છું.

ભારતીય વાયુસેના સિવાય સામાન્ય વિમાનોમાં પણ ઇથેનોલનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. હાલમાં જ દેહરાદૂનથી દિલ્હી આવેલા સ્પાઈસ જેટના પ્લેનમાં બાયો ફ્યુઅલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.

મારો પ્રયાસ ગટરના પાણીને સાફ કરવાનો અને લીલો હાઇડ્રોજન તૈયાર કરવાનો છે. રેલ્વે એન્જિન લીલા હાઇડ્રોજન પર ચાલશે. કાર અને બસો પણ દોડશે. હું દિલ્હીમાં 100 ટકા ઇથેનોલ પર ચાલતી કાર ખરીદવાનો છું. હું 100 ટકા ગ્રીન હાઇડ્રોજનવાળી કાર પણ ખરીદવા જઇ રહ્યો છું. પરિવહન પ્રધાન તરીકે, હું લોકોને બતાવીશ કે આવા વાહનો સફળતાપૂર્વક ચાલે છે. આથી, લોકોની શંકા દૂર થશે.

હું નાગપુરમાં ઇલેક્ટ્રિક કારમાં મુસાફરી કરું છું. તેમાં કોઈ પ્રદૂષણ નથી, અવાજ નથી. જ્યારે લોકોને ખબર પડી કે હું ઇલેક્ટ્રિક કારમાં ચાલું છું, તો લોકો હવે ઇલેક્ટ્રિક કાર પણ ખરીદી રહ્યા છે.

પ્રશ્ન : આવનારા સમયમાં દિલ્હીથી મુંબઈ સુધી જે હાઈવે બનાવવામાં આવી રહ્યો છે, તેવા કેટલા વધુ હાઈવે દેશને મળશે ?

જવાબ : દેશને મુંબઈ-દિલ્હી જેવા 26 ગ્રીન હાઈવે મળશે. મારો પ્રયાસ છે કે આવતા ત્રણ વર્ષ પછી ભારતમાં પણ અમેરિકા જેવા સ્ટાન્ડર્ડ સારા રસ્તાઓ બને. બિહાર, ઉત્તર પ્રદેશથી અરુણાચલ, મેઘાલય અને ત્રિપુરા સુધીના રસ્તાઓ સમાન રસ્તાઓ હશે. કાશ્મીર સુધી મારો આ પ્રયાસ છે. અમારા ઇજનેરો અને વિભાગો દિવસ-રાત કામ કરી રહ્યા છે.

પ્રશ્ન : રાજ્ય સરકારો ઇલેક્ટ્રિક વાહનો માટે સબસિડી આપવાની જાહેરાતો કરી રહી છે. કેન્દ્ર આમાં કેવી રીતે મદદ કરશે ? ભારતમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહન રિચાર્જનું નેટવર્ક કેવી રીતે બનશે ?

જવાબ : તમામ રાજ્યોનો પ્રતિભાવ સારો છે. હું દરેકને મદદ કરું છું. અમે આમાં રાજકારણ નથી કરતા. સબકા સાથ, સબકા વિશ્વાસ અને દરેકનો સહકાર એ મોદીજીનો મંત્ર છે. અમે તમામ રાજ્યોને મદદ કરીએ છીએ.

ઇલેક્ટ્રિક વાહનો પર પહેલેથી જ ઘણી યોજનાઓ ચાલી રહી છે. લોકોને સબસિડી મળી રહી છે, પરંતુ હવે સબસિડીની જરૂર નથી. આજે જો તમે પેટ્રોલ પર 10 હજાર રૂપિયા ખર્ચ કરી રહ્યા છો, કાલે જો તમે ઇલેક્ટ્રિક વાહન ખરીદો છો, તો બિલ ઘટી જશે.

પ્રશ્ન : ફોર્ડ જેવી ઘણી કંપનીઓ ભારતમાંથી સ્થળાંતર કરવાનું વિચારી રહી છે, શું તમને લાગે છે કે ભારતનું કાર માર્કેટ વધશે ?

જવાબ : ફોર્ડ બહાર નથી જઈ રહી, તેઓએ તેમનું યુનિટ બંધ કરી દીધું છે. ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રનું ટર્નઓવર સાડા સાત લાખ કરોડથી વધીને 15 લાખ કરોડ થઈ જશે. આ સૌથી મોટો રોજગાર આપતો ઉદ્યોગ છે. તે સૌથી વધુ આવક ધરાવતો ઉદ્યોગ છે. આપણી ટુ વ્હીલર ઉદ્યોગ તેના ઉત્પાદનના 50 ટકા નિકાસ કરે છે. ભારત મોટા વાહનોના ઉત્પાદનમાં રાજા બનશે.